Политика

ТАССТАССМишустин освободил от должности замминистра финансов Сторчака

Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил от должности замминистра финансов Сергея Сторчака в связи с переходом на другую работу. Соответствующее распоряжение опубликовано в четверг на официальном портале правовой информации.
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Российский политик
Российский государственный деятель, заместитель министра финансов Российской Федерации с 2005 года.
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