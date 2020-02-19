с чего всё началось

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин освободил Светлану Петрову от должности заместителя министра труда и социальной защиты РФ по ее просьбе. Соответствующее распоряжение кабинета министров опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации в среду.

Футбол Черышев установил рекорд «Валенсии» в Лиге чемпионов Полузащитник "Валенсии" Денис Черышев установил рекорд своего клуба в Лиге чемпионов, отличившись в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "Аталанты" (1:4).

Политика Мадуро объявил о реформе нефтедобывающей отрасли для защиты от санкций «Конституционным и президентским указом объявляю чрезвычайную ситуацию в нефтедобывающей промышленности с целью принятия срочных и необходимых мер для обеспечения энергетической безопасности страны и защиты промышленности от империалистической агрессии», — приводит РИА Новости слова Мадуро на встрече с работниками нефтедобывающей отрасли.

Происшествия В Магадане совершил жесткую посадку самолет Ан-2 Частный самолет Ан-2 совершил жесткую посадку при взлете в Магадане, на борту находились 14 человек, двое из них пострадали, сообщил РИА Новости представитель регионального управления МЧС.

Происшествия При стрельбе в Германии погибли восемь человек По меньшей мере восемь человек погибли, пять пострадали при стрельбе, открытой злоумышленником в городе Ханау в федеральной земле Гессен в центральной части Германии.

Шоу-бизнес Дочь Спилберга решила стать порнозвездой Впервые Микаэла поделилась новостями о желании стать порнозвездой в социальных сетях в начале февраля.

Авто ОНФ назвал лидеров среди госкомпаний по закупкам дорогих автомобилей Десять госкомпаний и компаний, в капитале которых участвует государство, в 2019 году приобрели или планировали купить дорогие автомобили общей стоимостью свыше 158 млн руб. Все эти компании попали в составляемый Общероссийским народным фронтом (ОНФ) рейтинг "Индекс расточительности".

Общество Украинку отказались эвакуировать из Китая из-за собаки Гражданка Украины Анастасия Зинченко не была допущена к эвакуации из КНР из-за того, что не согласилась оставить свою собаку в Китае.