Политика

ИнтерфаксИнтерфаксМишустин освободил от должности замминистра труда Петрову

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин освободил Светлану Петрову от должности заместителя министра труда и социальной защиты РФ по ее просьбе. Соответствующее распоряжение кабинета министров опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации в среду.
Читать в источнике
Комментировать55
с чего всё началось
Премьер-министр Михаил Мишустин освободил от должности заместителя руководителя аппарата правительства Анатолия Кириенко, заместителя министра труда и социальной защиты Светлану Петрову
 и заместителя министра экономического развития Полину Бадасен.
Коммерсантъ09:37

Подробнее о событии

Мишустин освободил от должности замминистра труда и социальной защиты Светлану Петрову

ТАСС10:05

Мишустин освободил от должности замглавы Минтруда

РБК09:58

Мишустин освободил Бадасен от должности замглавы Минэкономразвития

РИА Новости09:53

Мишустин освободил от должности замминистра труда и социальной защиты

RT на русском09:26

Мишустин освободил от должности замминистра труда Петрову

Интерфакс09:24

Мишустин освободил Петрову от должности замминистра труда и соцзащиты

РЕН ТВ09:03

Мишустин уволил замглавы аппарата правительства и нескольких замминистров

Коммерсантъ09:37
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 20:06, Ашберн
Шоу-бизнес

Бузова могла получить травмы после падения со сцены в Брянске

Gazeta.SPb 17 февраля в 16:47
Футбол

Черышев установил рекорд «Валенсии» в Лиге чемпионов

Полузащитник "Валенсии" Денис Черышев установил рекорд своего клуба в Лиге чемпионов, отличившись в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "Аталанты" (1:4).
Российская газета 17:56
Футбол

Футболист, укусивший соперника за пенис, дисквалифицирован на 5 лет

Пострадавшему прошлось наложить 10 швов. Как сообщает Daily Mail, игрок, укусивший оппонента за пенис, получил дисквалификацию на пять лет.
Евро-футбол.ру 07:46
Авто

В России Mazda отзывает почти 800 автомобилей

Новые автомобили 09:18
Шоу-бизнес

Тимур Еремеев заменит Дмитрия Шепелева в шоу «На самом деле»

Тимур Еремеев займет пост ведущего скандального телешоу. Пока актер не подписал контракт, но сотрудники программы в курсе грядущих перемен.
StarHit.ru 06:30
Политика

Мадуро объявил о реформе нефтедобывающей отрасли для защиты от санкций

«Конституционным и президентским указом объявляю чрезвычайную ситуацию в нефтедобывающей промышленности с целью принятия срочных и необходимых мер для обеспечения энергетической безопасности страны и защиты промышленности от империалистической агрессии», — приводит РИА Новости слова Мадуро на встрече с работниками нефтедобывающей отрасли.
RT на русском 19:03
Гаджеты

Apple может показать новый iPhone SE2 в конце марта

Инсайдеры рассказали, когда начнутся продажи нового гаджета. Корпорация Apple планирует показать новый смартфон iPhone SE 2 31 марта.
NewInform вчера в 04:06
Шоу-бизнес

Сын Кати Семеновой попал в реанимацию с инсультом

StarHit.ru 05:00
Происшествия

В Магадане совершил жесткую посадку самолет Ан-2

Частный самолет Ан-2 совершил жесткую посадку при взлете в Магадане, на борту находились 14 человек, двое из них пострадали, сообщил РИА Новости представитель регионального управления МЧС.
РИА Новости 19:43
Общество

Владимир Путин приехал к памятнику Анатолию Собчаку

Президент России Владимир Путин прибыл к памятнику Анатолию Собчаку на Васильевском острове.
АиФ Санкт-Петербург 06:32
Шоу-бизнес

Алсу призналась в покупке голосов для дочери Микеллы на шоу «Голос»

Признаюсь, что покупала голоса, но только в том количестве, которое было разрешено правилами Первого канала.
Kazanfirst.ru 04:17
Происшествия

При стрельбе в Германии погибли восемь человек

По меньшей мере восемь человек погибли, пять пострадали при стрельбе, открытой злоумышленником в городе Ханау в федеральной земле Гессен в центральной части Германии.
ТАСС 18:09
Политика

Путин заранее обсудил с Медведевым отставку правительства

Президент России Владимир Путин заранее обсуждал с Дмитрием Медведевым отставку его правительства.
Lenta.ru 17:27
Шоу-бизнес

Певица Бритни Спирс травмировала ногу

Как сообщает ToDay News Ufa, певица и танцовщица Бритни Спирс где-то травмировала ногу.
ToDay News Ufa 07:11
Общество

Суд Гааги обязал Россию выплатить €50 млрд по делу ЮКОСа

Апелляционный суд Гааги во вторник отменил решение окружного суда, снявшего с РФ обязательства по выплате 50 млрд евро бывшим акционерам компании ЮКОС.
BFM.ru вчера в 04:40
Биатлон

Бё: получил много весёлых отзывов на коллаж о чаепитии с Логиновым

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё заявил, что получил много положительных отзывов на коллаж в социальных сетях, на котором он пьёт чай вместе с россиянином Александром Логиновым.
RT на русском 16:05
Шоу-бизнес

Дочь Спилберга решила стать порнозвездой

Впервые Микаэла поделилась новостями о желании стать порнозвездой в социальных сетях в начале февраля.
Lenta.ru 15:18
Авто

ОНФ назвал лидеров среди госкомпаний по закупкам дорогих автомобилей

Десять госкомпаний и компаний, в капитале которых участвует государство, в 2019 году приобрели или планировали купить дорогие автомобили общей стоимостью свыше 158 млн руб. Все эти компании попали в составляемый Общероссийским народным фронтом (ОНФ) рейтинг "Индекс расточительности".
РБК 12:45
Шоу-бизнес

Стриженовы отдали свою награду Анастасии Заворотнюк и её мужу

Поднявшись на сцену за наградой, Екатерина и Александр объявили, что передают её Анастасии Заворотнюк и Петру Чернышову.
Суть событий 04:46
Наука

Выявлено происхождение гибридов колумбийских ядовитых лягушек

Индикатор 04:12
Общество

Число погибших от коронавируса в Хубэе превысило две тысячи человек

РИА Новости 17:51
Театры

Константин Богомолов поставит «Кармен» в Пермском театре

Пермский театр оперы и балета предложил режиссёру Константину Богомолову поставить оперу Ж. Бизе «Кармен».
Inc-news.ru 08:31
Хоккей

Овечкин выкинул соперника за борт и защитил свои ворота от гола

Life.ru вчера в 02:22
Футбол

Дмитрий Тарасов стал футболистом «Рубина»

Бывший полузащитник сборной России Дмитрий Тарасов подписал контракт с казанским "Рубином".
Вести.Ru вчера в 02:04
Хоккей

«Адмирал» проиграл «Трактору» и лишился шансов на выход в плей-офф КХЛ

РИА Новости 11:24
Общество

Украинку отказались эвакуировать из Китая из-за собаки

Гражданка Украины Анастасия Зинченко не была допущена к эвакуации из КНР из-за того, что не согласилась оставить свою собаку в Китае.
Взгляд.ру 10:18
Общество

Социальные пенсии проиндексируют с 1 апреля

Социальные пенсии 3 млн граждан проиндексируют с 1 апреля на 6,1%, сообщили в среду в пресс-службе Минтруда.
ТАСС 07:21
Армия и оружие

Американский броневик попытался столкнуть российский «Тигр» с дороги в Сирии

Американский броневик попытался столкнуть российский «Тигр» с дороги в Сирии.
Lenta.ru 17:10
Киберспорт

Metro Exodus отлично показала себя в Steam, а Shenmue III окупилась

Во время последней финансовой отчётности Embracer Group исполнительный директор Ларс Вингефорс (Lars Wingefors) заявил, что Metro Exodus (в наших краях — «Метро: Исход») отлично показывает себя в Steam.
3DNews 12:44
Общество

В «Роскосмосе» высказались по поводу замены летящего на МКС экипажа

В «Роскосмосе» высказались по поводу практики замены летящего на Международную космическую станцию (МКС) экипажа.
RT на русском 14:05
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное