с чего всё началось

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин освободил Светлану Петрову от должности заместителя министра труда и социальной защиты РФ по ее просьбе. Соответствующее распоряжение кабинета министров опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации в среду.

Биатлон Хованцев назвал состав мужской сборной на эстафету на ЧМ по биатлону Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев рассказал о сложностях при определении состава мужской сборной России для выступления в эстафете на чемпионате мира, который проходит в итальянском Антхольце.

Авто Jaguar Land Rover представил беспилотник Всего будет разработано 20 единиц JLR Project Vector. Тем временем опубликованы фото тестовых заездов нового Range Rover Sport.

Футбол Дзюба рассказал об отношении к Черчесову и Карпину Нападающий петербургского "Зенита" и сборной России Артем Дзюба поделился мнением о наставнике "Ростова" Валерии Карпине и главном тренере национальной команды Станиславе Черчесове.

Экономика Экс-акционеры ЮКОСа возобновят попытки ареста активов РФ Бывшие акционеры ЮКОСа возобновят попытки ареста активов России в других странах после решения апелляционного суда Гааги, сообщил РБК основной бенефициар Group Menatep Limited (GML, действует в интересах бывших мажоритарных акционеров ЮКОСа) Леонид Невзлин.

Шоу-бизнес Ирина Шейк поделилась пикантным снимком в новинке от Intimissimi В комментариях фолловеры пишут, - несмотря на то, что на фото нет обнажённых частей тела - всё равно Шейк выглядит невероятно пикантно и нежно.

Политика Парламент Эстонии принял антироссийскую резолюцию по Второй мировой Парламент Эстонии в среду принял резолюцию "Об исторической памяти и фальсификации истории", в которой осуждается позиция России по историческим событиям перед началом Второй мировой войны, сообщила пресс-служба парламента.

Происшествия Бывший полицейский признался, что подбросил Голунову наркотики Бывший полицейский Денис Коновалов, обвиняемый по делу Ивана Голунова, признался, что подбросил журналисту наркотики, и сказал, что сделал это по указанию своего начальника Игоря Ляховца.

Единоборства Бой Гассиева и Форреста отменен Поединок российского боксера, экс-чемпиона мира по версиям IBF и WBA Мурата Гассиева с американцем Джерри Форрестом не состоится, сообщают «РИА Новости».

Здоровье Перечислены полезные свойства картофеля Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на газету La Vanguardia, вопреки широко распространённому мнению об отсутствии пользы при употреблении картофельных блюд, учёные из Университета штата Пенсильвании взялись доказать обратное.

Происшествия Сотрудники «Ростелекома» задержаны по делу о картеле на 788 млн рублей В результате ущерб от картельного сговора составил примерно 788 млн руб. В пресс-службе "Ростелекома" подтвердили, что в их офисах проходят следственные мероприятия, уточнив, что компания "активно сотрудничает с правоохранительными органами, предоставляя всю необходимую информацию".

Общество ФСБ выявила пятый использовавшийся для сообщений о минировании сервис Как уточнили в ФСБ, 13 февраля с сервиса поступило четыре электронных сообщения с ложными угрозами минирования 206 объектов в Санкт-Петербурге, включая суды и детские сады Петродворцового района города.

Политика Комитет Госдумы поддержал поправку о неприкосновенности экс-президента Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал новые поправки ко второму чтению законопроекта об изменениях Конституции.