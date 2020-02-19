Политика
ИнтерфаксМишустин освободил от должности замминистра труда Петрову
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин освободил Светлану Петрову от должности заместителя министра труда и социальной защиты РФ по ее просьбе. Соответствующее распоряжение кабинета министров опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации в среду.
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с чего всё началось
Премьер-министр Михаил Мишустин освободил от должности заместителя руководителя аппарата правительства Анатолия Кириенко, заместителя министра труда и социальной защиты Светлану Петрову и заместителя министра экономического развития Полину Бадасен.Коммерсантъ09:37
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В комментариях фолловеры пишут, - несмотря на то, что на фото нет обнажённых частей тела - всё равно Шейк выглядит невероятно пикантно и нежно.
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Поединок российского боксера, экс-чемпиона мира по версиям IBF и WBA Мурата Гассиева с американцем Джерри Форрестом не состоится, сообщают «РИА Новости».
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Перечислены полезные свойства картофеля
Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на газету La Vanguardia, вопреки широко распространённому мнению об отсутствии пользы при употреблении картофельных блюд, учёные из Университета штата Пенсильвании взялись доказать обратное.
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Армия и оружие
В Кремле назвали возможную операцию Турции в Сирии «худшим сценарием»
Песков отметил, что в рамках сочинских договоренностей, борьба с террористическими группами в Идлибе - обязанность Турции, однако, по его словам, операция против ВС Сирии - худший сценарий.
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Комитет Госдумы поддержал поправку о неприкосновенности экс-президента
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Владимир Путин ответил на 20 вопросов ТАСС в спецпроекте
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