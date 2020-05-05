с чего всё началось

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об освобождении регионов от уплаты платежей по бюджетным кредитам в 2020 году в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.

Мишустин освободил регионы от платежей по бюджетным кредитам

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