Экономика

ПРАЙМПРАЙММишустин освободил регионы от платежей по бюджетным кредитам

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об освобождении регионов от уплаты платежей по бюджетным кредитам в 2020 году в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.
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с чего всё началось
«Средства, которые освободятся в 2020 году, субъекты смогут направлять на ликвидацию последствий распространения коронавирусной инфекции, а также на компенсацию снижения налоговых и неналоговых доходов»,— говорится
 в пресс-релизе правительства.
Коммерсантъ05 мая в 02:12

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Каким регионам поможет новый график погашения бюджетных кредитов

Российская газетавчера в 18:46

Правительство освободило регионы РФ от погашения бюджетных кредитов в 2020 году

Газета.Ru05 мая в 02:16

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ТАССвчера в 15:08

Кабмин освободил регионы от платежей по бюджетным кредитам до конца года

РБК05 мая в 02:14

Мишустин освободил регионы от платежей по бюджетным кредитам

ПРАЙМ05 мая в 02:09
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Южная Корея оштрафует Mercedes-Benz и Nissan на рекордную сумму

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В Москве вводится масочный режим

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Журналист «Первого канала» сообщил о высылке из Белоруссии

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РБК 04:45
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Шпионы сфотографировали новинку SsangYong

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Названы регионы России с новыми случаями коронавируса

В России за сутки выявлено 10 599 случаев коронавирусной инфекции в 8 2 регионах страны.
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Общество

Роспотребнадзор предложил снимать ограничения в три этапа

Ограничения из-за коронавируса будут снимать в три этапа, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на видеоконференции с президентом Владимиром Путиным.
РИА Новости вчера в 11:42
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Общество

В Подмосковье возобновится строительство детских садов и школ

Первыми в Подмосковье возобновят работу строительные объекты, заявил губернатор Андрей Воробьев, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 13:35
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Здоровье

Путин установил страховые выплаты борющимся с коронавирусом врачам

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о предоставлении дополнительных страховых гарантий в виде единовременной страховой выплаты медработникам, борющимся с коронавирусом.
BFM.ru 01:12
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Общество

12 мая масочный режим введут в Воронежской области

Масочный режим вводится в Воронежской области с 12 мая. Соответствующий указ в среду, 6 мая, подписал губернатор Александр Гусев.
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Общество

Девушка 20 раз увеличила губы, чтобы сделать их самыми большими в мире

22-летняя болгарская студентка Андреа Иванова из Софии 20 раз проводила процедуры увеличения губ.
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Финансы

Банк России увеличил курс евро до 80 рублей

Банк России увеличил официальные курсы доллара и евро на четверг, 7 мая, следует из материалов на сайте регулятора.
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Происшествия

Задержан красноярский бизнесмен Анатолий Быков

Предприниматель, бывший депутат заксобрания Красноярского края Анатолий Быков задержан по подозрению в организации заказных убийств.
Известия 02:07
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Армия и оружие

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Общество

Власти объяснили слова российского губернатора о разгоне людей

Слова губернатора Липецкой области Игоря Артамонова об использовании средств дезинфекции для разгона людей, которые распространил ряд СМИ, были вырваны из контекста.
Lenta.ru 07:23
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Политика

Украина запланировала вернуть Донбасс до конца года

Украинские власти запланировали добиться мира в Донбассе и вернуть неподконтрольные территории Донецкой и Луганской областей до конца текущего года.
Lenta.ru 07:43
Общество

Минпросвещения не исключило переноса ЕГЭ

Решение о переносе сроков сдачи Единого государственного экзамена могут принять после 12 мая, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.
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Общество

Более половины магазинов в Москве может так и не открыться

Представитель H&M настаивает, что в России откроются все магазины сети после снятия ограничений для непродуктового ритейла.
Коммерсантъ вчера в 18:58
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Происшествия

Полковник ФСБ получал в обед €100 тысяч

По данным следствия, полковник Фролов ежемесячно получал во время обедов в кафе «Кофемания» и других заведениях по €100–150 тыс. от руководства небольшого банка «Кредитимпэкс».
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Общество

Российский бизнесмен Дмитрий Босов покончил с собой

BFM.ru вчера в 11:49
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Экономика

ЦБ и правительство подписали соглашение по акциям Сбербанка

Банк России 30 апреля подписал акционерное соглашение по Сбербанку с правительством, сообщается на сайте регулятора.
Коммерсантъ 07:13
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Авто

Новая Mazda CX-5 получит название Mazda CX-50

Новая Mazda CX-5 третьего поколения, выход которого ожидается в 2022 году, сменит название на CX-50 и перейдет с «малой» архитектуры на «большую».
Автоновости дня 05 мая в 13:55
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Николич заменит Семина на посту главного тренера «Локомотива»

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Джеймс Кэмерон поделился закадровыми фото со съемок «Аватара 2»

На официальной странице «Аватара» в Twitter появилась пара новых фото со съемочной площадки сиквелов знаменитого фильма Джеймса Кэмерона.
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Игры

CD Projekt RED пояснила наличие «внутриигровых покупок» в Cyberpunk 2077

Компания CD Projekt RED прокомментировала ситуацию изданию Twinfinite и отметила, что в случае Cyberpunk 2077 «внутриигровые покупки» не связаны с микротранзакциями.
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Число пострадавших при обстреле села в ДНР выросло до пяти — СЦКК

Соледар, ДНР, 7 мая 2020, 14:23 — REGNUM В результате обстрела украинскими формированиями села Саханка в Новоазовском районе ДНР ранены пять человек.
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Экономика

Силуанов объяснил, почему в пандемию россиянам не раздадут деньги

Глава министерства финансов России Антон Силуанов считает, что власти могли бы пойти на раздачу "вертолетных денег", как поступили в некоторых странах в пандемию коронавируса, если бы рубль был мировой резервной валютой.
Газета.Ru 05 мая в 18:45
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Энергетика

Белоруссия рассматривает поставки американской нефти через Польшу

В ответ на вопрос о поставках американской нефти вице-премьер подтвердил, что они возможны через Польшу.
Коммерсантъ 07:18
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