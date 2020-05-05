Экономика
Наша версияМишустин освободил регионы от выплат по бюджетным кредитам
Глава российского правительства Михаил Мишустин в рамках мер антикризисной поддержки субъектов РФ подписал постановление об освобождении регионов от выплат по бюджетным кредитам в текущем году.
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с чего всё началось
«Средства, которые освободятся в 2020 году, субъекты смогут направлять на ликвидацию последствий распространения коронавирусной инфекции, а также на компенсацию снижения налоговых и неналоговых доходов»,— говорится в пресс-релизе правительства.Коммерсантъ05 мая в 02:12
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Правительство освободило регионы РФ от погашения бюджетных кредитов в 2020 году
Газета.Ru05 мая в 02:16
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Московский Комсомолец вчера в 09:33
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Коммерсантъ вчера в 08:39
Общество
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Новая Усмань Сегодня вчера в 11:24
Здоровье
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Еще один мужчина умер – он страдал тяжелой легочной патологией, неоднократно лечился от этого.
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На совещании с губернатором россиян назвали гопниками и слабыми умом
На совещании с губернатором Липецкой области Игорем Артамоновым россиян назвали гопниками и слабыми умом.
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В Челябинской области умер девятый пациент с коронавирусом
Еще один пациент с коронавирусной инфекцией скончался в Челябинской области, это 67-летняя женщина, сообщила в четверг пресс-служба минздрава региона.
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Белоруссия лишила аккредитации съемочную группу Первого канала
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REGNUM 04:01
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В России оценили риск заражения коронавирусом дома
В России оценили риск заражения коронавирусом дома. Об этом сообщили журналисты "ТАССа" со ссылкой на российских вирусологов.
Piter.tv 02:37
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Министр финансов России Антон Силуанов исключил возможность «заморозки» вкладов россиян на фоне экономического кризиса, возникшего из-за пандемии COVID-19.
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