с чего всё началось

Глава российского правительства Михаил Мишустин в рамках мер антикризисной поддержки субъектов РФ подписал постановление об освобождении регионов от выплат по бюджетным кредитам в текущем году.

Мишустин освободил регионы от выплат по бюджетным кредитам

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