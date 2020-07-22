Экономика

ФАНФАНЗолотовалютные резервы РФ выросли до 554 млрд долларов

«Уровень государственного долга составил 12,3% ВВП, а объем золотовалютных резервов увеличился до $554 млрд», — заявил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о деятельности правительства.
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Мишустин впервые выступил в Госдуме с отчетом о работе правительства

Премьер-министр России Михаил Мишустин выступил в Госдуме с отчетом об итогах работы кабинета министров.
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Илон Маск получит двухмиллиардную премию от Tesla

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В Москве возбудили уголовное дело по статье об убийстве после обнаружения тела молодой девушки в квартире в центре столицы.
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Михаил Мишустин
Российский государственный деятель
Российский государственный и политический деятель, экономист. Председатель Правительства Российской Федерации с 16 января 2020. Руководитель Федерального агентства по управлению особыми экономическими зонами.
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