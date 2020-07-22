Экономика
ФАНЗолотовалютные резервы РФ выросли до 554 млрд долларов
«Уровень государственного долга составил 12,3% ВВП, а объем золотовалютных резервов увеличился до $554 млрд», — заявил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о деятельности правительства.
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Политика
Россия направила ноту в Госдеп США после нападения на журналистов
Российское посольство в США направило ноту протеста в Госдепартамент в связи с действиями американской полиции в отношении съёмочной группы Первого канала.
RT на русском 13:30
Политика
Контактная группа согласовала меры контроля за перемирием в Донбассе
Контактная группа по урегулированию конфликта в Донбассе согласовала дополнительные меры контроля за прекращением огня.
RT на русском 12:56
Экономика
Кабмин выделил 15 млрд рублей на кешбэк за покупку туров по России
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 15 миллиардов рублей на частичный возврат средств за покупку туров по России.
Российская газета 07:44
Экономика
В Совфеде оценили идею о выплате пенсионерам по 15 тысяч рублей
Ранее в Общественной палате предложили единовременно выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей в качестве поддержки в период эпидемии коронавируса.
Lenta.ru 00:40
Общество
Собянин уволил главу департамента образования Исаака Калину
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ об освобождении от должности главы департамента образования и науки Исаака Калины - документ размещен на официальном сайте мэрии.
Российская газета 13:51
Энергетика
«Нафтогаз» повышает цену на газ для населения
Украинский «Нафтогаз» повышает цену на газ для населения на 7%, сообщает УНИАН.
RT на русском 11:51
Фигурное катание
Татьяна Тарасова стала тренером Евгении Медведевой
Орсер заявил, что Тарасова помогает Медведевой поставить короткую программу. Фигуристка работает на катке ЦСКА.
Pravda.Ru 05:58
Происшествия
В Ингушетии задержаны глава контрольно-счетной палаты и его брат
В Ингушетии после обысков задержаны председатель Контрольно-счетной палаты республики Мустафа Белхороев и его брата Курейш, это братья депутата Якуба Белхороева, арестованного по делу о хищении 19 млн рублей из ФСС, сообщил информированный источник "Интерфакса".
Интерфакс 10:07
Политика
Мишустин впервые выступил в Госдуме с отчетом о работе правительства
Премьер-министр России Михаил Мишустин выступил в Госдуме с отчетом об итогах работы кабинета министров.
Коммерсантъ 03:58
Общество
«Турецкий поток» временно приостанавливает работу
ИА Новороссия 13:14
Игры
Трейлер ремейка игры Mafia с геймплеем слили в Сеть
Видеоролик, демонстрирующий игровой процесс ремейка игры Mafia: The City of Lost Heaven слили в Сеть.
Известия 08:42
Энергетика
США потеснили Россию на нефтяном рынке Европы
США воспользовались сделкой ОПЕК+ и потеснили Россию на нефтяном рынке Европы.
Lenta.ru 10:44
Экономика
Илон Маск получит двухмиллиардную премию от Tesla
Глава компании Tesla Илон Маск сможет получить премию в два миллиарда долларов после того, как средняя рыночная капитализация Tesla превысила 150 миллиардов долларов за полгода.
Lenta.ru 13:33
Общество
Дерипаска высказался против расширения Москвы
Миллиардер Олег Дерипаска высказался против расширения Москвы. По его мнению, в России назрела необходимость «разгружать» столицу.
Lenta.ru 10:09
Наука
Причиной проблем с памятью может быть тяжёлая работа
Учёные выяснили, что причиной проблем с памятью может быть тяжёлая работа.
Ferra 13:17
Наука
Подтверждена теория мужской бисексуальности
В ходе исследования мужчинам демонстрировались эротические видео как с женщинами, так и с мужчинами.
ИнфоСМИ 11:41
Спорт
EA Sports представила обложку FIFA 21
The #FIFA21 Standard edition cover art 👇 Pre-Order -> https://t.co/Ucbq7ap4Wu pic.twitter.com/kr3TSs0gdw— EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) July 22, 2020 FIFA 21 станет доступной для скачивания 9 октября, предзаказ на Ultimate Edition можно оформить уже 14 августа.
LiveSport.ru 12:34
Экономика
Золото подорожало до рекордного уровня с 2011 года
Экономика сегодня 05:19
Общество
Госиспытания пистолета-пулемета Калашникова успешно завершены
Межведомственная комиссия признала оружие годным для серийного производства и рекомендовала присвоить ему название «9-миллиметровый пистолет-пулемет Калашникова ППК-20».
НТВ 08:36
Происшествия
В центре Москвы в квартире нашли тело девушки
В Москве возбудили уголовное дело по статье об убийстве после обнаружения тела молодой девушки в квартире в центре столицы.
RT на русском 06:23
Авто
Toyota презентовала свой обновленный логотип и типографику
Обновленную фирменную эмблему и типографику бренда концерн уже презентовал в Европе.
Новые автомобили 11:37
Киберспорт
Завтра в For Honor на всех платформах начнутся бесплатные выходные
На PS4 и Xbox One акция начнётся завтра, 23 июля, в 10:00 МСК.
3DNews 13:29
Общество
Родственники чеченского блогера признались в его убийстве в Вене
Родственники чеченского блогера Анзора Умарова взяли на себя ответственность за его убийство в Австрии.
BFM.ru 10:39
Общество
Зеленский выполнил требование захватчика заложников в Луцке
Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение по требованию Максима Кривоша, захватившего заложников в Луцке.
Газета.Ru вчера в 14:12
Происшествия
Вор «в законе» Раджик Нижневартовский вышел на свободу из зала суда:
При назначении наказания по статье, предусматривающей до 15 лет лишения свободы, судья Юлия Иванова ограничилась сроком, который подсудимый уже отсидел под следствием, и отпустила его на свободу из зала суда.
Прайм Крайм 10:27
Общество
Прокуратура Германии арестовала трех топ-менеджеров Wirecard
Прокуратура Мюнхена арестовала двух бывших топ-менеджеров обанкротившейся финтех-компании Wirecard, а также повторно арестовала ее бывшего генерального директора Маркуса Брауна.
Коммерсантъ 13:02