Премьер-министр России Михаил Мишустин выступил с отчётом о деятельности правительства в Госдуме. Глава кабмина поблагодарил предыдущий состав кабмина за солидный экономический резерв.

Мишустин отчитался перед Госдумой о деятельности правительства

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