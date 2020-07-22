Коронавирус
RT на русскомМишустин отчитался перед Госдумой о деятельности правительства
Премьер-министр России Михаил Мишустин выступил с отчётом о деятельности правительства в Госдуме. Глава кабмина поблагодарил предыдущий состав кабмина за солидный экономический резерв.
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Происшествия
В Харькове полиция проверяет сообщение о захвате заложников
"Харьковская полиция проверяет информацию о захвате заложников", - говорится в сообщении.
ТАСС 07:09
Армия и оружие
Минобороны Армении сообщило об атаке азербайджанского спецназа
Коммерсантъ вчера в 16:28
Политика
Жириновский заявил, что Фургал до ареста хотел подать в отставку
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил в Госдуме, что незадолго до своего ареста Сергей Фургал собирался подать в отставку с поста главы Хабаровского края.
RT на русском 06:36
Политика
Зеленский рассказал о разговоре с захватившим автобус в Луцке
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что разговаривал семь-десять минут с мужчиной, взявшим людей в заложники в Луцке.
RT на русском 02:42
Хоккей
НХЛ объявила тройку кандидатов на приз самому ценному игроку сезона
REGNUM вчера в 13:34
Путешествия
Мишустин пообещал туристам до 15 тысяч рублей за поездки по РФ
Правительство РФ выделит 15 млрд рублей на частичную компенсацию расходов российских туристов на поездки по России, за каждую поездку туристы получат от 5 до 15 тысяч рублей в зависимости от тура, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
Интерфакс 04:32
Общество
Володин призвал уйти от показателей средних зарплат по России
Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что необходимо уйти от показателей средних зарплат по России.
Общественная служба новостей 07:15
Фигурное катание
Татьяна Тарасова стала тренером Евгении Медведевой
Орсер заявил, что Тарасова помогает Медведевой поставить короткую программу. Фигуристка работает на катке ЦСКА.
Pravda.Ru 05:58
Происшествия
На юго-востоке Москвы две машины влетели в пешеходов после ДТП
На юго-востоке Москвы два автомобиля влетели в пешеходов в результате ДТП.
RT на русском 06:16
Путешествия
Жительница Сочи описала происходящее на курорте из-за наплыва туристов
Жительница Сочи описала происходящее в курортном городе во время наплыва туристов. Рассказ девушки публикует издание 161.ru.
Lenta.ru вчера в 07:29
Политика
Жители Хабаровска вышли на митинг против нового врио губернатора
Люди собрались накануне вечером у здания местного правительства. Они держали в руках плакаты в защиту Фургала и против Дегтярева.
Примечания вчера в 11:01
Общество
В Липецке ливневки не справляются с потоками воды
ГТРК Липецк 07:20
Происшествия
В центре Москвы нашли тело убитой девушки
По данным следствия, тело девушки 1993 года рождения с множественными телесными повреждениями в области головы и тела было найдено вечером во вторник в квартире жилого дома в Колпачном переулке.
РИА Новости 05:45
Общество
Хабаровский школьник получил 200 баллов на ЕГЭ по двум предметам
В Хабаровске одиннадцатиклассник из гимназии № 8 набрал 200 баллов на ЕГЭ по русскому языку и информатике, сообщает пресс-служба краевого министерства образования и науки.
Российская газета 06:37
Кино
«Джокер» возглавил антирейтинг фильмов Великобритании в 2019 году
«Профиль» писал ранее, что «Джокер» был номинирован за чрезмерную жестокость на антипремию «Золотая Малина», которую вручают за худшие актерские работы, сценарий, режиссуру, кинопесню и фильм года.
Профиль 20 июля в 08:10
Происшествия
В США полицейские напали на освещавших протесты журналистов из России
RT на русском 06:10
Энергетика
«Турецкий поток» закроют на второй за месяц ремонт
С 27 июля по 10 августа газопровод «Турецкий поток» снова закроют на ремонт.
Lenta.ru вчера в 12:28
Политика
Послы ЕС согласовали санкции против России и Китая из-за кибератак
Брюссель, 22 июля 2020, 13:42 — REGNUM Санкции против структур и граждан России, Китая и КНДР, якобы причастных к кибератакам, согласованы постоянными представителями 27 стран, входящих в Евросоюз.
REGNUM 06:42
Происшествия
На Украине сотрудник СБУ организовал бордель
На Украине сотрудник СБУ организовал бордель Работник спецслужб "крышевал" проституток.
Экспресс газета 07:19
Общество
Госдума приняла закон о воспитании в российских школах
Госдума на заседании в среду приняла в третьем, окончательном чтении закон о воспитании в российских школах.
Псковская Лента Новостей 07:01
Общество
Академик РАН допустил продолжение пандемии коронавируса до Нового года
Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года.
Известия 07:07
Политика
Пушков оценил требование США прекратить производство ракет
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в Twitter слова спецпосланника президента США по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли, который призвал Россию отказаться от разработок и внедрения новейших видов ракет с ядерным двигателем.
Газета.Ru 04:55
Экономика
Сбербанк стал единственным владельцем сервиса «Яндекс. Деньги»
В июне стало известно, что "Яндекс" выкупит долю Сбербанка в "Яндекс.Маркете". Сумма сделки - 42 миллиарда рублей.
Российская газета 01:55
Общество
«Сфальсифицированное дело, абсолютно политический процесс». Суд огласит приговор правозащитнику Дмитриеву
Потом добавили еще одно обвинение — в незаконном хранении оружия. В суде дело стало разваливаться.
BFM.ru вчера в 22:11
Технологии
Microsoft показала интерфейс Office будущего
Компания Microsoft продолжает совершенствовать дизайн пользовательского интерфейса Word, Excel, PowerPoint, входящих в состав пакета Office.
Вести.Ru 02:00
Политика
В Китае ответили на требование США закрыть консульство в Хьюстоне
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно о требовании властей США закрыть китайское генконсульство в Хьюстоне в течение 72 часов.
REGNUM 04:11
Футбол
Чемпиона мира по футболу Вилью обвинили в сексуальных домогательствах
Чемпиона мира и Европы в составе сборной Испании по футболу Давида Вилью обвинили в домогательствах во времена его выступлений за клуб североамериканской Высшей футбольной лиги (MLS) «Нью-Йорк Сити».
RT на русском 06:40
Общество
В РФ предложено выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей
Султан Хамзаев, член Общественной палаты России, предложил выплатить пенсинерам по 15 тысяч рублей в виде поддержки в период пандемии коронавирусной инфекции, об этом сообщает РИА «Новости».
Аткарский уездЪ вчера в 03:25
Хоккей
Скончался олимпийский чемпион по хоккею Александр Гусев
Чемпион Олимпийских игр-1976 в австрийском Инсбруке в составе хоккейной сборной СССР Александр Гусев скончался в возрасте 73 лет.
Вести.Ru 06:19
Футбол
«Краснодар» и ЦСКА поспорят за последнюю путевку в Лигу чемпионов
Речь идет о последней путевке в ЛЧ, которую заочно разыграют «Краснодар» и ЦСКА. Пока «быки» идут третьими, опережая «армейцев» на два очка.
ProstoProSport 03:00