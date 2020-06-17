Общество
Вести.RuМишустин отменил более 450 советских актов
Отменены 450 актов, изданных органами госуправления РСФСР и СССР, а также их отдельных положений: они утратят свою силу в 2020 и 2021 годах. Такое постановление подписал глава правительства Михаил Мишустин. Эти документы приняты с 1946 по 1991 годы и уже устарели.
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«Более 450 устаревших актов, изданных органами госуправления РСФСР и СССР, а также их отдельные положения признаны недействительными и утратят свою силу в 2020 и 2021 годах», — говорится в сообщении.RT на русском03:40
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Полиция США поддержала раненных при стрельбе сотрудников ДПС в Москве
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Происшествия
В Умбозере обнаружили белое пятно
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ФСБ и полиция прибыли в захваченный на Урале женский монастырь
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Лукашенко заявил о наличии альтернативы российскому газу
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Общество
На Кубани с 21 июня ослабят контроль за туристами
РИА Новости вчера в 17:09