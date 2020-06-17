Общество

РБКРБКМишустин отменил более 450 устаревших актов СССР и РСФСР

Более 450 устаревших актов, изданных в СССР и РСФСР с 1946 по 1991 год, признаны недействительными. Соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин, сообщается на сайте правительства.
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«Более 450 устаревших актов, изданных органами госуправления РСФСР и СССР, а также их отдельные положения признаны недействительными и утратят свою силу в 2020 и 2021 годах», — говорится в сообщении
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