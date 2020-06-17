с чего всё началось

Более 450 устаревших актов, изданных в СССР и РСФСР с 1946 по 1991 год, признаны недействительными. Соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин, сообщается на сайте правительства.

Мишустин отменил более 450 устаревших актов СССР и РСФСР

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Экономика Спор о бренде «Росгосстраха» на 150 млрд рублей рассмотрят заново В сентябре прошлого года СИП решил направить дело на новое рассмотрение, но судебная коллегия ВС в декабре отменила это решение и оставила в силе решение суда первой инстанции, который подтвердил законность использования «РГС жизнью» товарных знаков.

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Происшествия В четырех регионах Приволжья разоблачена ячейка исламистов В четырех регионах Приволжского федерального округа была разоблачена ячейка исламистов из «Таблиги Джамаат» (террористическая организация, запрещена на территории РФ). 1

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Футбол Суд отложил пересмотр приговора Кокорину и Мамаеву Мосгорсуд удовлетворил ходатайства представителей Александра Кокорина и Павла Мамаева об отложении заседания суда о рассмотрении апелляционных жалоб на приговор.

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