Общество
РБКМишустин отменил более 450 устаревших актов СССР и РСФСР
Более 450 устаревших актов, изданных в СССР и РСФСР с 1946 по 1991 год, признаны недействительными. Соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин, сообщается на сайте правительства.
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«Более 450 устаревших актов, изданных органами госуправления РСФСР и СССР, а также их отдельные положения признаны недействительными и утратят свою силу в 2020 и 2021 годах», — говорится в сообщении.RT на русском03:40
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