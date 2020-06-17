Премьер-министр Михаил Мишустин отменил приказ о меню на внутренних и международных авиарейсах времен СССР, сообщается на сайте правительства.

Мишустин отменил приказ о меню в самолетах времен СССР

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