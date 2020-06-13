Общество

РИА НовостиРИА НовостиМишустин отменил справки для получения россиянами пособий

Премьер-министр Михаил Мишустил подписал распоряжения, освобождающее россиян от справок для получения соцподдержки.
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с чего всё началось
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение
, согласно которому для получения социальной поддержки гражданам не потребуется предоставлять справки.
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