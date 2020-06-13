Общество
Газета.RuМишустин отменил справки для получения россиянами пособий
Российский премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о том, что россиянам для получения социальной поддержки не придется собирать справки. Все необходимые документы будут получены в ходе межведомственного взаимодействия.
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Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому для получения социальной поддержки гражданам не потребуется предоставлять справки.ТАСС04:30
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