Мишустин отметил рост экспорта сельхозпродукции за счёт малого бизнеса
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Москва, 2 сентября 2020, 13:13 — REGNUM Экспорт продукции агропромышленного комплекса продолжает расти, в том числе благодаря деятельности фермеров и индивидуальных предпринимателей, а не только крупных агрохолдингов.В источнике
И не только за счет объемов продукции крупных агрохолдингов, а и благодаря работе малого бизнеса. Фермеры и индивидуальные предприниматели, которые получают гранты от государства, увеличили объемы производства сельскохозяйственной продукции больше чем на треть.
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