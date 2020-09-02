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REGNUM
REGNUM

Мишустин отметил рост экспорта сельхозпродукции за счёт малого бизнеса

Москва, 2 сентября 2020, 13:13 — REGNUM Экспорт продукции агропромышленного комплекса продолжает расти, в том числе благодаря деятельности фермеров и индивидуальных предпринимателей, а не только крупных агрохолдингов.В источнике
Михаил Мишустинроссийский государственный деятель
И не только за счет объемов продукции крупных агрохолдингов, а и благодаря работе малого бизнеса. Фермеры и индивидуальные предприниматели, которые получают гранты от государства, увеличили объемы производства сельскохозяйственной продукции больше чем на треть.
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