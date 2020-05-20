Ситуация с коронавирусом в России постепенно стабилизируется, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании координационного совета по борьбе с инфекцией.

Мишустин заявил, что ситуация с коронавирусом стабилизируется

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