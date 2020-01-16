Политика

Lenta.ruLenta.ruМишустин отреагировал на идею налога на богатых

Кандидат на пост премьер-министра России Михаил Мишустин отреагировал на идею введения в стране так называемого налога на богатых. По его словам, на данный момент переход на прогрессивный налог неэффективен и неактуален.
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Мишустин не поддержал идею налога для богатых

Life.ru09:58

Мишустин высказался об идее ввода налога на богатых

Народные новости07:54

Мишустин считает неактуальным переход на прогрессивный налог

Финмаркет03:52

Мишустин выступил против налога на богатых

Национальная служба новостей05:46

Мишустин отреагировал на идею налога на богатых

Lenta.ru05:20

Мишустин высказался о введении налога для богатых

Рамблер06:25

Мишустин назвал неактуальным вопрос прогрессивной шкалы налогообложения

REGNUM03:30
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Политика

Рада проголосовала за возвращение Украины в ПАСЕ

Верховная Рада Украины приняла решение вернуть свою делегацию на заседания Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) после отказа от участия после возвращения России.
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В Латвии рассматривают возможность поставки нефти в Белоруссию

По словам министра, Рига уже обсуждала с белорусским президентом Александром Лукашенко возможность импорта нефти в Белоруссию через латвийские порты или со всего мира через Латвию.
Газета.Ru 05:04
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Клубы Российской премьер-лиги проголосовали за расширение состава

Общее собрание клубов Российской премьер-лиги проголосовало за расширение числа участников до 18, сообщает ТАСС со ссылкой на президента РПЛ Сергея Прядкина.
BFM.ru 11:07
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В Росгидромете предрекли России климатические катаклизмы

Здесь есть и волны жары, здесь некие темы, связанные с наводнением, и так далее, которые, конечно, очень важны, чтобы к ним подготовиться заранее", — сказал Катцов, выступая на Гайдаровском форуме.
РИА Новости 04:43
Общество

«Лаборатория Касперского» предупредила о новой схеме мошенников в сети

Эксперты "Лаборатории Касперского" обнаружили новую схему мошенников в сети под видом выплат за утечку данных.
Газета.Ru 09:54
Политика

Саркози предложил создать новый союз Европы с Россией

Новая международная структура могла бы решать проблемы безопасности и экономики от Европы до Азии, заявил экс-президент Франции Николя Саркози, выступая на Гайдаровском форуме в Москве.
РБК 12:41
Политика

Рабочую группу для внесения поправок в Конституцию создал Путин

Президент России Владимир Путин создал рабочую группу по подготовке предложений о поправках в Конституцию.
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Происшествия

Михалков отреагировал на информацию о падении модели Пунтус из окна

Lenta.ru вчера в 13:54
Политика

Мишустин выступил против отмены изменений пенсионной системы

Кандидат на пост премьер-министра, глава ФНС Михаил Мишустин на встрече с депутатами фракции КПРФ выступил против отмены принятых ранее изменений пенсионной системы.
ТАСС 03:32
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Microsoft перестала поддерживать Windows 7

По предварительным оценкам Windows 7 установлена на порядка 400 млн компьютерах, и их пользователям разработчики посоветовали сменить компьютер или по возможности установить Windows 10, но последнее не рекомендуется в связи с вероятностью некорректной работы некоторых компонентов и драйверов.
Astera 13 января в 16:55
Музыка

Мишустин оказался автором музыки двух песен Лепса

Новый премьер-министр РФ Михаил Мишустин является автором музыки двух песен Григория Лепса.
Mockva.ru 11:02
Общество

В Гидрометцентре пообещали россиянам холодный февраль

На юге - в Ростовской, Волгоградской областях, Краснодарском крае температура в феврале может быть теплее обычной на один градус.
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Космос

У ближайшей к Солнцу звезды нашли вторую планету

В 2016 году возле Проксимы нашли планету Проксима b, и это стало ярким событием в мире исследований космоса, поскольку у неё твёрдая поверхность, она чуть больше Земли и к тому же расположена в "зоне обитаемости", то есть не слишком близко и не слишком далеко от звезды.
Life.ru 09:58
Здоровье

Кому положены бесплатные лекарства

Минздрав подготовил рекомендации по пилотному проекту, который касается обеспечения бесплатными лекарствами перенесших ряд серьезных заболеваний пациентов.
Medical Note 14 января в 08:16
Происшествия

Самолет SSJ 100 экстренно сел на недостроенную полосу около Домодедово

Газета.Ru 07:57
Политика

Зеленский понизил возраст призыва в армию на Украине

"Призвать на срочную военную службу пригодных по состоянию здоровья к военной службе граждан Украины мужского пола, которым ко дню отправления в военные части исполнилось 18 лет, и старших лиц, не достигших 27-летнего возраста и не имеющих права на освобождение или отсрочку от призыва, на срочную военную службу", - говорится в указе.
Газета.Ru 12:43
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Хафтар пообещал соблюдать перемирие в Ливии

По итогам встречи в Хафтаром в Бенгази Маас сказал: "Он пообещал соблюдать прекращение огня — независимо от того, что соглашение о прекращении огня в начале недели в Москве он не подписал".
REGNUM 10:15
Финансы

Эксперт предсказал России курс 200 рублей за доллар

"Все участники рынка понимают, что движение в сторону 200 рублей за доллар возможно, в сторону 40 рублей — невозможно", — заявил Ведев.
Газета.Ru 05:27
Происшествия

Российский школьник избил учительницу за сломанный наушник

Lenta.ru 09:53
Футбол

Виталий Денисов стал игроком «Ротора»

"Ротор" подписал контракт с Виталием Денисовым@VitaliyDenisov Амплуа: защитник Дата рождения: 23 февраля 1987 год (32 года), Ташкент Рост: 178 см, вес: 75 кг Предыдущий клуб: @ fcrk Виталий Денисов будет выступать за сине-голубых под номером "29".
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Общество

Евросоюз может подать жалобу в ВТО на торговую сделку США с Китаем

Европейский союз может подать жалобу во Всемирную торговую организацию (ВТО) в случае, если сочтет подписанное соглашение по первой фазе торговой сделки между США и Китаем нарушающим нормы свободной торговли.
ТАСС 11:54
Политика

Михаил Мишустин попал в базу «Миротворца»

В обосновании для внесения в базу украинского сайта говорится о «покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины», а также о «сознательном нарушении государственной границы Украины с целью проникновения в захваченный российскими оккупантами Крым».
Новые Известия 04:24
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Обновлённый Volkswagen Tiguan заметили без камуфляжа

В Сети «засветился» новый кроссовер Volkswagen Tiguan во время съёмок рекламного ролика.
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Рада приняла закон об обучении на госязыке

Как информирует Интерфакс, для представителей национальных меньшинств, языки которых не являются официальными в ЕС, на госязыке будет проходить не менее 80% годового обучения по программам базового и профильного среднего образования.
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Греф назвал главного министра в правительстве

Самым главным министром в правительстве является это министр образования, такое мнение высказал глава Сбербанка Герман Греф в ходе выступления на Гайдаровском форуме.
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В Госдепе США прокомментировали отставку правительства России

Официальный представитель госдепартамента США Морган Ортагус, комментируя в эфире телеканала RTVI отставку российского правительств, упомянула тему улучшения отношений между двумя странами.
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Полузащитник «Краснодара» Намли может перейти в «Колорадо»

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Путин предложил выдавать маткапитал после рождения первого ребенка

РБК вчера в 04:19
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Обвинения против Трампа в рамках дела об импичменте переданы в Сенат

Демократы Палаты представителей конгресса США передали обвинительное заключение против президента Дональда Трампа в рамках процедуры импичмента в Сенат.
Российская газета вчера в 18:35
Футбол

Краневиттер может перейти из «Зенита» в мексиканский «Монтеррей»

Хавбек "Зенита" Матиас Краневиттер может перейти в мексиканский "Монтеррей", сообщил в своем Twitter журналист Диего Армандо Медина.
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