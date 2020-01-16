Политика
Lenta.ruМишустин отреагировал на идею налога на богатых
Кандидат на пост премьер-министра России Михаил Мишустин отреагировал на идею введения в стране так называемого налога на богатых. По его словам, на данный момент переход на прогрессивный налог неэффективен и неактуален.
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Политика
Рада проголосовала за возвращение Украины в ПАСЕ
Верховная Рада Украины приняла решение вернуть свою делегацию на заседания Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) после отказа от участия после возвращения России.
Общество
В Латвии рассматривают возможность поставки нефти в Белоруссию
По словам министра, Рига уже обсуждала с белорусским президентом Александром Лукашенко возможность импорта нефти в Белоруссию через латвийские порты или со всего мира через Латвию.
Футбол
Клубы Российской премьер-лиги проголосовали за расширение состава
Общее собрание клубов Российской премьер-лиги проголосовало за расширение числа участников до 18, сообщает ТАСС со ссылкой на президента РПЛ Сергея Прядкина.
Общество
В Росгидромете предрекли России климатические катаклизмы
Здесь есть и волны жары, здесь некие темы, связанные с наводнением, и так далее, которые, конечно, очень важны, чтобы к ним подготовиться заранее", — сказал Катцов, выступая на Гайдаровском форуме.
Общество
«Лаборатория Касперского» предупредила о новой схеме мошенников в сети
Эксперты "Лаборатории Касперского" обнаружили новую схему мошенников в сети под видом выплат за утечку данных.
Политика
Саркози предложил создать новый союз Европы с Россией
Новая международная структура могла бы решать проблемы безопасности и экономики от Европы до Азии, заявил экс-президент Франции Николя Саркози, выступая на Гайдаровском форуме в Москве.
Политика
Рабочую группу для внесения поправок в Конституцию создал Путин
Президент России Владимир Путин создал рабочую группу по подготовке предложений о поправках в Конституцию.
Происшествия
Михалков отреагировал на информацию о падении модели Пунтус из окна
Политика
Мишустин выступил против отмены изменений пенсионной системы
Кандидат на пост премьер-министра, глава ФНС Михаил Мишустин на встрече с депутатами фракции КПРФ выступил против отмены принятых ранее изменений пенсионной системы.
Технологии
Microsoft перестала поддерживать Windows 7
По предварительным оценкам Windows 7 установлена на порядка 400 млн компьютерах, и их пользователям разработчики посоветовали сменить компьютер или по возможности установить Windows 10, но последнее не рекомендуется в связи с вероятностью некорректной работы некоторых компонентов и драйверов.
Музыка
Мишустин оказался автором музыки двух песен Лепса
Новый премьер-министр РФ Михаил Мишустин является автором музыки двух песен Григория Лепса.
Общество
В Гидрометцентре пообещали россиянам холодный февраль
На юге - в Ростовской, Волгоградской областях, Краснодарском крае температура в феврале может быть теплее обычной на один градус.
Космос
У ближайшей к Солнцу звезды нашли вторую планету
В 2016 году возле Проксимы нашли планету Проксима b, и это стало ярким событием в мире исследований космоса, поскольку у неё твёрдая поверхность, она чуть больше Земли и к тому же расположена в "зоне обитаемости", то есть не слишком близко и не слишком далеко от звезды.
Здоровье
Кому положены бесплатные лекарства
Минздрав подготовил рекомендации по пилотному проекту, который касается обеспечения бесплатными лекарствами перенесших ряд серьезных заболеваний пациентов.
Политика
Зеленский понизил возраст призыва в армию на Украине
"Призвать на срочную военную службу пригодных по состоянию здоровья к военной службе граждан Украины мужского пола, которым ко дню отправления в военные части исполнилось 18 лет, и старших лиц, не достигших 27-летнего возраста и не имеющих права на освобождение или отсрочку от призыва, на срочную военную службу", - говорится в указе.
Политика
Хафтар пообещал соблюдать перемирие в Ливии
По итогам встречи в Хафтаром в Бенгази Маас сказал: "Он пообещал соблюдать прекращение огня — независимо от того, что соглашение о прекращении огня в начале недели в Москве он не подписал".
Финансы
Эксперт предсказал России курс 200 рублей за доллар
"Все участники рынка понимают, что движение в сторону 200 рублей за доллар возможно, в сторону 40 рублей — невозможно", — заявил Ведев.
Футбол
Виталий Денисов стал игроком «Ротора»
"Ротор" подписал контракт с Виталием Денисовым@VitaliyDenisov Амплуа: защитник Дата рождения: 23 февраля 1987 год (32 года), Ташкент Рост: 178 см, вес: 75 кг Предыдущий клуб: @ fcrk Виталий Денисов будет выступать за сине-голубых под номером "29".
Общество
Евросоюз может подать жалобу в ВТО на торговую сделку США с Китаем
Европейский союз может подать жалобу во Всемирную торговую организацию (ВТО) в случае, если сочтет подписанное соглашение по первой фазе торговой сделки между США и Китаем нарушающим нормы свободной торговли.
Политика
Михаил Мишустин попал в базу «Миротворца»
В обосновании для внесения в базу украинского сайта говорится о «покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины», а также о «сознательном нарушении государственной границы Украины с целью проникновения в захваченный российскими оккупантами Крым».
Авто
Обновлённый Volkswagen Tiguan заметили без камуфляжа
В Сети «засветился» новый кроссовер Volkswagen Tiguan во время съёмок рекламного ролика.
Политика
Рада приняла закон об обучении на госязыке
Как информирует Интерфакс, для представителей национальных меньшинств, языки которых не являются официальными в ЕС, на госязыке будет проходить не менее 80% годового обучения по программам базового и профильного среднего образования.
Политика
Греф назвал главного министра в правительстве
Самым главным министром в правительстве является это министр образования, такое мнение высказал глава Сбербанка Герман Греф в ходе выступления на Гайдаровском форуме.
Политика
В Госдепе США прокомментировали отставку правительства России
Официальный представитель госдепартамента США Морган Ортагус, комментируя в эфире телеканала RTVI отставку российского правительств, упомянула тему улучшения отношений между двумя странами.
Футбол
Полузащитник «Краснодара» Намли может перейти в «Колорадо»
Политика
Обвинения против Трампа в рамках дела об импичменте переданы в Сенат
Демократы Палаты представителей конгресса США передали обвинительное заключение против президента Дональда Трампа в рамках процедуры импичмента в Сенат.
Футбол
Краневиттер может перейти из «Зенита» в мексиканский «Монтеррей»
Хавбек "Зенита" Матиас Краневиттер может перейти в мексиканский "Монтеррей", сообщил в своем Twitter журналист Диего Армандо Медина.