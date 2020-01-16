Политика
Piter.tvМишустин отреагировал на идею «налога на богатых»
На встрече с парламентскими фракциями экс-глава ФНС оценил возможный переход на прогрессивный налог. Перед своим утверждением на пост премьер-министра РФ выяснилось, как Михаил Мишустин относится к идее введения прогрессивного налогообложения, так называемого "налога на богатых".
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Правительство Дмитрия Медведева уходит в отставку
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Путин может помиловать осужденную за наркотики израильтянку
В четверг в рамках подготовки к визиту состоялся телефонный разговор между президентом России и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.
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Общество
Сын Джона Толкина скончался в возрасте 95 лет
Футбол
Клубы РПЛ проголосовали за расширение лиги до 18 команд
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Киев представил предложения по разведению сил и средств на трех дополнительных участках, названия данных пунктов не разглашаются.
Политика
Кадыров временно сложил с себя полномочия главы Чечни
Политика
Пять стран требуют от Ирана компенсации за сбитый Boeing
Армия и оружие
Минобороны опровергло данные об ударе по гражданским объектам в Идлибе
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Экономика
ООН: рост мирового ВВП в 2019 году упал до 10-летнего минимума
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Шоу-бизнес
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Как оказалось, Дмитрий Иванов уже был женат. Его предыдущая жена была старше его на 20 лет. Для Лолиты такая информация оказалась шоком.
Политика
Путин включил Мишустина в состав Совета безопасности России
Президент Владимир Путин включил премьер-министра Михаила Мишустина в Совет безопасности России в качестве постоянного члена.
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Армия и оружие
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Отечественные пистолеты ТТ, Макарова и Ярыгина имеют ряд преимуществ перед иностранным стрелковым оружием.
Шоу-бизнес
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Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» и телеведущая Виктория Боня опубликовала на своей официальной странице в социальной сети Instagram новый снимок, на котором предстала в кадре в кожаной юбке и красном клетчатом жакете.
Политика
Рада одобрила возвращение украинской делегации в ПАСЕ
Ранее Лайф писал, что депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович прокомментировал постановление о возвращении украинской делегации в ПАСЕ.
Шоу-бизнес
Елена Воробей на концерте сломала руку
Елена Воробей, популярная эстрадная актриса, заслуженная артистка России, во время концерта в Ногинске поскользнулась на сцене, упала и сломала руку.
Общество
Водонаева решила, что власти помогают маткапиталом «быдлу»
Телеведущая и модель Алена Водонаева посчитала, что материальную поддержку за рождение детей, которую анонсировал президент, получат нищие и быдло.
Политика
Путин создал рабочую группу для подготовки поправок в Конституцию
Предполагается, что в группу войдут писатель Захар Прилепин, олимпийская чемпионка Елена Исинбаева, президент фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» Елена Альшанская, сенатор Алексей Пушков, депутат ГД Ирина Роднина, директор Эрмитажа Михаил Пиотровский и многие другие.
Происшествия
Михалков отреагировал на информацию о падении модели Пунтус из окна
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Позитивной в правительстве была работа зампредов Татьяны Голиковой, Дмитрия Козака, Алексея Гордеева и министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева, заявил глава фракции «Единой России» в Госдуме Сергей Неверов.
Космос
Ученые предупредили о наступлении нового ледникового периода
Финансы
Предсказавший рост доллара до 200 рублей экономист объяснился
Директор Центра структурных исследований РАНХиГС Алексей Ведев, ранее занимавший пост замминистра экономического развития, назвал свои слова о курсе доллара за 200 рублей риторическим примером.
Происшествия
В Москве во время ссоры соседей по коммуналке пострадали три девочки
В Москве во время ссоры соседей пострадали трое детей. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления Следственного комитета.
Технологии
Разработчики перенесли релиз игры Cyberpunk 2077
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Россия и США провели консультации по стратегической безопасности
Россия и США обсудили вопросы стратегической стабильности в рамках консультаций в Вене, сообщил в Twitter постпред при международных организациях Михаил Ульянов.