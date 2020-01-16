На встрече с парламентскими фракциями экс-глава ФНС оценил возможный переход на прогрессивный налог. Перед своим утверждением на пост премьер-министра РФ выяснилось, как Михаил Мишустин относится к идее введения прогрессивного налогообложения, так называемого "налога на богатых".

Мишустин отреагировал на идею «налога на богатых»

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