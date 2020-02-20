Экономика

ФедералПрессФедералПрессМишустин отреагировал на объем неизрасходованных бюджетных средств

Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин прокомментировал уровень неизрасходованных средств бюджета страны. Он назвал этот объем «недопустимо большим». Вопрос о расходах средств федерального бюджета происходил на заседании кабинета министров.
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Мишустин отреагировал на антирекорд российского бюджета

Lenta.ru04:42

Мишустин назвал неизрасходованную часть бюджета недопустимо большой

РИА Новости04:42

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RT на русском04:01

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РЕН ТВ03:39

Мишустин назвал недопустимым объем неизрасходованных бюджетных средств

Известия03:38

Мишустин назвал недопустимым объем неизрасходованных бюджетных средств

РБК03:25
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Автоматически обработано 7076 источников, обновлено в 11:13, Ашберн
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