Экономика
ФедералПрессМишустин отреагировал на объем неизрасходованных бюджетных средств
Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин прокомментировал уровень неизрасходованных средств бюджета страны. Он назвал этот объем «недопустимо большим». Вопрос о расходах средств федерального бюджета происходил на заседании кабинета министров.
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Общество
Лещенко ответил поспорившему о пенсиях сенатору
Напомним, что ранее сенатор пристыдил Якубовича, который пожаловался на пенсию в 23 тыс рублей и заявил, что на пенсию могут жаловаться труженики, а не артисты.
Происшествия
В Уфе подозреваемый в убийстве жены покончил с собой в здании суда
По данным ProUfu и KP.ru, 57-летнего мужчину задержали 16 февраля по подозрению в убийстве жены. Она скончалась от многочисленных побоев.
Общество
Суд признал законным арест замглавы Генштаба Арсланова
Второй западный окружной военный суд признал законным арест замначальника Генштаба ВС РФ генерал-полковника Халила Арсланова по делу о хищениях на 6,7 миллиарда рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Гаджеты
Новейший Samsung Galaxy S20 приходит в Россию. Цена
Здоровье
Минздрав назвал сумму, необходимую для лечения больных СМА
В свою очередь первый замруководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев отметил, что сейчас в России, по предварительным оценкам, болеют около 700 детей.
Футбол
Сборная России сохранила 38-е место в рейтинге ФИФА
Соперниками сборной России на групповом турнире стали сборная Бельгии (первое место рейтинга ФИФА; 1765 очков), а также команды Дании (16-е место; 1598 очков) и Финляндии (58-е; 1386).
Политика
В МИД прокомментировали решение Гаагского суда по делу ЮКОСа
"Россия продолжит добиваться его отмены в Верховном суде Нидерландов", - сказала официальный представитель МИД РФ.
Экономика
Россия теряет 1 млрд рублей в день из-за коронавируса
Россия ежедневно теряет 1 млрд рублей из-за падения товарооборота с Китаем на фоне эпидемии коронавируса.
Общество
Снявшихся в порноклипе солиста Rammstein россиянок рассекретили
Россиянок, снявшихся в порноклипе нового музыкального проекта солиста Rammstein и Lindemann Тилля Линдеманна, рассекретили.
Общество
Социальные пенсии проиндексируют с 1 апреля
Социальные пенсии 3 млн граждан проиндексируют с 1 апреля на 6,1%, сообщили в среду в пресс-службе Минтруда.
Технологии
Apple разрешит заменить стандартный браузер и почту в iPhone
Согласно изданию Bloomberg, Apple наконец готова отказаться от некоторого контроля и позволить пользователям iPhone и iPad устанавливать предпочтительные для них приложения по умолчанию.
Спорт
Большунов выиграл масс-старт на этапе «Ски Тура»
Политика
Захарова назвала сюрреализмом призыв Великобритании о помощи Донбассу
Днем ранее Пирс призывала Россию прекратить отправку в Донбасс «неожиданных гуманитарных конвоев».
Политика
Сергей Шнуров вступил в «Партию роста»
Музыкант, лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров в четверг официально вступил в петербургское отделение "Партии роста".
Финансы
Силуанов заявил о возможном введении прогрессивной шкалы НДФЛ
Минфин может рассмотреть вопрос о повышении ставки налога на доходы физических лиц в 2024 году, ранее этот вопрос в правительстве затрагиваться не будет, заявил министр финансов Антон Силуанов в интервью РБК.
Шоу-бизнес
Алсу созналась в покупке голосов для дочери на шоу «Голос. Дети»
Алсу в ходе YouTube-шоу «Осторожно, Собчак» пояснила, что просто воспользовалась правилами в пользу своей дочери.
Гаджеты
Как быстро заряжается топовый Xiaomi Mi 10 Pro?
Смартфон Xiaomi Mi 10 Pro первым среди аппаратов производителя получил поддержку сверхбыстрой 50-ваттной зарядки, причём, в отличие от флагмана Samsung, подходящее зарядное поставляется в комплекте.
Армия и оружие
Опубликовано видео боевых стрельб модернизированных танков Т-72
Минобороны опубликовало кадры боевых стрельб модернизированных танков Т-72 во время учений в Нижегородской области.
Общество
Белоруссия закупила 160 тысяч тонн российской нефти через трейдеров
Белоруссия закупила через трейдеров российскую нефть без премии, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу концерна "Белнефтехим".
Происшествия
В Москве задержали гражданина США по делу о взятке
Басманный суд Москвы получил ходатайство об аресте гражданина США Джина Мирона Спектора, сообщили РБК в пресс-службе суда.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл выйдут из королевской семьи 31 марта
Ранее принц Гарри и Меган Маркл достигли договоренности с королевской семьей о прекращении исполнения обязанностей членов династии.
Армия и оружие
Опубликовано видео инцидента с бронемашинами из России и США в Сирии
В Сети появилось снятое в Сирии видео с дорожным конфликтом между российскими и американскими военными.
Единоборства
Боксеры Уайлдер и Фьюри подрались перед чемпионским боем
В Лас-Вегасе в преддверии чемпионского боя в тяжелом весе между обладателем пояса по версии WBC американцем Деонтеем Уайлдером и Тайсоном Фьюри из Великобритании прошла традиционная дуэль взглядов, однако она переросла в потасовку между спортсменами.
Шоу-бизнес
Дочь Валерии назвала свое настоящее имя
Дочь певицы Валерии на своей странице в Instagram заявила о том, что ее настоящее имя не Анна Шульгина, а Шена.
Происшествия
Пассажир упавшего в Магадане Ан-2 заснял аварию на видео
Один из пассажиров Ан-2, упавшего в четверг на аэродроме в Магадане, снял момент взлета самолета.