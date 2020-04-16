Экономика
РИА НовостиМишустин жестко ответил на слова главы МЭР о ситуации с кредитами
Премьер-министр Михаил Мишустин ответил на заявление главы Минэкономразвития Максима Решетникова о том, что льготные кредиты, выдаваемые банками компаниям малого и среднего бизнеса, убыточны для самих кредитных организаций.
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Мишустин потребовал ежедневно контролировать выполнение банками поручений президента
Вести.Ru16 апреля в 07:05
Мишустин ответил на слова главы МЭР об убыточности для банков льготных кредитов
ТАСС16 апреля в 07:00
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Происшествия
Исполняющему обязанности замглавы Хакасии предъявили обвинение
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Охлобыстина заметили на пасхальной службе «для избранных» в Москве
В Москве в ночь на воскресенье, 19 апреля, провели пасхальную службу «для избранных», несмотря на действующий запрет на массовые мероприятия.
Lenta.ru 06:16
Здоровье
Профессор РАН объяснил низкую смертность от коронавируса в России
Подготовка медицинских учреждений и эффективное выявление лёгких случаев заболевания коронавирусом в России позволяют удержать смертность на низком уровне, считает директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета доктор медицинских наук, профессор РАН Александр Лукашев.
RT на русском 03:43
Транспорт
В Москве продлили действие пропускного режима
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о продлении пропускного режима до 1 мая. Также градоначальник дополнил действующие меры.
РИА Новости вчера в 11:25
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Путин поздравил православных христиан с Пасхой
Газета.Ru вчера в 17:42
Происшествия
Задержан участник нападения на врачей скорой помощи в Кирово-Чепецке
Киров, 18 апреля 2020, 23:18 — REGNUM В Кировской области сотрудники полиции нашли одного из участников нападения на сотрудников скорой медицинской помощи в Кирово-Чепецке.
REGNUM вчера в 16:18
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Новым лидером Мстителей может стать Капитан Марвел
Отправной точкой станет второй фильм о Капитане Марвел, который выйдет в прокат 8 июля 2022 года.
Moi-portal.ru 00:30
Путешествия
В Турции назвали сроки открытия туристического сезона
Российская газета вчера в 11:36
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В Кремле назвали возможный срок выхода на плато по коронавирусу
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Lenta.ru 06:51
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На Кубани выявлено 48 новых случаев заболевания коронавирусом
В Краснодарском крае за сутки выявлено 48 подтвержденных случаев COVID-19, по информации пресс-службы федерального Роспотребнадзора.
Российская газета 04:37
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В РАН спрогнозировали масштаб второй волны коронавируса
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Происшествия
В российской церкви напали на журналистов во время литургии
Служители церкви и прихожанин напали на сотрудников омского портала БК55, когда те пришли на праздничную литургию делать материал о нарушении санитарных правил в церквях и мечетях во время эпидемии коронавируса, сообщает издание.
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В Ленобласти зафиксировали 29 новых случаев заражения коронавирусом
За минувшие сутки в Ленинградской области зафиксировали еще 29 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Петербургский дневник 04:12
Здоровье
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Уэйн Руни: больно это признавать, но у «Ливерпуля» лучшая атака в мире
Нападающий «Дерби Каунти» Уэйн Руни заявил, что считает атакующую линию «Ливерпуля» лучшей в мировом футболе.
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Всероссийские проверочные работы в школах Орла перенесли на осень
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В России установили максимальные выплаты безработным
Постановление о максимальных выплатах безработным гражданам подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
ФАН 17 апреля в 09:37
Армия и оружие
Американская пресса оценила военную мощь российских ракет «Циркон»
Российские гиперзвуковые корабельные ракеты "Циркон" представляют угрозу для военно-морского флота США, поскольку их практически невозможно перехватить, пишет американская газета The National Interest.
Газета.Ru вчера в 18:49