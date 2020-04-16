Экономика
РБКМишустин ответил на слова главы МЭР фразой «это поручение президента»
Премьер-министр Михаил Мишустин ответил на слова главы Минэкономразвития Максима Решетникова, назвавшего льготные кредиты для малого и среднего бизнеса убыточными для банков.
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Общество
Карантин ужесточили в 14 населенных пунктах Ленобласти
Власти Ленинградской области ужесточили эпидемиологический контроль в 14 населенных пунктах региона.
Известия 14:59
Экономика
Путин пообещал бизнесу безвозмездную помощь на выплаты зарплат
Президент России Владимир Путин предложил предоставить малому и среднему бизнесу из пострадавших отраслей безвозмездную финансовую помощь для выплаты зарплат в апреле-мае из расчета по 12,1 тысячи рублей на одного сотрудника в месяц.
Свободная Пресса вчера в 09:35
Общество
В Пятигорске ввели режим карантина из-за коронавируса
В городе-курорте Пятигорске Ставропольского края ввели режим карантина из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 13:19
Политика
Кремль принял решение перенести парад Победы
О переносе парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне власти России объявят в ближайшие дни.
RuNews24.ru вчера в 18:17
Общество
Власти Липецкой области ввели пропускной режим
Во вторник, 14 апреля, стало известно о том, что власти Липецкой области ввели пропускной режим. Об этом сообщил губернатор Игорь Артамонов.
Piter.tv 14 апреля в 13:58
Кино
Умер актер из «Рэмбо» Брайан Деннехи
Российская газета 15:15
Общество
Новокузнечанин на просьбу мэра ответил матом
Сегодня вечером, мэр Новокузнецка решил лично пройтись по скверам и паркам и разъяснить людям всю сложность ситуации.
ВашГород.ру вчера в 08:54
Общество
В Грузии запретят передвижение легковых автомобилей из-за коронавируса
Правительство Грузии приняло решение с 17 апреля запретить передвижение легковых автомобилей на фоне распространения коронавируса.
Известия 14:21
Общество
Власти Японии ввели режим ЧС на всей территории страны
Новый День 07:22
Общество
Венедиктов назвал причину аннуляции в Москве 220 тыс. пропусков
Причиной аннуляции 220 тыс. выданных в Москве пропусков индивидуальных предпринимателей стали расхождения в базах данных департамента информационных технологий столицы (ДИТ) и Федеральной налоговой службы.
РБК 11:04
Футбол
«У меня есть опыт» — Кокорин пошутил о самоизоляции
Нападающий «Сочи» Александр Кокорин рассказал о жизни в самоизоляции из-за пандемии коронавируса.
Нева Спорт 15:47
Энергетика
Бюджет России в мае получит от экспорта нефти меньше $1 за баррель
Российский бюджет в мае будет получать за экспорт нефти меньше $1 за баррель, посчитал Bloomberg с использованием данных министерства финансов России.
Ведомости 07:31
Общество
Рошаль заявил о приближении России к пику эпидемии коронавируса
Как ранее заявил доктор биологических наук, академик РАН Михаил Кирпичников, в России эпидемия коронавируса достигнет пика в конце апреля — начале мая, после чего выйдет на плато без прироста числа заразившихся.
РБК 08:10
Наука
Древние люди использовали каменные шары для дробления костей
Шарообразные орудия из камня применялись для дробления костей животных, а также для извлечения костного мозга.
Слово и Дело 09:21
Экономика
Министр экономического развития исключил повторение дефолта 1998 года
Министр экономического развития Максим Решетников отрицает даже минимальную вероятность дефолта в России, подобного случившемуся в 1998 г. «Нет», – ответил он на вопрос в передаче «Познер» на «Первом канале» (цитата по ТАСС).
Ведомости 13:46
Экономика
МВФ прогнозирует спад мировой экономики на 3% в 2020 году
Нью-Йорк, США, 14 апреля 2020, 18:54 — REGNUM Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует снижение мировой экономики в 2020 году на 3%.
REGNUM 14 апреля в 11:54
Армия и оружие
Последний штурм: 75 лет назад началась Берлинская операция
Российская газета 02:45
Происшествия
Задержан адвокат бывшего министра Открытого правительства Абызова
ФСБ задержала в Москве Александра Вершинина, адвоката бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова.
Lenta.ru 14:46
Здоровье
Африке предрекли 10 миллионов зараженных коронавирусом
Число случаев заражения коронавирусом в Африке может резко вырасти до 10 миллионов.
Lenta.ru 12:53
Общество
Генсек ООН дал прогноз по детской смертности из-за пандемии
Нью-Йорк, США, 16 апреля 2020, 21:40 — REGNUM Сотни тысяч детей могут погибнуть в мире из-за пандемии, заявил 16 апреля генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в своём видеообращении.
REGNUM 14:40
Технологии
Microsoft исправила три 0-day уязвимости, уже находившиеся под атаками
Чемоданчик хакера Содержание выпуска Подписка на "Хакер" - 52 % Апрельский "вторник обновлений" принес исправления для 113 уязвимостей в 11 продуктах Microsoft, причем некоторые из них уже находились под атаками.
Хакер Online вчера в 11:30
Происшествия
На складе Большого театра обнаружили тело мужчины
На складе Большого театра обнаружили тело мужчины со следами насильственной смерти, сообщил источник РБК в правоохранительных органах.
РБК 15:45
Армия и оружие
США обвинили Россию в опасном перехвате своего самолета
Российский Су-35 перехватил американский патрульный самолет P-8A Poseidon над Средиземным морем, проведя «опасное» сближение, говорится в пресс-релизе шестого флота ВМС США.
Известия вчера в 18:52
Общество
В Саратовской области вводится пропускной режим
В Саратовской области с понедельника введут пропускной режим.
Регион 64 11:20
Общество
В интернете появилась карта заболеваний Covid-19 в Тверской области
На 16 апреля по официальным данным в регионе зафиксирован 151 случай заболевания Covid-19, при этом девять человек выздоровели.
КП - Тверь 14:43
Общество
Рогозин пообещал отправить на орбиту «КАМАЗ» вслед за Tesla
БИЗНЕС Online 16:17
Здоровье
Врачи обнаружили новый симптом заражения коронавирусом
Ещё одним симптомом коронавируса может быть сыпь на ногах.
Вести Воронеж 04:54
Экономика
Силуанов оценил общий объем антикризисной поддержки экономики
Общий объем фискальной поддержки российской экономики в условиях борьбы с коронавирусом и снижения цен на нефть составит более 6,5% ВВП, сообщил журналистам министр финансов Антон Силуанов.
РБК 14:02