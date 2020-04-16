Экономика

РБКРБКМишустин ответил на слова главы МЭР фразой «это поручение президента»

Премьер-министр Михаил Мишустин ответил на слова главы Минэкономразвития Максима Решетникова, назвавшего льготные кредиты для малого и среднего бизнеса убыточными для банков.
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Мишустин раскритиковал Решетникова из-за льготного кредитования бизнеса

Коммерсантъ06:35

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Мишустин ответил на слова главы МЭР об убыточности для банков льготных кредитов

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Мишустин сделал выговор министру Решетникову за то, что банки не исполняют поручение президента

URA.Ru06:23

Мишустин жестко ответил на слова главы МЭР о ситуации с кредитами

РИА Новости06:12

«Это поручение президента» Мишустин остался недоволен банками, отказывающими предпринимателям в льготных кредитах

Фонтанка.Ру06:10
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Энергетика

В России зафиксировали снижение цен на бензин

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Путин объявил о переносе парада Победы

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Люди, переболевшие коронавирусом нового типа в тяжелой форме, сталкиваются в дальнейшем с рядом проблем.
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Путин объявил о новой программе льготной ипотеки

Президент России Владимир Путин предложил запустить льготную ипотечную программу для поддержки желающих купить жилье и строительной отрасли.
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Экономика

Бюджет РФ недополучит из-за коронавируса 1 трлн рублей в 2020 году

Федеральный бюджет РФ в 2020 году может недополучить ненефтегазовые доходы на 1 трлн рублей, при этом в экономику планируется направить около 2 трлн рублей из Фонда национального благосостояния.
Интерфакс 13:09
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Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, которым расширяется список лиц, имеющих право пересекать государственную границу.
ТАСС 14:55
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Общество

Дым от пожаров в чернобыльской зоне зафиксировали в Киеве

Специалисты зафиксировали задымленность и наличие продуктов горения в воздухе Киева из-за тления древесины вблизи Чернобыльской АЭС.
ТАСС 16:36
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Происшествия

Краснодарская больница скорой помощи закрылась на карантин

Всему персоналу больницы и пациентам предстоит пройти тестирование на COVID-19, в медучреждении планируется проведение санитарных эпидемиологических мероприятий.
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Здоровье

Кабмин разрешил использовать гидроксихлорохин для лечения коронавируса

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, разрешающее использовать для лечения коронавируса незарегистрированный препарат гидроксихлорохин.
Газета.Ru 13:51
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Авто

Toyota и Lexus заморозят цены на автомобили в России до конца мая

Для поддержки новых клиентов, компания «Тойота» сохранит текущие цены на автомобили Toyota и Lexus до конца мая текущего года без изменений.
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Политика

МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США

"Со своей стороны, МИД и российские дипломатические учреждения в США, разумеется, делают все возможное для розыска детей", — сказала Захарова и попросила их родителей и учителей предоставить любую имеющуюся информацию, которая поможет в сложившейся ситуации.
РИА Новости 14 апреля в 14:36
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Армия и оружие

Министры обороны НАТО обсудили действия в условиях пандемии

Министры обороны НАТО на видеоконференции рассмотрели ответ альянса на пандемию коронавируса COVID-19 и согласовали свои последующие шаги.
RT на русском вчера в 14:24
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Авто

Турецкие национальные электромобили одобрены в Европе

Турецкая объединенная автомобилестроительная компания TOGG зарегистрировала в Европейском союзе исключительные авторские права на внешний облик перспективных электромобилей собственной разработки, проект, известный как первый национальный турецкий электромобиль.
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Экономика

Министр экономики исключил дефолт в России по аналогии с 1998 годом

Глава Минэкономразвития Максим Решетников исключил вероятность дефолта в России, подобного тому, что произошел в стране в 1998 году.
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Общество

Новый учебный год могут начать в режиме онлайн – Минобрнауки

В министерстве образования и науки России заявили, что рассматривается возможность начала нового учебного года в дистанционном формате.
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Общество

В Тульской области могут ввести электронные пропуска

Министру по информатизации, связи и вопросам открытого управления в Тульской области Ярославу Ракову поручено проработать техническую готовность к введению электронных пропусков на случай ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки в регионе.
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Экономика

Более 500 тыс. предпринимателей получат средства на выплату зарплат

Бизнес начнет получать средства из федерального бюджета на выплату зарплат уже с 18 мая.
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Музыка

Разин назвал Пугачёву и Леонтьева «банальными ворюгами»

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Общество

В Казань из Бангкока прибыл самолет со 179 российскими туристами

В пресс-службе главы Татарстана уточнили, что из 179 прибывших в Казань пассажиров 111 должны сойти там же, а оставшиеся полетят дальше в Уфу.
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Политика

Болсонару уволил министра здравоохранения

Президент Бразилии Жаир Болсонару отправил в отставку министра здравоохранения страны Луиса Энрике Мандетту.
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Банки зафиксировали новый способ мошенничества с пропусками в Москве

ВТБ в начале этой недели обнаружил новый способ мошенничества, связанный с оформлением QR-кодов, необходимых для перемещения по Москве и Подмосковью в период режима самоизоляции.
РБК 17:00
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Инфекционист назвал лето пиком эпидемии коронавируса в России

Пик заболевания COVID-19 наступит в России через полтора-два месяца, заявил доктор медицинских наук, профессор, врач-инфекционист Николай Малышев.
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В Великобритании карантин продлили на три недели

Глава МИД Великобритании Доминик Рааб заявил, что в стране продлевают все карантинные меры на три недели в связи с пандемией.
Gazeta.SPb 15:27
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Общество

Стала известна предварительная дата вывозного рейса из Непала в Москву

Москва, 17 апреля 2020, 00:54 — REGNUM Авиарейс по вывозу граждан России из Непала в Москву предварительно намечен на 20 апреля, говорится в официальном Telegram-канале Минкомсвязи РФ для информирования российских граждан по эвакуационным рейсам.
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Нандор продолжает нандорить в промо-ролике «Реальных упырей»

Опубликован промо-ролик второго сезона сериала "Реальные упыри".
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Максим Геннадьевич Решетников
Российский политик
Российский государственный деятель. Министр экономического развития Российской Федерации с 21 января 2020 года. Губернатор Пермского края с 18 сентября 2017 по 21 января 2020 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Михаил Мишустин
Российский государственный деятель
Российский государственный и политический деятель, экономист. Председатель Правительства Российской Федерации с 16 января 2020 года. Действительный государственный советник Российской Федерации 1-го класса, доктор экономических наук.
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