Экономика
РБКМишустин ответил на слова главы МЭР фразой «это поручение президента»
Премьер-министр Михаил Мишустин ответил на слова главы Минэкономразвития Максима Решетникова, назвавшего льготные кредиты для малого и среднего бизнеса убыточными для банков.
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Энергетика
В России зафиксировали снижение цен на бензин
Цены на бензин в России на АЗС вертикально-интегрированных нефтяных компаний и ряда независимых компаний за неделю, с 5 по 12 апреля, показали снижение.
RT на русском вчера в 05:39
Кино
Чулпан Хаматову проклинают из-за сериала «Зулейха открывает глаза»
Актриса Чулпан Хаматова в эфире "Дождя" рассказала о реакции зрителей на сериал "Зулейха открывает глаза".
Газета.Ru 07:15
Общество
В Москве умерли 14 пациентов с коронавирусом
Четырнадцать человек с пневмонией и положительным тестом на коронавирус скончались в Москве, сообщил оперативный штаб.
РИА Новости 16:29
Здоровье
Аллерголог назвала нового потенциального переносчика коронавируса
В мире зафиксировано более 1,9 миллиона случаев. Иммунолог-аллерголог Надежда Логина назвала нового потенциального переносчика коронавируса.
Моя Москва.онлайн 04:59
Технологии
Карантинные химеры: кибермошенники создают систему фейковых пропусков
С помощью новой схемы мошенники планируют воровать деньги и паспортные данные, получать доступ к аккаунтам в соцсетях и электронным почтовым ящикам россиян, которым потребовалось оформить пропуска в период карантина.
Известия 17:01
Политика
Путин объявил о переносе парада Победы
Ведомости 11:36
Здоровье
Названы опасные последствия для переболевших коронавирусом
Люди, переболевшие коронавирусом нового типа в тяжелой форме, сталкиваются в дальнейшем с рядом проблем.
Южный Федеральный 13:27
Недвижимость
Путин объявил о новой программе льготной ипотеки
Президент России Владимир Путин предложил запустить льготную ипотечную программу для поддержки желающих купить жилье и строительной отрасли.
Коммерсантъ 10:40
Экономика
Бюджет РФ недополучит из-за коронавируса 1 трлн рублей в 2020 году
Федеральный бюджет РФ в 2020 году может недополучить ненефтегазовые доходы на 1 трлн рублей, при этом в экономику планируется направить около 2 трлн рублей из Фонда национального благосостояния.
Интерфакс 13:09
Политика
Кабмин расширил список граждан с правом пересекать госграницу
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, которым расширяется список лиц, имеющих право пересекать государственную границу.
ТАСС 14:55
Общество
Дым от пожаров в чернобыльской зоне зафиксировали в Киеве
Специалисты зафиксировали задымленность и наличие продуктов горения в воздухе Киева из-за тления древесины вблизи Чернобыльской АЭС.
ТАСС 16:36
Происшествия
Краснодарская больница скорой помощи закрылась на карантин
Всему персоналу больницы и пациентам предстоит пройти тестирование на COVID-19, в медучреждении планируется проведение санитарных эпидемиологических мероприятий.
Коммерсантъ 17:01
Здоровье
Кабмин разрешил использовать гидроксихлорохин для лечения коронавируса
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, разрешающее использовать для лечения коронавируса незарегистрированный препарат гидроксихлорохин.
Газета.Ru 13:51
Авто
Toyota и Lexus заморозят цены на автомобили в России до конца мая
Для поддержки новых клиентов, компания «Тойота» сохранит текущие цены на автомобили Toyota и Lexus до конца мая текущего года без изменений.
Тарантас Ньюс вчера в 14:08
Политика
МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США
"Со своей стороны, МИД и российские дипломатические учреждения в США, разумеется, делают все возможное для розыска детей", — сказала Захарова и попросила их родителей и учителей предоставить любую имеющуюся информацию, которая поможет в сложившейся ситуации.
РИА Новости 14 апреля в 14:36
Армия и оружие
Министры обороны НАТО обсудили действия в условиях пандемии
Министры обороны НАТО на видеоконференции рассмотрели ответ альянса на пандемию коронавируса COVID-19 и согласовали свои последующие шаги.
RT на русском вчера в 14:24
Авто
Турецкие национальные электромобили одобрены в Европе
Турецкая объединенная автомобилестроительная компания TOGG зарегистрировала в Европейском союзе исключительные авторские права на внешний облик перспективных электромобилей собственной разработки, проект, известный как первый национальный турецкий электромобиль.
Российская газета вчера в 07:47
Экономика
Министр экономики исключил дефолт в России по аналогии с 1998 годом
Глава Минэкономразвития Максим Решетников исключил вероятность дефолта в России, подобного тому, что произошел в стране в 1998 году.
РБК 14:32
Общество
Новый учебный год могут начать в режиме онлайн – Минобрнауки
В министерстве образования и науки России заявили, что рассматривается возможность начала нового учебного года в дистанционном формате.
Москва 24 08:27
Общество
В Тульской области могут ввести электронные пропуска
Министру по информатизации, связи и вопросам открытого управления в Тульской области Ярославу Ракову поручено проработать техническую готовность к введению электронных пропусков на случай ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки в регионе.
Тульские новости 13:50
Экономика
Более 500 тыс. предпринимателей получат средства на выплату зарплат
Бизнес начнет получать средства из федерального бюджета на выплату зарплат уже с 18 мая.
EastRussia 07:25
Музыка
Разин назвал Пугачёву и Леонтьева «банальными ворюгами»
Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин обвинил Аллу Пугачёву и Валерия Леонтьева в воровстве своих песен.
НТВ 10:27
Общество
В Казань из Бангкока прибыл самолет со 179 российскими туристами
В пресс-службе главы Татарстана уточнили, что из 179 прибывших в Казань пассажиров 111 должны сойти там же, а оставшиеся полетят дальше в Уфу.
ГЛАС.RU 17:59
Политика
Болсонару уволил министра здравоохранения
Президент Бразилии Жаир Болсонару отправил в отставку министра здравоохранения страны Луиса Энрике Мандетту.
RT на русском 17:30
Общество
Банки зафиксировали новый способ мошенничества с пропусками в Москве
ВТБ в начале этой недели обнаружил новый способ мошенничества, связанный с оформлением QR-кодов, необходимых для перемещения по Москве и Подмосковью в период режима самоизоляции.
РБК 17:00
Здоровье
Инфекционист назвал лето пиком эпидемии коронавируса в России
Пик заболевания COVID-19 наступит в России через полтора-два месяца, заявил доктор медицинских наук, профессор, врач-инфекционист Николай Малышев.
РИА Новости 07:44
Общество
В Великобритании карантин продлили на три недели
Глава МИД Великобритании Доминик Рааб заявил, что в стране продлевают все карантинные меры на три недели в связи с пандемией.
Gazeta.SPb 15:27
Общество
Стала известна предварительная дата вывозного рейса из Непала в Москву
Москва, 17 апреля 2020, 00:54 — REGNUM Авиарейс по вывозу граждан России из Непала в Москву предварительно намечен на 20 апреля, говорится в официальном Telegram-канале Минкомсвязи РФ для информирования российских граждан по эвакуационным рейсам.
REGNUM 17:54
Кино
Нандор продолжает нандорить в промо-ролике «Реальных упырей»
Опубликован промо-ролик второго сезона сериала "Реальные упыри".
ИА InterMedia 14 апреля в 11:59