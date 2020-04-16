Экономика
РБКМишустин ответил на слова главы МЭР фразой «это поручение президента»
Премьер-министр Михаил Мишустин ответил на слова главы Минэкономразвития Максима Решетникова, назвавшего льготные кредиты для малого и среднего бизнеса убыточными для банков.
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Мишустин ответил на слова главы МЭР об убыточности для банков льготных кредитов
ТАСС16 апреля в 07:00
Мишустин потребовал ежедневно контролировать выполнение банками поручений президента
Вести.Ru16 апреля в 07:05
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 12:44, Ашберн
Общество
В МЧС дали рекомендации по ношению медицинских масок
МЧС рекомендовало не носить защитные маски на улице.
РИА Новости вчера в 06:34
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Правительство РФ расширило список пострадавших от коронавируса сфер
Правительство России включило в список пострадавших от коронавируса отраслей экономики розничную торговлю одеждой, обувью и автомобилями.
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У пассажира поезда «Москва – Симферополь» заподозрили коронавирус
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РИА Новости 07:27
Транспорт
Собянин продлил и дополнил пропускной режим
Москва продлевает до начала мая действие ограничений, введенных 13 апреля из-за пандемии, сообщил столичный мэр Сергей Собянин.
РИА Новости 05:53
Общество
Среди моряков авианосца «Шарль де Голль» оказалось 668 инфицированных
Российская газета 16 апреля в 08:49
Общество
Умер заразившийся коронавирусом депутат Мособлдумы Иван Жуков
RT на русском 08:52
Происшествия
В Кировской области пьяные избили врача и водителя скорой помощи
Полиция Кирова ведет розыск двоих неизвестных, накануне напавших на водителя и врача скорой помощи, сообщили "Интерфаксу" в субботу в пресс-службе ГУ МВД по Кировской области.
Интерфакс 11:22
Здоровье
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По данным на субботу, 18 апреля, на территории Краснодарского края выявлено еще 45 случаев инфицирования новой коронавирусной инфекцией.
Kursk.com 05:14
Общество
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Доктор Комаровский удивился тому, что люди пытаются кипятить защитные маски или вымачивать их в спирте.
Аргументы недели 08:25
Здоровье
В Архангельске выявили вспышку COVID-19 в психиатрической больнице
Как сообщило правительство Поморья, отдельно стоящее здание психиатрической больницы, в котором выявлена вспышка коронавируса, срочно перепрофилируют.
Российская газета 11:13
Энергетика
Россия и Саудовская Аравия приготовились к новым действиям по нефти
Россия и Саудовская Аравия дали понять, что готовы к дальнейшему сокращению добычи нефти на фоне продолжающегося падения стоимости сырья, пишет Bloomberg.
Lenta.ru вчера в 13:40
Общество
Назван новый редкий симптом коронавируса
Учёные отметил, что этот симптом проявляется редко. Вирус, как отметил Диаз, может воздействовать на глаза небольшому проценту людей.
Ореанда-Новости 10:58
Шоу-бизнес
Поклонники рассекретили имя невесты Александра Гудкова
Фанаты приложили много усилий, чтобы узнать имя вероятной невесты актера.
OAnews вчера в 07:16
Происшествия
Новикову предъявили обвинение в получении взятки
Исполняющему обязанности заместителя главы Республики Хакасия Сергею Новикову предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере.
RT на русском 10:15
Здоровье
Врач рассказала, для кого из молодых особенно опасен коронавирус
Заразившиеся коронавирусом пациенты с хроническими заболеваниями входят в особую группу риска, рассказала врач из научно-клинического центра ФМБА в ролике, опубликованном телеведущей Еленой Малышевой в инстаграме.
РИА Новости 07:23
Общество
Работающим россиянам старше 65 лет продлили больничные
Электронные больничные оформят работающим россиянам старше 65 лет на период с 20 по 30 апреля в связи с режимом самоизоляции.
Общественное телевидение России вчера в 12:18
Общество
Нобелевский лауреат заявил о лабораторном происхождении коронавируса
Говорит Москва вчера в 14:05
Политика
Зеленский раскрыл свой план возвращения Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Донбасс вернется под контроль Киева, как только регион покинут «войска».
Известия вчера в 22:33
Происшествия
В Подмосковье пенсионер исчез в собственной квартире
В подмосковной Кашире 68-летний пенсионер Сергей Понкратов исчез после того, как зашел в свою квартиру, пишет «Подмосковье сегодня».
Известия вчера в 20:27
Армия и оружие
Российская РЭБ «Былина» самостоятельно уничтожит противника
Piter.tv вчера в 08:06
Общество
Названы обязательные условия для передвижения по Москве пешком
«Человек должен при себе иметь паспорт и любой документ, который помогает подтвердить его фактическое пребывание по конкретному адресу, например, копию договора аренды квартиры, или копию документа о собственности для апартаментов, в которых нельзя зарегистрироваться», — цитирует его «Интерфакс».
Известия вчера в 09:30
Происшествия
В российском городе нарушители самоизоляции провели тайную вечеринку
Жители Екатеринбурга провели тайную вечеринку в двухкомнатной квартире, нарушив тем самым режим всеобщей изоляции, введенный в России в связи с угрозой распространения коронавируса.
Lenta.ru 10:53
Общество
Десятки депутатов призвали выплатить всем россиянам по 25 тысяч рублей
Взрослому гражданину России депутаты предлагают платить по 25 тысяч рублей, кроме того, еще по 15 тысяч предлагается выплачивать на каждого ребенка.
РИА Новости вчера в 19:28
Религия
В Иерусалиме сошел Благодатный огонь
Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Из-за пандемии коронавируса церемония впервые проходила без паломников.
Коммерсантъ 06:54
Политика
Российский постпред осудил слова дипломата США об освобождении Вены
Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов осудил слова пресс-атташе американского посольства в Москве Ребекки Росс, которая связала пожар в соборе Святого Стефана в Вене с освободительной операцией советских войск в апреле 1945 года.
Аргументы и Факты 10:31
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В России разрешили применять китайское лекарство от коронавируса
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Шоу-бизнес
Актриса Мерьем Узерли разместила фото с подросшей дочерью
Турецко-немецкая актриса Мерьем Узерли разместила в Instagram фотографию, на которой она запечатлена рядом со своей 6-летней дочерью, стало известно evo-rus.com Поклонники Узерли удивились, насколько похожи мать и дочка и насколько красивый ребенок у актрисы.
Evo-rus.com 04:57
Политика
Президент Украины одобрил секвестр госбюджета на 2020 год
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о внесении поправок в государственный бюджет на 2020 год, которые нацелены на борьбу с распространением в стране нового коронавируса и сглаживание экономических последствий карантина.
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