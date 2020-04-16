Экономика

Рифей-ПермьРифей-ПермьМишустин ответил на слова главы МЭР о ситуации с кредитами

Глава российского кабмина Михаил Мишустин в ходе заседания правительства прервал доклад министра экономического развития Максима Решетникова, который рассказывал о выдаче предприятиям льготных кредитов на зарплату.
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Правительство будет ежедневно следить за работой банков

Коммерсантъ16 апреля в 08:40

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Царьград16 апреля в 05:47

Мишустин ответил на слова главы МЭР об убыточности для банков льготных кредитов

ТАСС16 апреля в 07:00

Мишустин сделал выговор министру Решетникову за то, что банки не исполняют поручение президента

URA.Ru16 апреля в 06:23

Мишустин жестко ответил на слова главы МЭР о ситуации с кредитами

РИА Новости16 апреля в 06:12

«Это поручение президента» Мишустин остался недоволен банками, отказывающими предпринимателям в льготных кредитах

Фонтанка.Ру16 апреля в 06:10

Мишустин потребовал ежедневно контролировать выполнение банками поручений президента

Вести.Ru16 апреля в 07:05
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В Саратове полиция перекрыла подъезды к Троицкому собору

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Исследователи из Сколтеха и МФТИ открыли новое химическое правило — они установили связь между положением элемента в Периодической таблице и его способностью к образованию высокотемпературного сверхпроводящего гидрида.
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Медики добились своего: в Алма-Ате уволена главный санврач

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На Камчатке из кратера вулкана Ключевского потекла лава

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NI: ВМС США не могут отследить российские подлодки проекта «Ясень»

Военно-морские силы (ВМС) США не могут отследить российские подлодки проекта "Ясень", такие как субмарина "Северодвинск".
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Правительство направит более двух триллионов рублей на поддержку экономики в условиях эпидемии коронавируса.
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Максим Геннадьевич Решетников
Российский политик
Российский государственный деятель. Министр экономического развития Российской Федерации с 21 января 2020 года. Губернатор Пермского края с 18 сентября 2017 по 21 января 2020 года.
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Михаил Мишустин
Российский государственный деятель
Российский государственный и политический деятель, экономист. Председатель Правительства Российской Федерации с 16 января 2020 года. Действительный государственный советник Российской Федерации 1-го класса, доктор экономических наук.
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