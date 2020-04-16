Экономика
Рифей-ПермьМишустин ответил на слова главы МЭР о ситуации с кредитами
Глава российского кабмина Михаил Мишустин в ходе заседания правительства прервал доклад министра экономического развития Максима Решетникова, который рассказывал о выдаче предприятиям льготных кредитов на зарплату.
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Мишустин ответил на слова главы МЭР об убыточности для банков льготных кредитов
ТАСС16 апреля в 07:00
Мишустин потребовал ежедневно контролировать выполнение банками поручений президента
Вести.Ru16 апреля в 07:05
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 22:32, Ашберн
Здоровье
Объяснен низкий уровень смертности среди россиян с коронавирусом
Директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета, доктор медицинских наук, профессор РАН Александр Лукашев объяснил в беседе с «Известиями» причины низкого уровня смертности среди россиян с коронавирусом.
Lenta.ru 20:39
Транспорт
В Москве продлили действие пропускного режима
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о продлении пропускного режима до 1 мая. Также градоначальник дополнил действующие меры.
РИА Новости 11:25
Общество
Американцы вышли на протесты из-за карантина
Сотни американцев вышли на митинги в Кентукки, Мэриленде, Мичигане, Огайо, Техасе и Висконсине.
Lenta.ru 22:12
Общество
Юрий Шатунов удивился поведению немцев в период пандемии коронавируса
Певец Юрий Шатунов, проживающий в настоящее время в Германии, рассказал, как в стране борются с карантином, и отметил массовую скупку немцами туалетной бумаги.
Известия 22:14
Шоу-бизнес
Дочь Якубовича поразила поклонников сменой образа
Невские Новости 20:30
Происшествия
Исполняющему обязанности замглавы Хакасии предъявили обвинение
Исполняющему обязанности заместителя главы Республики Хакасия Сергею Новикову предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере.
RT на русском 10:15
Общество
Врач-патологоанатом усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом
Коронавирус в свою очередь поражает стенки сосудов и клетки крови, в результате чего у больного возникает нехватка кислорода.
Инфорос 16 апреля в 08:14
Общество
Эксперт рассказал, как пандемия изменит привычки путешественников
Пандемия коронавирусной инфекции может изменить некоторые привычки путешественников: к примеру, люди могут быть готовы платить больше за место в малолюдном транспорте даже после того, как ситуация нормализуется, поделился с РИА Новости мнением профессор Джозеф Чир из Центра по исследованию проблем туризма японского Университета Вакаяма.
РИА Новости 21:06
Недвижимость
Путин предложил льготную программу ипотеки под 6,5%
"Предлагаю запустить специальную льготную ипотечную программу, в рамках которой можно будет взять ипотеку по ставке 6,5% годовых на покупку нового жилья комфорт-класса по цене до трёх миллионов рублей в регионах и до восьми миллионов в Москве и Санкт-Петербурге", - отреагировал Путин.
Газета.Ru 16 апреля в 14:25
Шоу-бизнес
Собчак назло Галкину сравнила Пугачеву с Нюшей
Ксения Собчак после критики в свой адрес со стороны мужа примадонны российской эстрады Максима Галкина сравнила Аллу Пугачеву с певицей Нюшей.
ФАН 05:16
Политика
Путин разрешил принимать иностранцев без разрешения на работу
Согласно указу, с 15 марта по 15 июня включительно будут заморожены сроки временного пребывания, временного или постоянного проживания иностранцев на территории страны, а также сроки, на которые лица без российского гражданства поставлены на учет по месту пребывания или по месту жительства, если они истекают в указанный период.
РБК 04:16
Армия и оружие
Польский истребитель F-16 выпустил шасси на высоте 5 тысяч метров, увидев российский СУ-27
Польский истребитель F-16, увидев маневрирующий российский Су-27, на высоте 5 тысяч метров выпустил шасси, что может указывать команду к посадке.
Shraibikus News вчера в 12:30
Политика
Захарова обвинила Би-би-си в предвзятости к РФ из-за коронавируса
Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила британский телеканал Би-би-си в предвзятом освещении действий страны в борьбе с коронавирусом.
Известия 10:45
Религия
В Саратове полиция перекрыла подъезды к Троицкому собору
Общественное мнение 13:25
Политика
Мэр Праги ответил на уголовное дело в России за снос памятника Коневу
Мэр Праги Зденек Гржиб назвал недопустимым возбуждение уголовного дела Следственным комитетом России в связи с демонтажем памятника маршалу Ивану Коневу в столице Чехии.
РБК 16 апреля в 10:05
Общество
68 случаев заражения коронавирусом подтверждено в Иркутской области
Три новых случая заражения коронавирусом подтвердились в Иркутской области.
Твой Иркутск 22:27
Наука
Российские ученые назвали потенциальные сверхпроводящие соединения
Исследователи из Сколтеха и МФТИ открыли новое химическое правило — они установили связь между положением элемента в Периодической таблице и его способностью к образованию высокотемпературного сверхпроводящего гидрида.
РИА Новости вчера в 10:19
Общество
Вывозной рейс с гражданами РФ из Таиланда вылетел во Владивосток
Вывозной рейс с российскими гражданами вылетел из Бангкока во Владивосток в субботу, 18 апреля.
Газета.Ru 01:35
Здоровье
Медики добились своего: в Алма-Ате уволена главный санврач
Главный санитарный врач Алма-Аты Айзат Молдагасимова покинула свой пост.
Евразия Daily 22:29
Футбол
Шюррле не хочет возвращаться в «Спартак»
Полузащитник «Спартака» Андре Шюррле не хочет возвращаться в расположение московского клуба.
Metaratings 12:21
Общество
На Камчатке из кратера вулкана Ключевского потекла лава
Потоки лавы появились в ночь на 19 апреля на восточном склоне вулкана Ключевского на Камчатке, передает ТАСС.
Аргументы и Факты 21:40
Армия и оружие
NI: ВМС США не могут отследить российские подлодки проекта «Ясень»
Военно-морские силы (ВМС) США не могут отследить российские подлодки проекта "Ясень", такие как субмарина "Северодвинск".
Политика Сегодня 19:10
Здоровье
В Подмосковье назвали зарплаты лечащих COVID-19 врачей
В Московской области врачи, которые лечат пациентов с коронавирусом, будут получать до 170 тыс. рублей в месяц во время пандемии.
Известия 16:37
Религия
В Иерусалиме сошел Благодатный огонь
Коммерсантъ 06:54
Экономика
Два триллиона рублей направят на помощь экономике в условиях пандемии
Правительство направит более двух триллионов рублей на поддержку экономики в условиях эпидемии коронавируса.
Вести.Ru 16 апреля в 13:54
Авто
В Haval рассказали о комплектациях нового внедорожника H5
Буквально недавно китайский автоконцерн «Хавал» порадовал своих фанатов новым внедорожником под индексом Н5.
Лезги газет 16 апреля в 00:31
Армия и оружие
Sohu рассказало, чем для Украины обернется попытка нападения на Россию
Китайские аналитики констатировали, что последние несколько лет отношения между Россией и Украиной переживают крайне сложный период.
ПолитРоссия вчера в 15:25
Политика
Трамп заявил о готовности предоставить Ирану аппараты ИВЛ
Президент США Дональд Трамп в рамках конференции в Белом доме в субботу заявил, что, если Иран захочет, США смогут предоставить ему аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
РИА Новости 20:27