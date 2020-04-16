Экономика

Рифей-ПермьРифей-ПермьМишустин ответил на слова главы МЭР о ситуации с кредитами

Глава российского кабмина Михаил Мишустин в ходе заседания правительства прервал доклад министра экономического развития Максима Решетникова, который рассказывал о выдаче предприятиям льготных кредитов на зарплату.
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Правительство будет ежедневно следить за работой банков

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Царьград16 апреля в 05:47

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РИА Новости16 апреля в 06:12

«Это поручение президента» Мишустин остался недоволен банками, отказывающими предпринимателям в льготных кредитах

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Мишустин ответил на слова главы МЭР об убыточности для банков льготных кредитов

ТАСС16 апреля в 07:00
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Посольство России в Чехии на площади Немцова сменило адрес

Посольство России в Чехии решило сменить юридический адрес, после того как площадь, где оно находится, переименовали в честь политика Бориса Немцова, передает Aktualne.
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Путешествия

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Транспорт

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Здоровье

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Происшествия

Причиной крушения самолета в Хабаровском крае стала ошибка пилота

Неправильные действия пилота стали причиной крушения самолета Л-142 в Хабаровском крае, сообщили в пресс-службе аэропорта Калинка.
Коммерсантъ 01:31
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Религия

В Иерусалиме сошел Благодатный огонь

Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Из-за пандемии коронавируса церемония впервые проходила без паломников.
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Максим Галкин раскритиковал Ксению Собчак за нападки на россиян

В пример Галкин привел литературный баттл, который он устроил совместно с критикуемой Собчак Ивлеевой.
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Голкипер «Порту» Икер Касильяс рассказал о жизни после сердечного приступа, который случился 1 мая 2019 года.
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Общество

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Мэр Москвы Сергей Собянин установил выплаты донорам крови с антителами на коронавирус, они составят 1 250 рублей за каждые 150 мл плазмы либо 5 тыс. рублей за 600 мл плазмы.
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Зеленский раскрыл свой план возвращения Донбасса

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В Крыму число зараженных коронавирусом увеличилось до 45 человек

Новые два случая коронавирусной инфекции за сутки зафиксированы в республике Крым, общее число достигло 45, сообщило министерство информации региона со ссылкой на управление Роспотребнадзора.
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Политика

На Украине усомнились в дальнейшем существовании страны

Продолжит ли Украина свое существование по окончании пандемии коронавируса — остается под вопросом, заявила бывший депутат Верховной рады Анна Герман.
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Мусульмане возмущены сериалом «Зулейха открывает глаза»

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Трамп о коронавирусе: Китай может понести ответственность

Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае, если Китай намеренно допустил вспышку вызванного коронавирусом нового типа заболевания, то для него должны быть последствия.
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Недвижимость

Программу льготной ипотеки под 6,5% запустят в России

«Предлагаю запустить специальную льготную ипотечную программу, в рамках которой можно будет взять ипотеку по ставке 6,5% годовых», — сказал российский лидер.
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«Человек должен при себе иметь паспорт и любой документ, который помогает подтвердить его фактическое пребывание по конкретному адресу, например, копию договора аренды квартиры, или копию документа о собственности для апартаментов, в которых нельзя зарегистрироваться», — цитирует его «Интерфакс».
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Китайский вирусолог рассказал о невозможности синтеза коронавируса

Человечество пока не обладает достаточным объемом знаний для искусственного воспроизведения в лабораторных условиях вируса, который был бы схож по своим характеристикам с коронавирусом SARS-CoV-2.
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Авто

Как Mitsubishi Pajero Sport умеет разочаровывать

Что касается «Паджерика» третьего поколения, то под его капотом стоит 2,4-литровый «дизель» мощностью 181 лошадиная сила, работающий в паре с «автоматом».
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