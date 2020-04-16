Экономика

Рифей-ПермьРифей-ПермьМишустин ответил на слова главы МЭР о ситуации с кредитами

Глава российского кабмина Михаил Мишустин в ходе заседания правительства прервал доклад министра экономического развития Максима Решетникова, который рассказывал о выдаче предприятиям льготных кредитов на зарплату.
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Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 22:59, Ашберн
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Адвоката экс-министра Абызова заподозрили в крупном мошенничестве

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Максим Геннадьевич Решетников
Российский политик
Российский государственный деятель. Министр экономического развития Российской Федерации с 21 января 2020 года. Губернатор Пермского края с 18 сентября 2017 по 21 января 2020 года.
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Михаил Мишустин
Российский государственный деятель
Российский государственный и политический деятель, экономист. Председатель Правительства Российской Федерации с 16 января 2020 года. Действительный государственный советник Российской Федерации 1-го класса, доктор экономических наук.
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