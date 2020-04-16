Глава российского кабмина Михаил Мишустин в ходе заседания правительства прервал доклад министра экономического развития Максима Решетникова, который рассказывал о выдаче предприятиям льготных кредитов на зарплату.

Мишустин ответил на слова главы МЭР о ситуации с кредитами

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