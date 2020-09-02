Мишустин: ответственность за неисполнение бюджета ляжет на министров

"Руководители министерств и ведомств будут нести персональную ответственность, если остатки снова будут расти", - сказал Мишустин на заседании правительства. Мишустин напомнил, что по итогам прошлого года в бюджете осталась значительная неизрасходованная сумма.