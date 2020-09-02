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РЕН ТВ

Мишустин: ответственность за неисполнение бюджета ляжет на министров

"Руководители министерств и ведомств будут нести персональную ответственность, если остатки снова будут расти", - сказал Мишустин на заседании правительства. Мишустин напомнил, что по итогам прошлого года в бюджете осталась значительная неизрасходованная сумма.В источнике
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Комсомольская правда

Чиновники будут головой отвечать за бюджетную дисциплину: Мишустин напомнил министрам о персональной ответственности

Комсомольская правда06:50
Вести.Ru

Мишустин: министры будут персонально отвечать за неисполнение бюджета

Вести.Ru05:37
ТАСС

Мишустин заявил, что министры будут персонально отвечать за неисполнение бюджета

ТАСС04:50
REGNUM

Мишустин: министры персонально ответят за неисполнение бюджета

REGNUM05:24
Национальная служба новостей

Мишустин ввёл персональную ответственность министров за исполнение бюджета

Национальная служба новостей05:11
РЕН ТВ

Мишустин: ответственность за неисполнение бюджета ляжет на министров

РЕН ТВ05:07
Инфорос

Мишустин: министры будут персонально отвечать за неисполнение бюджета

Инфорос05:27

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