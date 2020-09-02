Мишустин: ответственность за неисполнение бюджета ляжет на министров
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"Руководители министерств и ведомств будут нести персональную ответственность, если остатки снова будут расти", - сказал Мишустин на заседании правительства. Мишустин напомнил, что по итогам прошлого года в бюджете осталась значительная неизрасходованная сумма.В источнике
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Мишустин ввёл персональную ответственность министров за исполнение бюджета
Национальная служба новостей05:11