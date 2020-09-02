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REGNUM
REGNUM

Мишустин: министры персонально ответят за неисполнение бюджета

«Руководители министерств и ведомств будут нести персональную ответственность, если остатки снова будут расти», — предупредил премьер-министр. В целом, подводя итоги исполнения бюджета в первом полугодии 2020 года, Мишустин отметил укрепление финансовой дисциплины.В источнике
Михаил Мишустинроссийский государственный деятель
Руководители министерств и ведомств будут нести персональную ответственность, если остатки снова будут расти.
Подробнее о событии
Вести.Ru

Мишустин: министры будут персонально отвечать за неисполнение бюджета

Вести.Ru05:37
Национальная служба новостей

Мишустин ввёл персональную ответственность министров за исполнение бюджета

Национальная служба новостей05:11
REGNUM

Мишустин: министры персонально ответят за неисполнение бюджета

REGNUM05:24
Росбалт

Российским министрам пригрозили «наказанием» за неисполнение бюджета

Росбалт05:17
Инфорос

Мишустин: министры будут персонально отвечать за неисполнение бюджета

Инфорос05:27
РЕН ТВ

Мишустин: ответственность за неисполнение бюджета ляжет на министров

РЕН ТВ05:07
ТАСС

Мишустин заявил, что министры будут персонально отвечать за неисполнение бюджета

ТАСС04:50

Правительство выделило более 34,3 млрд рублей на детские выплаты

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому регионы получат дополнительные средства в размере 34,3 млрд руб. на ежемесячные выплаты семьям с детьми в возрасте от 3 до 7 лет.
Правительство выделило более 34,3 млрд рублей на детские выплаты
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