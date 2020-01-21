Политика

REGNUMREGNUMМишустин назвал главную задачу правительства России

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал «самую главную задачу» нового правительства России. На первом заседании нового состава правительства он рассказал об основных направлениях работы.
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Михаил Мишустин
Это демография, это поддержка семей с детьми, это, в конце концов, рост доходов людей, забота о тех, кому нужна помощь государства, качественное здравоохранение, образование.
— Михаил Мишустин, российский экономистРБК вчера в 14:09

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Инвестиции в человека

Вечерняя Москва19 января в 02:48

Мишустин обозначил главные задачи для нового правительства

ТК Звездавчера в 14:10

Мишустин поставил задачу добиться роста экономики и запустить новый инвестиционный цикл

ТАССвчера в 12:49

Мишустин назвал главную задачу нового правительства

Lenta.ruвчера в 12:45

Рост доходов и повышение качества жизни: Мишустин обозначил задачи нового правительства

Вести.Ruвчера в 13:08

Мишустин назвал главную задачу нового правительства

Мой Брянск19 января в 04:40

Мишустин назвал главные задачи нового правительства

РИА Новостивчера в 16:49
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Общество

Комиком из Петербурга заинтересовалась полиция после шуток о Путине

Комик-стендапер Александр Долгополов заявил о том, что в один из клубов Петербурга поступило заявление от правоохранительных органов с просьбой предоставить всю информацию о нем. Возможно, заинтересованность полиции в его персоне связана с выступлением, где он шутил с использованием матерных слов об Иисусе, Деве Марии и Владимире Путине.
REGNUM 03:05
Политика

Мишустин утвердил структуру аппарата правительства России

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил состав аппарата российского правительства, численность которого составит 1545 человек.
RT на русском 03:06
Происшествия

Один пожарный погиб, ещё трое пострадали при хлопке газа в Подмосковье

При тушении возгорания в тепличном комплексе в городском округе Серпухов Московской области произошёл хлопок газовоздушной смеси, в результате которого один пожарный погиб и ещё трое пострадали.
RT на русском 05:03
Экономика

Капитализация Tesla впервые достигла $100 млрд

Капитализация автопроизводителя Tesla впервые достигла $100 млрд — отметки, при сохранении которой в течение нескольких месяцев СЕО компании Илон Маск сможет получить право на крупное вознаграждение, пишет Bloomberg.
РБК 05:18
Космос

Астрономы заметили гравитационные волны со стороны Бетельгейзе

По мнению Энди Хауэлла из обсерватории Лас-Кумбрес, замеченные гравитационные волны не связаны со взрывом именно этой звезды.
News.ru 20 января в 08:11
Политика

Новым министром экономического развития назначен Максим Решетников

Министром экономического развития России назначен бывший глава Пермского края Максим Решетников.
Красная весна вчера в 12:28
Футбол

Семак ответил фанатам «Зенита» на вопрос об аренде Кокорина в «Сочи»

РИА Новости вчера в 08:49
Происшествия

Боец Александр Емельяненко арестован за хулиганство

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Российская газета 03:26
Авто

Названы марки автомобилей, которые чаще всего эвакуировали в Москве

Автомобили марок Volkswagen и Kia чаще всего эвакуировали в 2019 году в Москве за нарушение правил парковки.
Вечерняя Москва 00:42
Шоу-бизнес

Ксения Собчак поделилась умилительными снимками сына на Мальдивах

На снимках трехлетний Платон лежит на песке на берегу и искренне улыбается солнцу. «Люблю», - лаконично подписала фото Ксения Собчак.
RuNews24.ru 04:30
Общество

За Водонаеву вступились после предложения Володина оштрафовать ее

Пользователи сети вступились за телеведущую и блогера Алену Водонаеву после предложения спикера Госдумы Вячеслава Володина оштрафовать ее за слова о рожающем быдле.
Lenta.ru вчера в 18:49
Общество

Новым министром культуры России назначена Ольга Любимова

Газета.Ru вчера в 13:08
Общество

На Украине прислали повестку в армию 12-летнему школьнику

Lenta.ru 04:03
Политика

Рошаль оценил назначение Мурашко на пост главы Минздрава РФ

Президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль прокомментировал назначение Михаила Мурашко на пост главы Министерства здравоохранения РФ.
ФАН вчера в 13:55
Шоу-бизнес

Григорьев-Аполлонов опроверг слухи о внебрачном ребенке

Солист группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Аполлонов прокомментировал слова своей помощницы Леси Сазыкиной, которая заявила, что родила от певца ребенка.
Вечерняя Москва 05:03
Футбол

«Арсенал» может приобрести украинского защитника

"Арсенал" собирается сделать предложение "Шахтёру" и приобрести игрока уже в зимнее трансферное окно.
Sport.ru вчера в 17:14
Происшествия

В Красноярске арестован глава регионального Пенсионного фонда

Управляющий отделением Пенсионного фонда по Красноярскому краю Денис Майборода арестован на один месяц.
Российская газета вчера в 06:28
Общество

Мутко получил предложение возглавить госкомпанию «Дом.РФ»

Бывший глава Российского футбольного союза Виталий Мутко может возглавить инвестиционную госкомпанию «Дом.рф», сообщает «РБК».
Чемпионат 04:10
Авто

Электрический кроссовер Hycan 007 готовится к выходу

Совместное предприятие GAC и Nio запустило производство первой модели под брендом Hycan — электрического кроссовера Hycan 007.
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Музыка

Русскоязычные священники покорили пением жюри французского «Голоса»

Красная весна 20 января в 14:05
Политика

Путин заявил, что деньги на соцпособия выделяются с опережением

Президент России Владимир Путин заявил, что Минфин выделяет средства на социальные пособия с опережением графика.
Политика Сегодня 05:36
Кино

На майские каникулы россиян оставят без голливудского кино

Накануне отставки теперь уже бывший министр культуры Владимир Мединский 20 января поручил государственному Фонду кино и департаменту кинематографии Минкульта обсудить с продюсерами и прокатчиками и подготовить план выхода крупнейших премьер в кинотеатрах на этот год.
Ведомости вчера в 11:27
Общество

Владимир Путин посетил новую поликлинику в Усмани

Президент РФ Владимир Путин 22 января вместе с главой Липецкой области Игорем Артамоновым посетил новую поликлинику в городе Усмани, сообщил телеграм-канал «Липецкая область».
REGNUM 04:53
Политика

Путин утвердил Доктрину продовольственной безопасности страны

В документе Путин поручил правительству в трехмесячный срок разработать и утвердить план мероприятий по реализации положений Доктрины продовольственной безопасности.
Петербургский дневник вчера в 14:09
Политика

Президентом Греции впервые в истории стала женщина

РБК 05:42
Экономика

Лукашенко: Россия мешает поставкам нефти из Казахстана

Россия не дает согласия на поставки нефти из Казахстана в Белоруссию, заявил белорусский президент Александр Лукашенко, 21 января передает Sputnik.
REGNUM вчера в 17:25
Здоровье

В Хабаровске задержали пассажира из Китая с подозрением на коронавирус

В аэропорту Хабаровска задержали пассажира из Китая с подозрением на коронавирус.
REGNUM 01:50
Политика

Журналисты WP: Трамп надеялся объявить о приглашении Путина в США

Как сказано в публикации, написанной корреспондентами газеты The Washington Post Филипом Ракером и Кэрол Леонниг, Трамп в марте 2018 года потребовал от тогдашнего помощника президента США по национальной безопасности Герберта Макмастера публично объявить о сделанном главе РФ приглашении.
Российская газета вчера в 21:59
Происшествия

Буянившую на борту самолета в Дубай россиянку усмирили скотчем

В результате пассажиры попытались усмирить буянившую женщину при помощи скотча.
Lenta.ru 04:53
Общество

Мишустин поручил подготовить поправки в закон о бюджете

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил подготовить изменения в закон о федеральном бюджете на 2020—2022 годы и в закон о бюджете Пенсионного фонда России для реализации послания президента Федеральному собранию.
RT на русском 01:19
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