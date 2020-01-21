Политика
REGNUMМишустин назвал главную задачу правительства России
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал «самую главную задачу» нового правительства России. На первом заседании нового состава правительства он рассказал об основных направлениях работы.
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Это демография, это поддержка семей с детьми, это, в конце концов, рост доходов людей, забота о тех, кому нужна помощь государства, качественное здравоохранение, образование.
— Михаил Мишустин, российский экономистРБК вчера в 14:09
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Общество
Комиком из Петербурга заинтересовалась полиция после шуток о Путине
Комик-стендапер Александр Долгополов заявил о том, что в один из клубов Петербурга поступило заявление от правоохранительных органов с просьбой предоставить всю информацию о нем. Возможно, заинтересованность полиции в его персоне связана с выступлением, где он шутил с использованием матерных слов об Иисусе, Деве Марии и Владимире Путине.
Политика
Мишустин утвердил структуру аппарата правительства России
Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил состав аппарата российского правительства, численность которого составит 1545 человек.
Происшествия
Один пожарный погиб, ещё трое пострадали при хлопке газа в Подмосковье
При тушении возгорания в тепличном комплексе в городском округе Серпухов Московской области произошёл хлопок газовоздушной смеси, в результате которого один пожарный погиб и ещё трое пострадали.
Экономика
Капитализация Tesla впервые достигла $100 млрд
Капитализация автопроизводителя Tesla впервые достигла $100 млрд — отметки, при сохранении которой в течение нескольких месяцев СЕО компании Илон Маск сможет получить право на крупное вознаграждение, пишет Bloomberg.
Космос
Астрономы заметили гравитационные волны со стороны Бетельгейзе
По мнению Энди Хауэлла из обсерватории Лас-Кумбрес, замеченные гравитационные волны не связаны со взрывом именно этой звезды.
Политика
Новым министром экономического развития назначен Максим Решетников
Министром экономического развития России назначен бывший глава Пермского края Максим Решетников.
Футбол
Семак ответил фанатам «Зенита» на вопрос об аренде Кокорина в «Сочи»
Происшествия
Боец Александр Емельяненко арестован за хулиганство
В кубанском городе-курорте Анапа суд рассмотрел дело известного бойца ММА Александра Емельяненко о мелком хулиганстве и отправил спортсмена под административный арест на семь суток.
Авто
Названы марки автомобилей, которые чаще всего эвакуировали в Москве
Автомобили марок Volkswagen и Kia чаще всего эвакуировали в 2019 году в Москве за нарушение правил парковки.
Шоу-бизнес
Ксения Собчак поделилась умилительными снимками сына на Мальдивах
На снимках трехлетний Платон лежит на песке на берегу и искренне улыбается солнцу. «Люблю», - лаконично подписала фото Ксения Собчак.
Общество
За Водонаеву вступились после предложения Володина оштрафовать ее
Пользователи сети вступились за телеведущую и блогера Алену Водонаеву после предложения спикера Госдумы Вячеслава Володина оштрафовать ее за слова о рожающем быдле.
Общество
Новым министром культуры России назначена Ольга Любимова
Политика
Рошаль оценил назначение Мурашко на пост главы Минздрава РФ
Президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль прокомментировал назначение Михаила Мурашко на пост главы Министерства здравоохранения РФ.
Шоу-бизнес
Григорьев-Аполлонов опроверг слухи о внебрачном ребенке
Солист группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Аполлонов прокомментировал слова своей помощницы Леси Сазыкиной, которая заявила, что родила от певца ребенка.
Футбол
«Арсенал» может приобрести украинского защитника
"Арсенал" собирается сделать предложение "Шахтёру" и приобрести игрока уже в зимнее трансферное окно.
Происшествия
В Красноярске арестован глава регионального Пенсионного фонда
Управляющий отделением Пенсионного фонда по Красноярскому краю Денис Майборода арестован на один месяц.
Общество
Мутко получил предложение возглавить госкомпанию «Дом.РФ»
Бывший глава Российского футбольного союза Виталий Мутко может возглавить инвестиционную госкомпанию «Дом.рф», сообщает «РБК».
Авто
Электрический кроссовер Hycan 007 готовится к выходу
Совместное предприятие GAC и Nio запустило производство первой модели под брендом Hycan — электрического кроссовера Hycan 007.
Музыка
Русскоязычные священники покорили пением жюри французского «Голоса»
Политика
Путин заявил, что деньги на соцпособия выделяются с опережением
Президент России Владимир Путин заявил, что Минфин выделяет средства на социальные пособия с опережением графика.
Кино
На майские каникулы россиян оставят без голливудского кино
Накануне отставки теперь уже бывший министр культуры Владимир Мединский 20 января поручил государственному Фонду кино и департаменту кинематографии Минкульта обсудить с продюсерами и прокатчиками и подготовить план выхода крупнейших премьер в кинотеатрах на этот год.
Общество
Владимир Путин посетил новую поликлинику в Усмани
Президент РФ Владимир Путин 22 января вместе с главой Липецкой области Игорем Артамоновым посетил новую поликлинику в городе Усмани, сообщил телеграм-канал «Липецкая область».
Политика
Путин утвердил Доктрину продовольственной безопасности страны
В документе Путин поручил правительству в трехмесячный срок разработать и утвердить план мероприятий по реализации положений Доктрины продовольственной безопасности.
Экономика
Лукашенко: Россия мешает поставкам нефти из Казахстана
Россия не дает согласия на поставки нефти из Казахстана в Белоруссию, заявил белорусский президент Александр Лукашенко, 21 января передает Sputnik.
Здоровье
В Хабаровске задержали пассажира из Китая с подозрением на коронавирус
В аэропорту Хабаровска задержали пассажира из Китая с подозрением на коронавирус.
Политика
Журналисты WP: Трамп надеялся объявить о приглашении Путина в США
Как сказано в публикации, написанной корреспондентами газеты The Washington Post Филипом Ракером и Кэрол Леонниг, Трамп в марте 2018 года потребовал от тогдашнего помощника президента США по национальной безопасности Герберта Макмастера публично объявить о сделанном главе РФ приглашении.
Происшествия
Буянившую на борту самолета в Дубай россиянку усмирили скотчем
В результате пассажиры попытались усмирить буянившую женщину при помощи скотча.
Общество
Мишустин поручил подготовить поправки в закон о бюджете
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил подготовить изменения в закон о федеральном бюджете на 2020—2022 годы и в закон о бюджете Пенсионного фонда России для реализации послания президента Федеральному собранию.