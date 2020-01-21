Политика
Expert.ruМишустин озвучил главные задачи нового правительства
Глава Кабмина Михаил Мишустин озвучил главные задачи нового правительства. По его словам, это, прежде всего, демография, рост доходов населения и повышение уровня жизни людей, передаёт агентство «Интерфакс».
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Это демография, это поддержка семей с детьми, это, в конце концов, рост доходов людей, забота о тех, кому нужна помощь государства, качественное здравоохранение, образование.
— Михаил Мишустин, российский экономистРБК 14:09
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