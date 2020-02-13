Экономика

Газета.RuГазета.RuМишустин перечислил необходимые для снижения ипотечной ставки меры

Премьер-министр Михаил Мишустин перечислил меры, которые по его мнению необходимы, чтобы снизить ипотечную ставку в России.
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Мишустин перечислил меры, необходимые для снижения ставок по ипотеке

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Мишустин перечислил необходимые для снижения ипотечной ставки меры

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Мишустин заявил, что ипотека остается очень дорогой

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Мишустин назвал условия для снижения ипотечной ставки в России

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