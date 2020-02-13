Экономика
Газета.RuМишустин перечислил необходимые для снижения ипотечной ставки меры
Премьер-министр Михаил Мишустин перечислил меры, которые по его мнению необходимы, чтобы снизить ипотечную ставку в России.
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Происшествия
В Пензе семь человек пострадали в ДТП с маршруткой
Космос
НАСА представило новую версию легендарного снимка Земли Pale Blue Dot
К 30-й годовщине одного из самых знаменитых снимков, сделанных при помощи космического аппарата Voyager («Вояджер»), ученые Лаборатории реактивного движения НАСА, расположенной в Пасадене, штат Калифорния, опубликовали новую версию этого изображения, известного как Pale Blue Dot («бледно-голубая точка»).
Футбол
«Брага» обыграла «Спартак» в финале клубного ЧМ по пляжному футболу
Московский "Спартак" завоевал серебряные медали клубного чемпионата мира по пляжному футболу, уступив в финале португальской "Браге".
Космос
SpaceX перенесла запуск ракеты с 60 спутниками Starlink
Космическая корпорация SpaceX заявила, что переносит запуск ракеты Falcon 9 с 60 спутниками системы Starlink.
Футбол
Российский форвард оформил хет-трик за молодежку «Монако»
Российский нападающий Кирилл Климов отметился хет-триком за «Монако» U-19 в матче молодежного первенства Франции против «Канна».
Футбол
Смолов забил дебютный мяч за «Сельту» в ворота «Реала»
Российский форвард «Сельты» Фёдор Смолов открыл счёт своим голам за испанский клуб, поразив ворота мадридского «Реала».
Футбол
Мастер на все роли
Дмитрий Комбаров: Думаю, опыт должен сыграть свою роль.
Футбол
«Порту» обыграл «Виторию» и сократил отставание от «Бенфики» до 1 очка
«Порту» одержал выездную победу над «Виторией Гимарайнш» в матче 21-го тура чемпионата Португалии.
Общество
В ЦБ назвали среднюю сумму кражи телефонных мошенников
Телефонные мошенники в среднем крадут у клиентов банков 10–15 тыс. рублей за один звонок, заявил замдиректора департамента Банка России по информационной безопасности Артем Сычев в интервью «Российской газете», опубликованном в воскресенье, 16 февраля.
Происшествия
Отец девушки, погибшей от поедания пирожных, прокомментировал инцидент
Ранее "КП" сообщила, что в одном из баров в центре Москвы во время конкурса по поеданию пирожных скончалась девушка.
Авто
У Audi Q7 появится базовая версия с новыми моторами
Новый кроссовер Audi Q7 получит трехзонный климат-контроль, кожаные кресла, продвинутую светодиодную оптику и ряд других опций.
Политика
Путин рассказал о противниках идеи о бесплатном питании в школах
Президент России Владимир Путин заявил, что инициатива о бесплатном горячем питании для учеников начальных классов «непросто далась», поскольку «все были против» неё.
Происшествия
Украинские силовики нашли и задержали криминального авторитета Анисима
Сотрудникам правоохранительных органов Киева удалось найти криминального авторитета по прозвищу Анисим, который был в розыске на протяжении шести лет.
Политика
Кремль решил создать атмосферу праздника на голосовании по Конституции
Новые KPI Администрация президента провела в Подмосковье с 13 по 15 февраля трехдневный семинар для вице-губернаторов по внутренней политике, посвященный предстоящему общероссийскому голосованию по поправкам в Конституцию.
Политика
В Чечне ответили на слова чешского премьера о республике
Заявления чешского премьера о Чечне свидетельствуют о его желании понравиться русофобской публике на Западе, заявил чеченский министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров.
Здоровье
Хирург: К циррозу печени приводят даже слабоалкогольные напитки
Хирург Гарик Манукьян предупредил, что печень страдает от алкоголя вне зависимости от его крепости, поэтому даже слабоалкогольные напитки могут стать причиной развития цирроза.
Баскетбол
Швед проиграл, но взял MVP: «Звезды мира» выиграли Матч звезд Лиги ВТБ
"Звезды мира" добились победы 164:162, а настрелявший 42 очка (рекорд Матчей всех звезд Лиги ВТБ) Швед получил приз MVP.
Общество
Кардиологи объяснили, как вдвое снизить риск сердечного приступа
Непродолжительный дневной сон два раза в неделю снижает риск развития сердечного приступа на 48%, выяснили специалисты из Университетской клиники Лозанны в Швейцарии.
Общество
Какая погода ожидает жителей Московского региона на предстоящей неделе
С 17 по 23 февраля жителей и гостей Москвы ожидает по-апрельски тёплая погода.
Шоу-бизнес
Галкин показал подписчикам радость Лизы и Гарри от поездки в отпуск
Российский шоумен Максим Галкин отправился в семейное путешествие, чем поделился с подписчиками своего Instagram, опубликовав в сториз неподдельную радость своих детей – Лизы и Гарри Галкиных.
Здоровье
Треть украинцев из-за реформы лишатся бесплатной медицинской помощи
Треть населения Украины не сможет получить бесплатную медицинскую помощь с апреля из-за условий медреформы.
Происшествия
Мать Влада Бахова рассказала о результатах экспертизы найденного тела
Политика
МИД назвал условие для проведения «нормандского саммита»
Другими словами, главным условием для проведение нового саммита являются «подвижка по комплексу договоренностей — как на треке безопасности, так и на политическом треке», пояснил замминистра.
Происшествия
Источник рассказал об оставленной стрелком в Калининграде записке
Мужчина, который застрелил вечером 15 февраля семейную пару возле Центрального рынка в Калининграде, оставил в своём доме записку, в которой заявил о желании отомстить.
Общество
У 44 граждан США с лайнера Diamond Princess обнаружили коронавирус
Новый коронавирус (2019-nCoV) обнаружен у 44 граждан США, путешествовавших на круизном лайнере Diamond Princess, который стоит на карантине в порту японского города Иокогама.
Общество
У замначальника ГИБДД по Воронежской области нашли более 20 квартир
Прокуратура Воронежской области требует изъять у замначальника управления ГИБДД региона 22 квартиры стоимостью 50 миллионов рублей, сообщает в пятницу надзорное ведомство региона.