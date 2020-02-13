Премьер-министр Михаил Мишустин перечислил меры, которые по его мнению необходимы, чтобы снизить ипотечную ставку в России.

Космос НАСА представило новую версию легендарного снимка Земли Pale Blue Dot К 30-й годовщине одного из самых знаменитых снимков, сделанных при помощи космического аппарата Voyager («Вояджер»), ученые Лаборатории реактивного движения НАСА, расположенной в Пасадене, штат Калифорния, опубликовали новую версию этого изображения, известного как Pale Blue Dot («бледно-голубая точка»).

Общество В ЦБ назвали среднюю сумму кражи телефонных мошенников Телефонные мошенники в среднем крадут у клиентов банков 10–15 тыс. рублей за один звонок, заявил замдиректора департамента Банка России по информационной безопасности Артем Сычев в интервью «Российской газете», опубликованном в воскресенье, 16 февраля.

Происшествия Украинские силовики нашли и задержали криминального авторитета Анисима Сотрудникам правоохранительных органов Киева удалось найти криминального авторитета по прозвищу Анисим, который был в розыске на протяжении шести лет.

Политика Кремль решил создать атмосферу праздника на голосовании по Конституции Новые KPI Администрация президента провела в Подмосковье с 13 по 15 февраля трехдневный семинар для вице-губернаторов по внутренней политике, посвященный предстоящему общероссийскому голосованию по поправкам в Конституцию.

Политика В Чечне ответили на слова чешского премьера о республике Заявления чешского премьера о Чечне свидетельствуют о его желании понравиться русофобской публике на Западе, заявил чеченский министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров.

Здоровье Хирург: К циррозу печени приводят даже слабоалкогольные напитки Хирург Гарик Манукьян предупредил, что печень страдает от алкоголя вне зависимости от его крепости, поэтому даже слабоалкогольные напитки могут стать причиной развития цирроза.

Общество Кардиологи объяснили, как вдвое снизить риск сердечного приступа Непродолжительный дневной сон два раза в неделю снижает риск развития сердечного приступа на 48%, выяснили специалисты из Университетской клиники Лозанны в Швейцарии.

Политика МИД назвал условие для проведения «нормандского саммита» Другими словами, главным условием для проведение нового саммита являются «подвижка по комплексу договоренностей — как на треке безопасности, так и на политическом треке», пояснил замминистра.

Происшествия Источник рассказал об оставленной стрелком в Калининграде записке Мужчина, который застрелил вечером 15 февраля семейную пару возле Центрального рынка в Калининграде, оставил в своём доме записку, в которой заявил о желании отомстить.