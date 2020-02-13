Премьер-министр Михаил Мишустин перечислил меры, которые по его мнению необходимы, чтобы снизить ипотечную ставку в России.

Политика Турецкий МИД заявил о необходимости включения в НАТО стран-аспирантов Странам, которые заявили о желании войти в НАТО, следует предоставить план действий для достижения этой цели, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, 15 февраля об этом сообщил грузинский телеканал «Рустави 2». Заявление министра прозвучало в кулуарах 56-й Мюнхенской конференции по безопасности.

Гаджеты В Microsoft отозвали проблемное обновление Windows 10 В Microsoft отозвали проблемное обновление Windows 10 – так сообщили в официальных источниках Как сообщает ToDay News Ufa, в компании признали ошибки, на которые жаловались пользователи.

Общество Захарова прокомментировала слова протоиерея о гражданских женах Представитель МИД Мария Захарова отреагировала на словам протоиерея Дмитрия Смирнова, который сравнил гражданских жен с "бесплатными проститутками".

Космос НАСА представило новую версию легендарного снимка Земли Pale Blue Dot К 30-й годовщине одного из самых знаменитых снимков, сделанных при помощи космического аппарата Voyager («Вояджер»), ученые Лаборатории реактивного движения НАСА, расположенной в Пасадене, штат Калифорния, опубликовали новую версию этого изображения, известного как Pale Blue Dot («бледно-голубая точка»).

Авто Tesla Model S получила увеличенный запас хода Речь идет о модели Tesla Model S Long Range, которая теперь сможет проехать без подзарядки 390 миль вместо 373 у предыдущего варианта.

Политика Кремль решил создать атмосферу праздника на голосовании по Конституции Регионам поставлена задача создать в день голосования по поправкам в Основной закон праздничную атмосферу в целях повышения явки, сообщили два участника семинара.

Космос Получен детальный снимок неожиданно потускневшей Бетельгейзе Используя Очень Большой Телескоп (VLT) Европейской южной обсерватории (ESO), астрономы получили изображения поверхности неожиданно потускневшего красного сверхгиганта Бетельгейзе, проживающего на расстоянии более 700 световых лет от Земли в направлении созвездия Орион.

Общество В ЦБ назвали среднюю сумму кражи телефонных мошенников Телефонные мошенники в среднем крадут у клиентов банков 10–15 тыс. рублей за один звонок, заявил замдиректора департамента Банка России по информационной безопасности Артем Сычев в интервью «Российской газете», опубликованном в воскресенье, 16 февраля.

Политика Переводчики рассказали о работе с Путиным Президент России Владимир Путин внимательно следит за переводом его речи и может уточнить версию своих слов на иностранном языке.

Происшествия Подозреваемый в расстреле семьи у рынка в Калининграде оставил записку В Калининграде сотрудники правоохранительных органов нашли в квартире мужчины, застрелившего у городского Центрального рынка семейную пару, патроны и записку, сообщили источники ТАСС и «РИА Новости» в силовых структурах региона.

Гаджеты Nokia выпустит первый кнопочный телефон на Android Компания HMD Global готовит к выпуску очередной кнопочный мобильный телефон. Кроме этого будет выпущен в продажи смартфон Nokia 10.

Шоу-бизнес Асмус на корточках и с высунутым языком возмутила подписчиков 31-летняя российская актриса Кристина Асмус, супруга юмориста Гарика Харламова, провела опрос среди подписчиков своей страницы Instagram, какая из трех ее последних фотографий им больше нравится.

Авто Новый Volkswagen Polo впервые замечен в РФ По всей видимости, новый Polo прибыл в РФ прямо из Германии, на авто можно заметить немецкие номера с кодом Брауншвейга – города, где находится одно из предприятий Volkswagen по выпуску комплектующих.

Армия и оружие США отправили России африканское предупреждение Вывод американских военных стал политическим сигналом Китаю и России, заявила France 24 Николь Вильбу, эксперт по американо-европейским отношениям из Университета Париж I. По ее мнению, цель этого предупреждения – удержать Москву и Пекин от войны с США.