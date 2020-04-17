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Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о передаче регионам коечного фонда. Об этом глава правительства сообщил в пятницу, 17 апреля.
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Мишустин велел передать регионам коечный фонд для пациентов с коронавирусом

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Мишустин поручил передать регионам коечный фонд для больных коронавирусом

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В регионах будет дополнительно развернуто 45 тыс. коечных мест для больных коронавирусом

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Михаил Мишустин
Российский государственный деятель
Российский государственный и политический деятель, экономист. Председатель Правительства Российской Федерации с 16 января 2020 года. Действительный государственный советник Российской Федерации 1-го класса, доктор экономических наук.
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