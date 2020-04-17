Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о передаче регионам коечного фонда. Об этом глава правительства сообщил в пятницу, 17 апреля.

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Общество Депутаты попросили власти начать выплачивать пособия всем россиянам Депутаты Мосгордумы, муниципальных округов столицы и часть представителей региональных парламентов обратились к президенту России Владимиру Путину и премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой начать выплачивать всем гражданам страны пособия, сообщил РБК депутат Мосгордумы Евгений Ступин. 1,3K

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Политика В МИД РФ допустили разработки опасных вирусов в биолабораториях США Москва, 17 апреля 2020, 16:09 — REGNUM В биологических лабораториях США, которые расположены за пределами страны, в частности, на территориях бывших советских республик, могут вестись разработки возбудителей опасных заболеваний. 126