Общество
ИзвестияМишустин передал регионам коечный фонд более 60 больниц
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о передаче регионам коечного фонда. Об этом глава правительства сообщил в пятницу, 17 апреля.
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В регионах будет дополнительно развернуто 45 тыс. коечных мест для больных коронавирусом
Комсомольская правда12:36
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Путешествия
Анталья откроется для иностранных туристов не раньше августа
Представители сферы туризма Антальи не ожидают иностранцев раньше августа.
ToDay News Ufa 06:33
Общество
Кадыров объявил в Чечне строгий карантин на выходные
Это Кавказ 08:23
Здоровье
Первый заболевший коронавирусом в Севастополе сохранил лишь 30% легких
Как рассказал врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев, 17 апреля выписали пациента, который был госпитализирован в числе первых с COVID-19.
Кубанские новости 13:23
Экономика
Глава ЦБ Набиуллина отказалась раздавать деньги россиянам
Глава Банка России Эльвира Набиуллина ответила тем, кто предлагает раздать россиянам деньги из-за пандемии коронавируса.
НТВ 11:11
Фигурное катание
Загитова показала фотографию с фотосессии для Cosmopolitan
Олимпийская чемпионка, российская фигуристка Алина Загитова разместила в Stories на своей странице в Instagram фотографию, сделанную в ходе фотосессии, которую провели в Cosmopolitan Russia.
Вестник Кавказа 02:36
Недвижимость
Путин предложил россиянам льготную программу ипотеки под 6,5%
Президент России Владимир Путин объявил о введении в стране льготной программы по ипотечному кредитованию граждан.
Комсомольская правда вчера в 20:29
Общество
В мобильном приложении Сбербанка пользователи обнаружили чужие номера
Клиенты Сбербанка пожаловались в социальных сетях на появление в приложении «Сбербанк онлайн» дополнительных номеров телефонов, к которым привязана карта.
Ведомости 11:01
Общество
В Коммунарке назвали средний возраст умерших от коронавируса
Главный врач московской больницы в Коммунарке Денис Проценко назвал средний возраст умерших от коронавирусной инфекции COVID-19 в медучреждении.
RT на русском 13:44
Общество
Депутаты попросили власти начать выплачивать пособия всем россиянам
Депутаты Мосгордумы, муниципальных округов столицы и часть представителей региональных парламентов обратились к президенту России Владимиру Путину и премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой начать выплачивать всем гражданам страны пособия, сообщил РБК депутат Мосгордумы Евгений Ступин.
РБК 12:28
Общество
В Москве у 31 воспитанника Нахимовского училища выявлен коронавирус
RT на русском 05:11
Шоу-бизнес
Дочка Мерьем Узерли покорила интернет своей красотой
С момента окончания популярного сериала прошло уже 6 лет — теперь Узерли снимается в других проектах и воспитывает дочку (кстати, актриса рассказывала, чем ей пришлось пожертвовать ради малышки).
Комсомольская правда 10:00
Общество
В МЧС дали рекомендации по ношению медицинских масок
МЧС рекомендовало не носить защитные маски на улице.
РИА Новости 06:34
Общество
Куйвашев: режим самоизоляции в Свердловской области ввели бессрочно
Свердловский губернатор Евгений Куйвашев в своем Instagram заявил, что в последних редакциях указа о режиме повышенной готовности этот режим введен не до 20 апреля, а бессрочно.
Екатеринбург Онлайн вчера в 10:08
Транспорт
Глава Карелии ограничил въезд в республику
Глава Карелии Артур Парфенчиков в пятницу, 17 апреля, ограничил въезд в республику.
Известия 09:46
Здоровье
Инфекционист заявил, что пик коронавируса в России настанет летом
Пик заболевания коронавирусной инфекцией наступит в России через полтора-два месяца, считает доктор медицинских наук, врач-инфекционист Николай Малышев.
Мойка78 вчера в 15:02
Армия и оружие
Самолет ВВС США попытался взломать российские С-400 в Сирии
Отмечается, что российский истребитель Су-35 поднимался с авиабазы «Хмеймим» на перехват американского разведывательного самолета Boeing P-82A Poseidon.
ГЛАС.RU 03:30
Экономика
Когда не будем платить банкам проценты за перевод «коммуналки»?
Банки наживаются на комиссиях за перевод «коммуналки».
Аргументы и Факты 09:01
Футбол
Глава FIGC: те, кто предлагают отменить сезон в Серии А, не любят футбол или итальянцев
Президент Федерации футбола Италии (FIGC) Габриэле Гравина высказался о возобновлении сезона в Серии А, который был приостановлен ранее из-за пандемии коронавируса.
Чемпионат 12:45
Шоу-бизнес
Поклонники рассекретили имя невесты Александра Гудкова
Фанаты приложили много усилий, чтобы узнать имя вероятной невесты актера.
OAnews 07:16
Политика
Помпео и Лавров провели телефонный разговор
Госсекретарь США Майк Помпео и министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудили по телефону вопросы стратегической стабильности.
RT на русском 12:17
Игры
В Google Play и App Store бесплатно раздают Hitman GO
Мобильную головоломку Hitman GO сделали бесплатной для iOS и Android, но вот внутренние покупки никто не отменял.
The GEEK 05:47
Политика
Трамп вступил в перепалку с губернатором Нью-Йорка из-за коронавируса
Президент США Дональд Трамп вступил в перепалку с губернатором штата Нью-Йорк Эндрю Куомо из-за того, как штат реагирует на коронавирус.
РИА Новости 13:22
Политика
Путин: пик коронавируса еще не пройден
"Риски, связанные с распространением эпидемии, по-прежнему ещё очень высоки, пик ещё не пройден, число заболевших растет, и не только в Москве, но и во многих других субъектах Федерации", - сказал Путин на совещании о ходе строительства и перепрофилирования медицинских учреждений в регионах России.
РИА Новости 09:28
Экономика
Кудрин разъяснил свою идею о вложении средств физлиц в ОФЗ
Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин разъяснил идею о вложении средств физлиц в облигации федерального займа (ОФЗ) - никакого изъятия денег с банковских вкладов не планируется.
РИА Новости 15 апреля в 08:53
Общество
Заместитель Собянина спрогнозировала пик пандемии в городе
Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова заявила, что пик пандемии коронавируса в столице придется на ближайшие 2-3 недели.
Газета.Ru 04:49
Политика
В МИД РФ допустили разработки опасных вирусов в биолабораториях США
Москва, 17 апреля 2020, 16:09 — REGNUM В биологических лабораториях США, которые расположены за пределами страны, в частности, на территориях бывших советских республик, могут вестись разработки возбудителей опасных заболеваний.
REGNUM 09:09
Экономика
ЦБ не собирается вводить мораторий на вклады населения
Банк России не собирается вводить мораторий на вклады населения, это не нужно и невозможно юридически, сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе онлайн-конференции.
ТАСС 05:10
Здоровье
Врач назвал самый вредный продукт в мире
Врач-диетолог Алексей Ковальков заявил, что сахар – это самый вредный продукт в мире, пишет «МК».
Ореанда-Новости вчера в 11:56