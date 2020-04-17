с чего всё началось

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о передаче регионам коечного фонда федеральных клиник для борьбы с коронавирусом. Об этом он заявил на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.

Политика Путин заявил об уходе коронавируса из Москвы в регионы Москва первой столкнулась с эпидемией коронавируса, но проблема уходит в регионы, сказал президент Владимир Путин на совещании с руководителями субъектов. 49

Общество Депутаты попросили власти начать выплачивать пособия всем россиянам Депутаты Мосгордумы, муниципальных округов столицы и часть представителей региональных парламентов обратились к президенту России Владимиру Путину и премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой начать выплачивать всем гражданам страны пособия, сообщил РБК депутат Мосгордумы Евгений Ступин. 1,6K

Общество Собянин допустил усиление ограничений в Москве из-за коронавируса Столичные власти могут ужесточить пропускной режим, если увеличится количество нарушений со стороны жителей и предприятий, сказал мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия 1". 1,8K

Наука Итальянские ученые связали разрушение гемоглобина c клинически тяжелым течением Covid-19 Работа итальянских ученых согласуется с независимо выполненным исследованием китайских биологов, которое показало, что Covid-19 атакует гемоглобин в эритроцитах и делает их не способными транспортировать кислород к клеткам.

Религия В РПЦ констатировали сложную ситуацию из-за сокращения пожертвований Начальник синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда заявил, что РПЦ находится в сложной ситуации из-за сокращения пожертвований. 120

Политика Врио главы Коми высказался против мусорного полигона в Шиесе Временно исполняющий обязанности главы Коми Владимир Уйба поддерживает позицию врио губернатора Архангельской области Александра Цыбульского, выступившего категорически против реализации проекта экотехнопарка на станции Шиес. 33

Футбол Защитник «Зенита» признался, что думал о самоубийстве В 15 лет у футболиста умер отец. В интервью аргентинскому изданию Ole Маммана признался, что после этого дважды думал о самоубийстве.

Недвижимость Хуснуллин назвал условия получения льготной ипотеки под 6,5% Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить запуск льготной ипотечной программы с фиксированной ставкой 6,5% годовых на покупку нового жилья комфорт-класса. 30

Авто GM-АвтоВАЗ получила новое название Продажа Niva перешла к дилерам АвтоВАЗа, а в 2020 году внедорожник получит новый шильдик и переживет рестайлинг . 99

Кино Чедвик Боузман экстремально похудел для роли в военной драме Спайка Ли По сведениям Тайлера, Боузману пришлось резко похудеть для роли в фильме Da 5 Bloods, который снимает Спайк Ли.

Общество В Москве скончался 21 пациент с коронавирусом В Москве умер еще 21 пациент с коронавирусом, сообщает оперштаб в Telegram. Отмечается, что среди умерших - люди от 34 до 91 лет. 16

Политика Лукашенко раскритиковал российские тесты на коронавирус Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки в Гродненскую область негативно высказался о тестах на коронавирус российского производства. 623

Космос ИКИ РАН приглашает в виртуальный тур по выставочному залу В 2020 году ИКИ РАН не сможет провести апрельский День открытых дверей, поэтому коллектив института приглашает всех, кто интересуется космосом в виртуальный тур по выставочному залу.

Общество Врач-патологоанатом усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом Коронавирус в свою очередь поражает стенки сосудов и клетки крови, в результате чего у больного возникает нехватка кислорода. 714

Здоровье Врач рассказала о течении коронавируса у молодежи Многие молодые люди, зараженные COVID-19, очень тяжело переносят заболевание, рассказала 16 апреля главный врач больницы №52 в Москве, доктор медицинских наук Марьяна Лысенко. 41

Общество Несколько сотрудников ОАК заразились коронавирусом Коронавирусная инфекция выявлена у нескольких сотрудников офисов Объединеной авиастроительный корпорации (ОАК) в Москве.