Общество
РЕН ТВМишустин утвердил передачу регионам коечного фонда
"Известия" Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о передаче регионам коечного фонда.
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с чего всё началось
Более 60 федеральных клиник в регионах будут задействованы в лечении больных с коронавирусом, в них развернут дополнительно 45 тысяч коек, сообщается на сайте кабмина.Парламентская газета12:50
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Общество
Врач из Коммунарки спрогнозировал пик коронавируса в России
Врач-реаниматолог больницы в Коммунарке Егор Ларин заявил, что Россия пока не подобралась к пику заболеваемости коронавирусом, однако больница к нему готова.
АБН 11:58
Экономика
Россияне предпочитают занимать деньги у родственников и друзей
Сегодня, 17 апреля 2020 года, стало известно, что россияне чаще занимают деньги у родственников и друзей, чем в кредитных организациях.
Саминвестор 09:08
Политика
Путин перенес срок предоставления деклараций о доходах чиновников
Президент Владимир Путин перенес на 1 августа срок отчета чиновников о доходах и расходах за 2019 год, а также об имуществе и обязательствах имущественного характера.
РБК 16:05
Общество
Сбербанк объяснил появление в приложении неактуальных номеров
Сбербанк начал отображать в приложении ранее использовавшиеся номера клиентов, которые уже могут быть неактуальны, подтвердили РИА Новости в пресс-службе кредитного учреждения.
RT на русском 15:10
Армия и оружие
75 лет назад началась Берлинская операция
16 апреля 1945 года началась Берлинская операция.
МонаВиста вчера в 15:04
Общество
Власти Москвы спрогнозировали пик заболеваемости COVID-19
Пик заболеваемости коронавирусом в Москве придется на следующие две-три недели, сообщила заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.
РИА Новости 02:51
Происшествия
В Ингушетии пропала четырёхлетняя девочка
В станице Нестеровской в Сунженском районе Ингушетии вечером 17 апреля пропала четырёхлетняя девочка.
RT на русском 19:56
Шоу-бизнес
Стас Садальский раскрыл всю правду о шоу «Секрет на миллион»
Что происходит 08:24
Общество
В Москве скончался 21 пациент с коронавирусом
В Москве умер еще 21 пациент с коронавирусом, сообщает оперштаб в Telegram. Отмечается, что среди умерших - люди от 34 до 91 лет.
Газета.Ru 16:37
Политика
Зеленский раскрыл план возвращения Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл план возвращения Донбасса в эфире программы «Свобода слова с Савиком Шустером».
Lenta.ru 18:40
Политика
Зеленский поставил перед украинцами задачу выжить
Напомним, что на Украине до 24 апреля действует режим карантина.
Российская газета 17:32
Шоу-бизнес
Седокова и Тимма почти разделись для совместного фото в ванной
Известная певица, актриса, ведущая, бывшая солистка украинского коллектива «ВИА Гра», мать троих детей Анна Седокова показала поклонникам пикантное фото.
SM News вчера в 15:24
Футбол
Ле Таллек: «90% работы по получению российского паспорта сделано»
Бомбардир.ру 11:29
Общество
Депутаты Москвы и Петербурга инициировали выплаты всему населению
Депутат Мосгордумы от "Справедливой России" Михаил Тимонов заявил, что группа депутатов Москвы и Петербурга предложила организовать выплаты всем гражданам страны в связи с коронавирусом.
Газета.Ru 10:10
Авто
Бизнесвэн VW Viloran превзошёл главного конкурента по габаритам, но уступил в мощности
Предсерийный вэн VW Viloran дебютировал осенью прошлого года на автосалоне в Гуанчжоу.
Колёса.ru 09:09
Армия и оружие
Новые российские фрегаты вооружат 24 гиперзвуковыми «Цирконами»
Москва, 17 апреля 2020, 16:50 — REGNUM Новые российские фрегаты проекта 22 350 смогут нести в полтора раза больше по 24 пусковых установок ударных ракет, включая гиперзвуковые «Цирконы», сообщает 17 апреля агентство ТАСС со ссылкой на источники в военно-промышленной сфере.
REGNUM 09:50
Общество
Несколько сотрудников ОАК заболели коронавирусом
Случаи касаются московских площадок.
РИА Новости 17:11
Происшествия
В результате пожара в Серпухове погибли два человека
Как сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе МЧС России, погибли два человека, еще четверо пострадали.
ТАСС 19:45
Экономика
ЦБ не собирается вводить мораторий на вклады населения
Банк России не собирается вводить мораторий на вклады населения, это не нужно и невозможно юридически, сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе онлайн-конференции.
ТАСС 05:10
Футбол
Игорь Ледяхов: Россия к коронавирусу подготовилась лучше, чем Испания
Бывший наставник «Ахмата» Игорь Ледяхов рассказал о пандемии коронавируса в Испании.
Bookmaker-ratings.ru 12:27
Общество
Собянин заявил о возможном ужесточении пропускного режима
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил в эфире телеканала "Россия-1", что если увеличится количество нарушений режима самоизоляции со стороны москвичей, власти могут ужесточить его.
Газета.Ru 16:41
Политика
Путин заявил, что Россия обязательно победит эпидемию коронавируса
Президент России Владимир Путин заявил, что Россия победит эпидемию коронавируса.
Piter.tv 12:52
Здоровье
Назван фактор, ведущий к тяжелой форме коронавируса
Встречаются редкие случаи тяжёлых форм заболевания коронавирусом, вплоть до летальных у здоровых и молодых людей.
ToDay News Ufa 15:37
Наука
Рабочую температуру кубитов повысили
Большая часть квантовых компьютеров, которые есть сегодня, созданы из сверхпроводящих кубитов, работающих при температурах около 0,1 кельвина.
Индикатор вчера в 13:40
Происшествия
Российские врачи пошли под суд по делу об убийстве младенца
В Калининградский областной суд поступило уголовное дело в отношении врачей-неонатологов Элины Сушкевич и Елены Белой: первой вменяется убийство малолетнего, находящегося в заведомо беспомощном состоянии, а ее коллеге — организация этого убийства.
Lenta.ru 12:32
Политика
Лукашенко ответил критикам мер борьбы с коронавирусом в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко ответил на критику мер, принимаемых в стране против коронавируса, передает «БелТа».
Rambler News Service 08:18
Энергетика
Российские нефтяники не могут договориться, как им снижать добычу
Российские нефтяные компании расходятся во мнениях относительно того, насколько они должны сократить добычу по квоте ОПЕК+, пишет Finantial Times (FT).
Ведомости 08:48
Политика
Трамп: число жертв коронавируса в США может составить 65 тысяч
По оценкам властей США, число жертв коронавирусной инфекции COVID-19 в стране может достигнуть 60-65 тысяч.
Газета.Ru 19:38
Общество
Власти Японии раздадут своим гражданам по 100 тысяч йен
После внесенных изменений поддержку могут получить все жители страны, сумма прямой выплаты составит порядка 100 тысяч йен.
ИА Красная Весна 16:06
Происшествия
Установлены заказчики бунта в российской колонии
Установлены заказчики бунта в исправительной колонии №15 (ИК-15) в Ангарске Иркутской области.
Lenta.ru вчера в 05:25