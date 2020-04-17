с чего всё началось

Общество Врач из Коммунарки спрогнозировал пик коронавируса в России Врач-реаниматолог больницы в Коммунарке Егор Ларин заявил, что Россия пока не подобралась к пику заболеваемости коронавирусом, однако больница к нему готова. 1

Экономика Россияне предпочитают занимать деньги у родственников и друзей Сегодня, 17 апреля 2020 года, стало известно, что россияне чаще занимают деньги у родственников и друзей, чем в кредитных организациях. 54

Политика Путин перенес срок предоставления деклараций о доходах чиновников Президент Владимир Путин перенес на 1 августа срок отчета чиновников о доходах и расходах за 2019 год, а также об имуществе и обязательствах имущественного характера. 162

Общество Сбербанк объяснил появление в приложении неактуальных номеров Сбербанк начал отображать в приложении ранее использовавшиеся номера клиентов, которые уже могут быть неактуальны, подтвердили РИА Новости в пресс-службе кредитного учреждения. 449

Общество Власти Москвы спрогнозировали пик заболеваемости COVID-19 Пик заболеваемости коронавирусом в Москве придется на следующие две-три недели, сообщила заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова. 1,3K

Происшествия В Ингушетии пропала четырёхлетняя девочка В станице Нестеровской в Сунженском районе Ингушетии вечером 17 апреля пропала четырёхлетняя девочка.

Общество В Москве скончался 21 пациент с коронавирусом В Москве умер еще 21 пациент с коронавирусом, сообщает оперштаб в Telegram. Отмечается, что среди умерших - люди от 34 до 91 лет. 3

Политика Зеленский раскрыл план возвращения Донбасса Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл план возвращения Донбасса в эфире программы «Свобода слова с Савиком Шустером». 8

Общество Депутаты Москвы и Петербурга инициировали выплаты всему населению Депутат Мосгордумы от "Справедливой России" Михаил Тимонов заявил, что группа депутатов Москвы и Петербурга предложила организовать выплаты всем гражданам страны в связи с коронавирусом. 1,8K

Армия и оружие Новые российские фрегаты вооружат 24 гиперзвуковыми «Цирконами» Москва, 17 апреля 2020, 16:50 — REGNUM Новые российские фрегаты проекта 22 350 смогут нести в полтора раза больше по 24 пусковых установок ударных ракет, включая гиперзвуковые «Цирконы», сообщает 17 апреля агентство ТАСС со ссылкой на источники в военно-промышленной сфере. 10

Происшествия В результате пожара в Серпухове погибли два человека Как сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе МЧС России, погибли два человека, еще четверо пострадали.

Экономика ЦБ не собирается вводить мораторий на вклады населения Банк России не собирается вводить мораторий на вклады населения, это не нужно и невозможно юридически, сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе онлайн-конференции. 827

Общество Собянин заявил о возможном ужесточении пропускного режима Мэр Москвы Сергей Собянин заявил в эфире телеканала "Россия-1", что если увеличится количество нарушений режима самоизоляции со стороны москвичей, власти могут ужесточить его. 1,9K

Здоровье Назван фактор, ведущий к тяжелой форме коронавируса Встречаются редкие случаи тяжёлых форм заболевания коронавирусом, вплоть до летальных у здоровых и молодых людей.

Наука Рабочую температуру кубитов повысили Большая часть квантовых компьютеров, которые есть сегодня, созданы из сверхпроводящих кубитов, работающих при температурах около 0,1 кельвина. 5

Происшествия Российские врачи пошли под суд по делу об убийстве младенца В Калининградский областной суд поступило уголовное дело в отношении врачей-неонатологов Элины Сушкевич и Елены Белой: первой вменяется убийство малолетнего, находящегося в заведомо беспомощном состоянии, а ее коллеге — организация этого убийства. 88