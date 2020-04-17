Общество

News.ruNews.ruМишустин передал регионам коечный фонд федеральных клиник

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о передаче регионам коечного фонда федеральных клиник для борьбы с коронавирусом. Об этом он заявил на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.
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с чего всё началось
Более 60 федеральных клиник в регионах будут задействованы в лечении больных с коронавирусом, в них развернут дополнительно 45 тысяч коек, сообщается
 на сайте кабмина.
Парламентская газета12:50

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Мишустин подписал распоряжение о выделении регионам 32 млрд руб. на коечный фонд

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Мишустин призвал создавать новые резервы для борьбы с коронавирусом

РИА Новости13:25
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Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 15:31, Ашберн
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Общество

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OAnews 12:49
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Общество

Названы обязательные условия для передвижения по Москве пешком

«Человек должен при себе иметь паспорт и любой документ, который помогает подтвердить его фактическое пребывание по конкретному адресу, например, копию договора аренды квартиры, или копию документа о собственности для апартаментов, в которых нельзя зарегистрироваться», — цитирует его «Интерфакс».
Известия 09:30
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Политика

Врио губернатора Коми выступил против строительства полигона в Шиесе

Накануне против строительства полигона выступил врио губернатора Архангельской области Александр Цыбульский.
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Общество

В МЧС рассказали, чем обернется введение режима ЧС в Петербурге

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Садальский раскрыл всю правду о шоу «Секрет на миллион»

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Общество

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что в Кремле видят недостаточную эффективность принимаемых мер по поддержке бизнеса и работают над исправлением ситуации.
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Глава регулятора указала, что возможность введения моратория на вклады населения не предусмотрена ни в Гражданском кодексе, ни в законодательстве о банковской системе.
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Общество

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В четверг, 16 апреля, комитет по информационной политике, информационным технологиям и связи обсудил создание специального единого регистра, куда будут вноситься основные сведения о гражданах России и тех, кто временно приезжает в страну.
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Здоровье

Создали петицию с требованием уволить главврача РКБ

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Из-за падения спроса на билеты на фоне эпидемии коронавируса РЖД отменят дополнительные поезда, назначенные на лето и майские праздники, сообщается на сайте холдинга.
РБК 13:34
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Студия Creative Assembly и издательство SEGA решили провести в Total War: Warhammer II бесплатные выходные.
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США осуществят первый с 2011 года пилотируемый запуск в космос 27 мая

Первый испытательный пилотируемый полет корабля Crew Dragon состоится 27 мая, сообщил в пятницу директор НАСА Джим Брайденстайн.
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки в Гродненскую область негативно высказался о тестах на коронавирус российского производства.
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Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил проверить на наличие американского гражданства депутата Госдумы от КПРФ Дениса Парфенова.
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Минпросвещения перенесло всероссийские проверочные работы на осень

Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что всероссийские проверочные работы перенесут на начало следующего учебного года.
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Михаил Мишустин
Российский государственный деятель
Российский государственный и политический деятель, экономист. Председатель Правительства Российской Федерации с 16 января 2020 года. Действительный государственный советник Российской Федерации 1-го класса, доктор экономических наук.
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