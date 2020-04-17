Общество
News.ruМишустин передал регионам коечный фонд федеральных клиник
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о передаче регионам коечного фонда федеральных клиник для борьбы с коронавирусом. Об этом он заявил на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.
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с чего всё началось
Более 60 федеральных клиник в регионах будут задействованы в лечении больных с коронавирусом, в них развернут дополнительно 45 тысяч коек, сообщается на сайте кабмина.Парламентская газета12:50
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Культура
Создатель «Твин Пикс» намекнул на продолжение сериала
Американский сценарист и продюсер Марк Фрост, работавший над созданием культового сериала «Твин Пикс» вместе с режиссером Дэвидом Линчен, намекнул на возможное продолжение телешоу, сообщает IndieWire.
Взгляд.ру 14:11
Политика
Путин перенес срок предоставления деклараций о доходах чиновников
Президент Владимир Путин перенес на 1 августа срок отчета чиновников о доходах.
РБК 15:09
Авто
В Сети рассекретили Nissan X-Trail нового поколения
Компания Nissan готовит к дебюту новое поколение популярного кроссовера Nissan X-Trail (Rogue).
Новые автомобили вчера в 23:16
Экономика
ЦБ отказался раздавать деньги россиянам просто так
Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина отказалась от инициативы раздавать деньги россиянам просто так.
9111.ru 07:47
Общество
Депутаты попросили власти начать выплачивать пособия всем россиянам
Депутаты Мосгордумы, муниципальных округов столицы и часть представителей региональных парламентов обратились к президенту России Владимиру Путину и премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой начать выплачивать всем гражданам страны пособия, сообщил РБК депутат Мосгордумы Евгений Ступин.
РБК 12:28
Происшествия
В Брянской городской больнице №1 девушка заразилась коронавирусом
В четверг, 16 апреля, на портале государственных медицинских услуг Брянской области появилась жалоба жительницы Бежицы по имени Надежда Сайкова.
Городской телеканал (Брянск) 10:16
Здоровье
Россияне не доверяют информации блогеров о коронавирусе
По данным экспертов организации, больше половины жителей России не доверяют информации о COVID-19, публикуемой блогерами.
OAnews 12:49
Общество
Названы обязательные условия для передвижения по Москве пешком
«Человек должен при себе иметь паспорт и любой документ, который помогает подтвердить его фактическое пребывание по конкретному адресу, например, копию договора аренды квартиры, или копию документа о собственности для апартаментов, в которых нельзя зарегистрироваться», — цитирует его «Интерфакс».
Известия 09:30
Политика
Врио губернатора Коми выступил против строительства полигона в Шиесе
Накануне против строительства полигона выступил врио губернатора Архангельской области Александр Цыбульский.
Ведомости 05:49
Общество
В МЧС рассказали, чем обернется введение режима ЧС в Петербурге
Заместитель начальника управления МЧС России по Петербургу Игорь Титенок рассказал сегодня, 17 апреля, что введение режима ЧС, о котором говорят жители города в последнее время все чаще, приведет только к нагнетанию обстановки, а вот от новой коронавирусной инфекции может и не спасти.
Собака.ru 13:39
Технологии
НАСА заявило о рекордном истощении слоя озона над Арктикой
Московский Комсомолец 11:37
Общество
В Кремле назвали недостаточно эффективными меры поддержки бизнеса
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что в Кремле видят недостаточную эффективность принимаемых мер по поддержке бизнеса и работают над исправлением ситуации.
ТАСС 05:52
Экономика
Набиуллина отвергла возможность введения моратория на вклады населения
Глава регулятора указала, что возможность введения моратория на вклады населения не предусмотрена ни в Гражданском кодексе, ни в законодательстве о банковской системе.
Известия 05:13
Общество
Налоговики предложили способ узнавать доходы семей россиян
В четверг, 16 апреля, комитет по информационной политике, информационным технологиям и связи обсудил создание специального единого регистра, куда будут вноситься основные сведения о гражданах России и тех, кто временно приезжает в страну.
РБК вчера в 20:39
Общество
Собянин допустил ужесточение пропускного режима
Столичные власти могут ужесточить пропускной режим, если увеличится количество нарушений со стороны жителей и предприятий, сказал мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия 1".
РИА Новости 14:38
Здоровье
Создали петицию с требованием уволить главврача РКБ
Как сообщает ToDay News Ufa, накануне, 16 апреля, на сайте Change.org разместили петицию об отставке главврача РКБ имени Куватова Эльзы Сыртлановой в Уфе.
ToDay News Ufa 03:24
Здоровье
В России опробовали новейший способ лечения коронавируса
Врачи Федерального медико-биологического центра имени Бурназяна опробовали способ лечения пациентов с коронавирусной инфекцией в барокамере.
РИА Новости 12:31
Общество
В Новой Москве открыли построенную за месяц инфекционную больницу
Говорит Москва 14:12
Шоу-бизнес
Прикованная к кровати Надежда Бабкина питается через зонд
Звезду планово лечат антибиотиками и капельницами, питается она по-прежнему через зонд, ходит в памперс, потому что физически прикована к кровати.
НТВ 10:54
Транспорт
РЖД отменили дополнительные поезда на лето и майские праздники
Из-за падения спроса на билеты на фоне эпидемии коронавируса РЖД отменят дополнительные поезда, назначенные на лето и майские праздники, сообщается на сайте холдинга.
РБК 13:34
Спорт
Total War: Warhammer II стала временно бесплатной в Steam
Студия Creative Assembly и издательство SEGA решили провести в Total War: Warhammer II бесплатные выходные.
3DNews 07:21
Политика
Путин заявил о переносе парада Победы
NewInform вчера в 11:09
Космос
США осуществят первый с 2011 года пилотируемый запуск в космос 27 мая
Первый испытательный пилотируемый полет корабля Crew Dragon состоится 27 мая, сообщил в пятницу директор НАСА Джим Брайденстайн.
РИА Новости 13:38
Политика
Лукашенко раскритиковал российские тесты на коронавирус
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки в Гродненскую область негативно высказался о тестах на коронавирус российского производства.
Интерфакс 14:21
Культура
В России потребовали запретить сериал «Зулейха открывает глаза»
Политическая партия «Коммунисты России» обратится к телеканалу «Россия 1» с требованием прекратить показ сериала «Зулейха открывает глаза».
URA.Ru вчера в 00:18
Политика
Володин поручил проверить наличие гражданства США у депутата Парфенова
Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил проверить на наличие американского гражданства депутата Госдумы от КПРФ Дениса Парфенова.
Российская газета 06:31
Здоровье
Роспотребнадзор заявил о росте бессимптомных заражений коронавирусом
В России зафиксирован рост числа людей, болеющих коронавирусной инфекцией COVID-19 бессимптомно, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
RT на русском 10:55
Общество
Минпросвещения перенесло всероссийские проверочные работы на осень
Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что всероссийские проверочные работы перенесут на начало следующего учебного года.
Газета.Ru 05:46