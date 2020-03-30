Все платежи по уже взятым кредитам для малого и среднего предпринимательства (МСП) в России перенесут на полгода. Об этом на заседании сообщил председатель правительства страны Михаил Мишустин.

Мишустин: платежи по уже взятым кредитам МСП перенесут на полгода

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