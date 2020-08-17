Мишустин побывал на кладбище затонувших кораблей в Магадане
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Премьер-министр начал с осмотра главных инфраструктурных объектов, сообщает «МИР 24». И первым делом он отправился к причалу рыбного терминала местного морского порта. Сейчас это кладбище затонувших кораблей.В источнике
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