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МИР 24
МИР 24

Мишустин побывал на кладбище затонувших кораблей в Магадане

Премьер-министр начал с осмотра главных инфраструктурных объектов, сообщает «МИР 24». И первым делом он отправился к причалу рыбного терминала местного морского порта. Сейчас это кладбище затонувших кораблей.В источнике
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Коммерсантъ

Мишустин пообещал разобраться со срывом сроков реконструкции рыбного терминала в Магадане

Коммерсантъ00:32
ТК Звезда

Мишустин не исключил передачу рыбного терминала Магаданского порта в ведение региона

ТК Звезда22:45
MagadanMedia.ru

Сергей Носов пообещал отремонтировать рыбный терминал Магаданского морского порта

MagadanMedia.ru22:38
ИА Красная Весна

Мишустин: госпредприятие превратило терминал Магаданского порта в кладбище

ИА Красная Весна21:54
РЕН ТВ

Мишустин раскритиковал «кладбище затонувших кораблей» в Магадане

РЕН ТВ21:40
Газета.Ru

Мишустин: мы найдем виноватых в срыве реконструкции рыбного Магаданского порта

Газета.Ru22:39
Интерфакс - Россия

Мишустин поручит разобраться со срывом проекта реконструкции рыбного Магаданского морского порта

Интерфакс - Россия22:20

Хлопковая одежда защитит кожу от контакта с коронавирусом

Что касается масок, эксперты сообщают, что хлопковая ткань в виде многослойной маски защищает от вируса, хотя и несколько хуже, чем медицинская, но успешно задерживает респираторные капли, за счет которых распространяется SARS-Cov-2.
Хлопковая одежда защитит кожу от контакта с коронавирусом
Известия18:15
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Названо неожиданное последствие пандемии коронавируса

Издание называет подобный тренд неожиданным, поскольку пластическая хирургия в США достаточно дорогая: стоимость различных процедур колеблется в промежутке от 3,3 тысячи долларов до 25 тысяч долларов.
РИА Новостивчера в 07:53

Кумкват защищает от ряда болезней, включая рак

В исследовательской работе ученые пишут: «Этот фрукт, известный как «декоративный мандарин» и «золотой апельсин», содержит крайне высокий уровень флавоноидов – эти вещества делает организм более устойчивым к канцерогенным компонентам, стимулирующим развитие опухолей».
ToDay News Ufaвчера в 16:20
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