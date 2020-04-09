Коронавирус
REGNUMМишустин поддержал идею ограничения роста цен на продукты питания
Москва, 9 апреля 2020, 12:35 — REGNUM Премьер-министр России Михаил Мишустин поддержал предложение фракции «Единой России» в Госдуме о выработке механизма по ограничению роста цен на продукты. Об этом 9 апреля сообщили во фракции «Единая Россия».
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Авто
Стал известен победитель премии «Всемирный автомобиль года 2020»
Энергетика
Белоруссия запросила у России снижения цены на газ в 2020 году
«Белорусская сторона инициировала перед ПАО «Газпром» вопрос о пересмотре в сторону снижения стоимости поставляемого в 2020 году в Беларусь природного газа», — приводит БЕЛТА слова министра.
Здоровье
Минздрав обновил список лекарств для лечения коронавируса
Минздрав России выпустил пятую версию методических рекомендаций (.pdf) по противодействию коронавирусу.
Энергетика
Саудовская Аравия добилась уступок от России и решила надавить еще
Ради какого объема добычи королевство, уже добившееся изменения позиции своего оппонента, решило надавить на Москву, не уточняется.
Общество
В Туве зарегистрировано восемь заболевших коронавирусом
В Республике Тува в селе Ырбан зарегистрировано восемь случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Здоровье
Радий Хабиров попросил медиков Башкирии «не побираться»
Радий Хабиров попросил главных врачей медучреждений «прекратить побираться» и просить помощи у граждан.
Общество
Путин подписал указ о выделении поддержки семьям с детьми
Подчеркивается, что выплата этих средств не будет учитываться как доход семьи при начислении прочих мер социальной поддержки.
Шоу-бизнес
Александр Гудков довел Ксению Собчак до слез во время интервью
Новым героем «Осторожно, Собчак!» стал Александр Гудков.
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Общество
В Кремле оценили вероятность передачи Александровского подворья России
Вопрос передачи Александровского подворья в Иерусалиме имеет очень важное значение для России.
Политика
Кремль не отзывал приглашения лидерам на Парад Победы
Общество
В Башкирии ввели комендантский час для детей и пожилых
В Башкирии детям и лицам старше 65 лет запретили выходить из дома в определенные часы.
Общество
Мишустин: инвалидность продлят автоматически
Москва, 9 апреля 2020, 13:18 — REGNUM Постановление об упрощении порядка оформления инвалидности в России подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Общество
Выпускников школ не станут призывать в армию в этом году
С учетом переноса сроков ЕГЭ из-за коронавируса родители опасаются, что юноши окажутся в армии раньше, чем получат аттестат и поступят в вузы.
Общество
Названы регионы России с лучшими способами борьбы с коронавирусом
Пермский край, Мурманская область и Республика Карелия внедрили лучшие способы борьбы с распространением коронавируса среди регионов России.
Политика
Украина введет специальную пошлину на импорт угля из России
С 15 апреля Украина вводит специальную пошлину в размере 65% на импорт угля из России.
Общество
Полиции дали право штрафовать нарушителей самоизоляции в Москве
Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил соглашение МВД и правительства Москвы, которое позволит полиции штрафовать всех нарушителей самоизоляции.
Политика
В Швеции призвали возобновить санкции против России
Шведские парламентарии Керстин Лундгрен и Магнус Эк призвали возобновить антироссийские санкции в рамках Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
Космос
Фото дня: галактика с удивительной структурой
Названная структура располагается в созвездии Рыси на расстоянии приблизительно 95 млн световых лет от нас.
Общество
Коронавирус признали сезонным заболеванием
Как сообщает ToDay News Ufa источник, известные медикам коронавирусные инфекции передаются человеку также как и грипп и поражают свои жертвы в период с декабря по май.
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина находится в стабильном состоянии
Народная артистка РСФСР Надежда Бабкина, руководитель театра «Русская песня», ранее госпитализированная с пневмонией, находится в стабильном состоянии.
Общество
Курский губернатор предложил Путину новые меры борьбы с коронавирусом
В ходе совещания Старовойт предложил Путину временно ограничить движение межрегиональных автобусов за исключением регулярных рейсов или организованных перевозок сотрудников предприятий.
Экономика
РБК: Россия накопила денежную подушку в 18 триллионов рублей
Накопленные российские ликвидные активы по состоянию на начало марта составляли почти 18 триллионов рублей, сообщил РБК со ссылкой на данные Центробанка.
Политика
Дмитрий Овсянников лишился партбилета
Поводом для исключения стало грубое поведение Дмитрия Овсянникова в аэропорту Ижевска — он нагрубил сотрудникам полиции, был задержан и обвинен в мелком хулиганстве.
Здоровье
Три новых случая заболевания коронавирусом выявили в Алтайском крае
Три новых случая заболевания COVID-19 подтвердили в Алтайском крае. Все трое заразились после контакта с ранее инфицированными.
Общество
За работу с больными коронавирусом врачам доплатят по 80 тысяч в месяц
Для врачей доплата составит 80 тыс. рублей в месяц, среднего медперсонала (фельдшеров, медсестер) — 50 тысяч, младшего — 25 тысяч.
Интернет
Google запретил сотрудникам использовать Zoom для работы
По данным издания, Google разослал сотрудникам письмо, в котором предупредил о прекращении работы Zoom на всех рабочих компьютерах.
Политика
Путин высказался о сокращении нерабочих дней в России
Президент России Владимир Путин высказался о сокращении нерабочих дней в России.