Премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с представителями правящей партии "Единая Россиия" поддержал идею о механизме по ограничению роста цен на продукты. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на депутата Госдумы Владимира Плотникова.

Экономика ЦБ предупредил об угрозе второй волны коронавируса Осенью 2020 года может наступить вторая волна коронавируса, в том числе и из-за истощения финансовых ресурсов, выделяемых на борьбу с заболеванием.

Здоровье В Крыму прокомментировали ситуацию в закрытой больнице Армянска Накануне власти приняли решение закрыть местную больницу в Армянске и превратить ее в обсерватор, поскольку лабораторное исследование подтвердило наличие коронавирусной инфекции у пациента.

Наука В Австралии создали препарат, подавляющий коронавирус за 48 часов Антипаразитарный препарат ивермектин обладает противовирусным действием и способен подавлять размножение SARS-CoV-2 в клеточных культурах до 48 часов, выяснили ученые из австралийского Университета Монаша и Королевского госпиталя в Мельбурне.

Общество В России за сутки зафиксировали 1459 новых случаев коронавируса В России за сутки зафиксировали 1459 новых случаев коронавируса в 50 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием.

Общество Путин объявил о новых мерах поддержки на время коронавируса 5. Путин объявил меры поддержки безработных Для тех, кто временно признан безработным, президент предложил при начислении пособий (в том числе на детей от трех до семи лет) не учитывать доход, полученный ранее по месту работы.

Кино Сальма Хайек рассказала о новом фильме Marvel Американская актриса Сальма Хайек снимется в новом фильме Marvel «Вечные». Она вместе с другими «неудачниками» будет спасать Вселенную.

Происшествия В Москве задержан зараженный коронавирусом, находившийся в федеральном розыске "Тридцатилетний мужчина заразился коронавирусом и был госпитализирован в больницу, где выяснилось, что он находится в федеральном розыске за оскорбление власти в Воронеже", - сказал собеседник агентства.

Наука «Карты смысла. Архитектура верования» Наконец, «лимбическая область» — филогенетически древняя часть мозга, спрятанная под складками неокортекса, — сопоставляет текущие последствия поведения с существующей в воображении динамической моделью того, что должно было произойти, — с желанным результатом.

Здоровье Во Владимирской области выявлено семь новых случаев коронавируса Владимир, 7 апреля 2020, 10:54 — REGNUM Во Владимирской области 7 апреля подтверждено семь новых случая заболевания коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по информации оперативного штаба.

Общество Мишустин утвердил соглашение МВД и Москвы по протоколам за нарушения Российский премьер Михаил Мишустин утвердил соглашение между МВД России и правительством Москвы по составлению протоколов за административные правонарушения, которое было подписано 4 апреля.

Происшествия В деле экс-начальника МЧС Зауралья появились новые эпизоды Курган, 9 апреля 2020, 07:41 — REGNUM В деле бывшего начальника Главного управления МЧС России по Курганской области Олега Рожкова выявлены новые эпизоды.

Политика Путин призвал вернуть нормальный график работы Президент Владимир Путин выступил с обращением к губернаторам по теме борьбы с коронавирусом.

Общество Комитет по борьбе с коронавирусом создали в Москве В столице создали Клинический комитет по борьбе с коронавирусом, в его состав вошли главврачи коронавирусных стационаров, говорится в сообщении штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

Политика Порошенко призвал принять закон о банковском регулировании на Украине Верховная рада должна принять закон о банковском регулировании на ближайшем внеочередном заседании, чтобы спасти Украину от дефолта, заявил в четверг экс-президент страны, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко.

Общество Минпросвещения допустило досрочное завершение учебного года Российские школы могут досрочно завершить учебный год для первых — восьмых классов по итогам законченных четвертей и с учетом дистанционных всероссийских проверочных работ, сообщили в Минпросвещения.

Политика Госдума на следующей неделе обсудит законопроекты по поручениям Путина Госдума на следующей неделе рассмотрит законопроекты по последним поручениям президента РФ Владимира Путина, рассказал РИА Новости первый зампред фракции ЕР Андрей Исаев.