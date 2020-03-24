Коронавирус
Газета.RuМишустин поддержал ограничение роста цен на продукты
Премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с представителями правящей партии "Единая Россиия" поддержал идею о механизме по ограничению роста цен на продукты. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на депутата Госдумы Владимира Плотникова.
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Правительство поддержало предложение «Единой России» об ограничении роста цен на продукты
Комсомольская правда04:09
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