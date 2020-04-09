Коронавирус
Газета.RuМишустин поддержал ограничение роста цен на продукты
Премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с представителями правящей партии "Единая Россиия" поддержал идею о механизме по ограничению роста цен на продукты. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на депутата Госдумы Владимира Плотникова.
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Политика
Дмитрий Овсянников лишился партбилета
Поводом для исключения стало грубое поведение Дмитрия Овсянникова в аэропорту Ижевска — он нагрубил сотрудникам полиции, был задержан и обвинен в мелком хулиганстве.
Здоровье
Минздрав назвал основные симптомы коронавируса
Минздрав назвал симптомы, которые могут служить основанием для диагностирования у пациента COVID-19.
Общество
Генпрокуратура потребовала заблокировать группу «Нет самоизоляции»
Генпрокуратура РФ потребовала заблокировать интернет-сообщество, где пропагандируется отказ от самоизоляции из-за COVID-19, сообщается на сайте ведомства.
Происшествия
Под Воронежем жителя оштрафовали за нарушение самоизоляции
В Новоусманском районе Воронежской области оштрафовали прибывшего из зарубежной поездки 27-летнего мужчину, который нарушил режим самоизоляции.
Общество
Путин объявил о новых мерах поддержки граждан и бизнеса
Медики получат дополнительные выплаты, массового ограничения работы предприятий не будет, а для бизнеса и граждан, прежде всего семей с детьми и временно потерявших работу, будут новые меры поддержки, объявил глава государства.
Армия и оружие
Россия и Турция провели третье патрулирование в Идлибе
Политика
Кремль объяснил названные Путиным сроки по коронавирусу
Говоря о важных для борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 сроках, президент Владимир Путин основывался на данных специалистов, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Недвижимость
Доля свободных офисов в Москве упала до 7%
По данным аналитиков, объем поглощения офисных площадей в столице в первом квартале 2020 года увеличился на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Общество
Минпросвещения допустило досрочное завершение учебного года
Российские школы могут досрочно завершить учебный год для первых — восьмых классов по итогам законченных четвертей и с учетом дистанционных всероссийских проверочных работ, сообщили в Минпросвещения.
Общество
Безработным москвичам упростили порядок получения выплат
Москвичам, которые потеряли работу из-за коронавируса, упростили порядок получения выплат.
Общество
Малышева опубликовала тест «Переживут ли ваши легкие коронавирус»
Тест под названием «Переживут ли ваши легкие коронавирус» она опубликовала в Instagram.
Политика
Премьер Италии оценил намеки о выставлении Россией условий для помощи
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте назвал глубоко оскорбительным намек на то, что Россия якобы выставляла условия для оказания помощи итальянцам в борьбе с коронавирусом.
Общество
Скворцова предсказала срок пика коронавируса в России
Пик заболеваемости коронавирусом в России наступит примерно через 10–14 дней.
Происшествия
Сбежавший от правосудия воронежец в Москве заболел коронавирусом
В Москве нашли сбежавшего от правосудия за оскорбление представителя власти 30-летнего воронежца, который заразился коронавирусом.
Происшествия
В Башкирии умер пациент с первично подтвержденным коронавирусом
Пациент Мелеузовской больницы в Башкирии с первично подтвержденной коронавирусной инфекцией скончался от осложнений основного заболевания, сообщили журналистам в минздраве региона.
Кино
Финал «Ходячих мертвецов» перенесли из-за коронавируса
Текущий сезон завершится 15-м эпизодом. Канал АМС отложил постпродакшн 16-й серии 10 сезона "Ходячих мертвецов" из-за пандемии коронавируса.
Здоровье
В России начали лечить коронавирус новым способом
В Институте скорой помощи имени Склифосовского и московской городской больнице №52 провели первые процедуры переливания больным COVID-19 плазмы крови доноров, вылечившихся от коронавирусной инфекции.
Общество
Названы регионы, где выявлены новые случаи заражения коронавирусом
За сутки в 50 регионах России подтвердились 1459 новых случаев заражения коронавирусом, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.
Общество
Полиция получила право штрафовать москвичей за нарушение самоизоляции
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал соглашение, согласно которому МВД передали часть полномочий по составлению протоколов на нарушителей режима самоизоляции.
Здоровье
В Пермском крае подтверждено 9 новых случаев заражения коронавирусом
В Пермском крае за минувшие сутки зафиксировано 9 новых случаев заражения COVID-19.
Здоровье
Обнаружено губительное влияние коронавируса на мозг
В ходе разговоры специалисты поделились информацией о том, что учеными было обнаружено губительное влияние коронавируса на мозг.
Наука
В гробницах древних вождей ученые нашли украшенные страусиные яйца
Еще ученые обнаружили, что даже в одной и той же гробнице яйца были из разных регионов, что указывает на сложную цепочку поставок.
Общество
В Татарстане подтвердили девять новых случаев заражения коронавирусом
На территории Татарстана подтверждены девять новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Происшествия
На Кубани подтверждено 20 новых случаев заражения коронавирусом
Краснодар, 9 апреля 2020, 11:17 — REGNUM 20 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией подтвердилось на территории Краснодарского края за последние сутки.
Общество
В Туве зафиксированы первые случаи заражения коронавирусом
В Туве зафиксированы первые случаи заражения коронавирусом. Предварительные тесты выявили COVID-19 сразу у восьми человек.
Общество
Амурские парламентарии приняли закон о выплатах на детей от 3 до 7 лет
Выплаты на детей от 3 до 7 лет обсудили депутаты амурского парламента. 85% финансирования обеспечит федерация, остальную часть - регион.
Шоу-бизнес
Александр Гудков довел Ксению Собчак до слез во время интервью
Новым героем «Осторожно, Собчак!» стал Александр Гудков.
Гаджеты
Компания AMD планирует представить настольные процессоры Ryzen 4000
В настольном каталоге AMD до недавнего времени была представлена лишь линейка Ryzen 3000, компанию которой вскоре составит новая серия с номером 4000.
Армия и оружие
Российское СМИ раскритиковало технику Украины «для штурма Крыма»
В опубликованном материале описана военная техника, которая имеется в распоряжении Киева и может быть использована для нападения на полуостров, а также обсуждаются ее боевые возможности.
Общество
Путин объявил о дополнительных выплатах семьям с детьми
Президент России Владимир Путин заявил, что подписал указ о дополнительных социальных выплатах семьям, имеющим детей до трех лет.