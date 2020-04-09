Премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с представителями правящей партии "Единая Россиия" поддержал идею о механизме по ограничению роста цен на продукты. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на депутата Госдумы Владимира Плотникова.

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