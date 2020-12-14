Минэкономразвития предложило ограничить колебания цен на продукты планкой в 10%
«Планку предлагается серьезно снизить — для этого предлагаем выйти с изменением в законодательство и дать правительству право устанавливать эту планку и параллельно с этим, как только такое право будет, установить планку в размере 10% колебаний за месяц без учета сезонных колебаний цен», — заявил министр.В источнике
Вы только что говорили, уважаемые коллеги, о мерах, которые предусмотрены законом – при росте цен на треть за 30 дней мы действительно можем устанавливать регулируемые цены в регионах и конкретно на социально значимые товары. Такое право у нас действительно есть.Взгляд.ру
Подробнее о событии