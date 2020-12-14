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«Планку предлагается серьезно снизить — для этого предлагаем выйти с изменением в законодательство и дать правительству право устанавливать эту планку и параллельно с этим, как только такое право будет, установить планку в размере 10% колебаний за месяц без учета сезонных колебаний цен», — заявил министр.

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