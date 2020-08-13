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Российская газета
Российская газета

Мишустин поддержал развитие местного производства овощей на Чукотке

Премьер-министр Михаил Мишустин в ходе рабочего визита на Чукотку ознакомился с частным производством свежих овощей в защищенном грунте и пообещал поддержку подобным проектам, имеющим особое значение для территорий с затрудненным земледелием.В источнике
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МИР 24

Продовольственная безопасность: Мишустин пообещал поддержку аграриям Чукотки

МИР 2406:36
ТК Звезда

Мишустин осмотрел тепличный комплекс в Анадыре

ТК Звезда22:34
Российская газета

Мишустин поддержал развитие местного производства овощей на Чукотке

Российская газета23:10
ИА Красная Весна

Мишустин проинспектировал тепличное хозяйство на Чукотке

ИА Красная Весна22:43
RuNews24.ru

Мишустин проинспектировал на Чукотке тепличное хозяйство

RuNews24.ru23:35
Интерфакс - Россия

Мишустин поддержал идею развития местного производства овощей на Чукотке

Интерфакс - Россия22:22
ТАСС

Мишустин выступил за развитие местного производства овощей и зелени на Чукотке

ТАСС21:55

ВЦИОМ попросил россиян оценить ситуацию в Белоруссии

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провёл исследование, в рамках которого узнал об отношении россиян к результатам выборов в Белоруссии и событиям, происходящим в этом государстве.
Аргументы и Факты06:38

Латвия, Литва и Польша разработали план выхода Белоруссии из кризиса

Литва, Латвия, Эстония и Польша обсудили необходимость "сильного европейского ответа" на жестокость в подавлении протестов в Белоруссии, заявил глава литовского МИД Линас Линкявичюс.
РИА Новостивчера в 13:06
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Мишустин предложил Силуанову и Мурашко проверить зрение

Премьер-министр России Михаил Мишустин во время посещения больницы в Чукотке в шутку предложил министрам здравоохранения и финансов Михаилу Мурашко и Антону Силуанову проверить зрение, передает РИА "Новости".
Газета.Ru05:25
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В Центре Гамалеи ответили на критику вакцины от COVID-19 за рубежом

Во вторник Владимир Путин объявил, что Россия первой в мире зарегистрировала препарат для профилактики COVID-19, разработанный в Центре имени Н. Ф. Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ).
РИА Новости06:38
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