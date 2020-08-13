Представлен видеоролик, демонстрирующий геймплей Atomic Heart

Создатели Atomic Heart заявили, что игра выйдет не только на ПК, PlayStation 4 иХвох One, но еще и на консолях нового поколения PlayStation 5 и Xbox Series X. Также они отметили, что на новых консолях не будет загрузочных экранов благодаря тому, что SSD будет быстрым.