Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
Российская газета
Российская газета

Мишустин поддержал развитие местного производства овощей на Чукотке

Премьер-министр Михаил Мишустин в ходе рабочего визита на Чукотку ознакомился с частным производством свежих овощей в защищенном грунте и пообещал поддержку подобным проектам, имеющим особое значение для территорий с затрудненным земледелием.В источнике
Подробнее о событии
RuNews24.ru

Мишустин проинспектировал на Чукотке тепличное хозяйство

RuNews24.ru23:35
ТАСС

Мишустин выступил за развитие местного производства овощей и зелени на Чукотке

ТАСС21:55
МИР 24

Мишустин посетил тепличный комплекс в Анадыре и поддержал аграриев

МИР 2422:45
ИА Красная Весна

Мишустин проинспектировал тепличное хозяйство на Чукотке

ИА Красная Весна22:43
ТК Звезда

Мишустин осмотрел тепличный комплекс в Анадыре

ТК Звезда22:34
Интерфакс - Россия

Мишустин поддержал идею развития местного производства овощей на Чукотке

Интерфакс - Россия22:22
Российская газета

Мишустин поддержал развитие местного производства овощей на Чукотке

Российская газета23:10

Путин поручил разобраться с высокими ценами на Камчатке

Президент России Владимир Путин в ходе совещания с врио губернатора Камчатского края Владимиром Солодовым поручил проанализировать работу монополистов из-за слишком высоких цен в регионе, передает ТАСС.
Путин поручил разобраться с высокими ценами на Камчатке
Газета.Ruвчера в 06:46
400

Представлен видеоролик, демонстрирующий геймплей Atomic Heart

Создатели Atomic Heart заявили, что игра выйдет не только на ПК, PlayStation 4 иХвох One, но еще и на консолях нового поколения PlayStation 5 и Xbox Series X. Также они отметили, что на новых консолях не будет загрузочных экранов благодаря тому, что SSD будет быстрым.
Vevby.ruвчера в 16:51
1

На бывшего курганского замгубернатора завели четыре дела о взятках

Сотрудники следственного управления СКР и оперативники УФСБ России по Курганской области выявили новые эпизоды получения взяток бывшим первым заместителем губернатора - директором регионального департамента агропромышленного комплекса Сергеем Пугиным, сообщает пресс-служба следственного ведомства.
Российская газетавчера в 08:29
6

Измениться должен Путин, а не США — The Washington Post

Вашингтон, 12 августа 2020, 23:59 — REGNUM The Washington Post вступила в полемику со сторонниками «пересмотра отношений» между США и Россией — 12 августа в главной американской газете вышла примечательная статья экономиста и писателя Дэвида Игнатиуса «Путин ведет себя безрассудно, и мы позволяем ему это делать».
REGNUMвчера в 16:59
10