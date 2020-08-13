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Российская газета
Российская газета

Мишустин поддержал развитие местного производства овощей на Чукотке

Премьер-министр Михаил Мишустин в ходе рабочего визита на Чукотку ознакомился с частным производством свежих овощей в защищенном грунте и пообещал поддержку подобным проектам, имеющим особое значение для территорий с затрудненным земледелием.В источнике
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ТК Звезда

Мишустин осмотрел тепличный комплекс в Анадыре

ТК Звезда22:34
Российская газета

Мишустин поддержал развитие местного производства овощей на Чукотке

Российская газета23:10
МИР 24

Мишустин посетил тепличный комплекс в Анадыре и поддержал аграриев

МИР 2422:45
ИА Красная Весна

Мишустин проинспектировал тепличное хозяйство на Чукотке

ИА Красная Весна22:43
RuNews24.ru

Мишустин проинспектировал на Чукотке тепличное хозяйство

RuNews24.ru23:35
Интерфакс - Россия

Мишустин поддержал идею развития местного производства овощей на Чукотке

Интерфакс - Россия22:22
ТАСС

Мишустин выступил за развитие местного производства овощей и зелени на Чукотке

ТАСС21:55

Чистый государственный долг России превысил ликвидные резервы

Москва, 13 августа 2020, 04:24 — REGNUM Разница между объёмом долга федерального правительства в России и ликвидными резервами достигла по состоянию на 1 июля 1,55 трлн рублей, передаёт 13 августа РБК со ссылкой на статистические данные Центробанка и Министерства финансов РФ.
REGNUM21:24
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Отрицательный резус-фактор повышает риск заболеть COVID-19

Подтверждается эта гипотеза и тем фактом, что у людей с отрицательным резус-фактором выше риск развития определенных сердечно-сосудистых, респираторных и некоторых других заболеваний, связанных с иммунитетом.
Известия17:15
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