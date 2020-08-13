Мишустин поддержал развитие местного производства овощей на Чукотке
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Премьер-министр Михаил Мишустин в ходе рабочего визита на Чукотку ознакомился с частным производством свежих овощей в защищенном грунте и пообещал поддержку подобным проектам, имеющим особое значение для территорий с затрудненным земледелием.В источнике
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