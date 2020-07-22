Экономика

Российская газетаРоссийская газетаМишустин поддержал выделение допсредств на льготную сельскую ипотеку

Премьер-министр Михаил Мишустин поддерживает предложение о направлении дополнительных двух миллиардов рублей в программу льготной сельской ипотеки. По ней, сообщил он в ходе отчета в Госдуме, уже выдано кредитов на сумму 18,5 миллиарда рублей.
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