Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
РБК
РБК

Власти выделят еще 2 млрд руб. на программу льготной ипотеки

Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил выделить на программу льготной ипотеки на селе еще 2 млрд руб. Об этом он заявил во время своего первого отчета перед парламентом.В источнике
Подробнее о событии
Российская газета

Хуснуллин: Решение о продлении льготной ипотеки под 6,5% будет принято к ноябрю

Российская газета09:43
ТАСС

Мишустин предложил выделить еще 2 млрд рублей на программу льготной ипотеки на селе

ТАСС04:29
РБК

Хуснуллин обещал принять решение о продлении льготной ипотеки к ноябрю

РБК10:04
Интерфакс

Правительство примет решение о продлении льготной ипотеки под 6,5% к ноябрю – Хуснуллин

Интерфакс08:33
Телеканал 360°

Власти примут решение о продлении льготной ипотеки осенью

Телеканал 360°06:04
URA.Ru

В России могут продлить льготную ипотеку

URA.Ru07:11
РИА Новости

Эксперт: больших субсидий банкам при продлении ипотеки под 6,5% не будет

РИА Новости08:08

Зеленский выполнил требование захватившего заложников в Луцке

Бессилие спецслужб Власти Украины начали выполнять требования террориста в Луцке, поскольку спецслужбы оказались не в состоянии освободить заложников, считает почетный президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров.
РИА Новости19:30
807

Мишустин пообещал туристам до 15 тысяч рублей за поездки по РФ

Правительство РФ выделит 15 млрд рублей на частичную компенсацию расходов российских туристов на поездки по России, за каждую поездку туристы получат от 5 до 15 тысяч рублей в зависимости от тура, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
Интерфакс04:32
2,3K

Госдума приняла закон о кальянах и вейпах

Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов прокомментировал RT принятие нижней палатой парламента во втором чтении законопроекта о распространении антитабачного законодательства на вейпы и электронные сигареты, в том числе об административной ответственности за его нарушение.
RT на русском10:00
9

«Ведьмак» возглавил рейтинг самых популярных сериалов Netflix

Нашумевший сериал по мотивам книг польского фантаста Анджея Сапковского посмотрели 76 млн пользователей, тогда как расположившийся на втором месте четвертый сезон «Бумажного дома» – 65 млн учетных записей.
Киноафиша России04:12
2