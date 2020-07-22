Экономика
Российская газетаМишустин поддержал выделение допсредств на льготную сельскую ипотеку
Премьер-министр Михаил Мишустин поддерживает предложение о направлении дополнительных двух миллиардов рублей в программу льготной сельской ипотеки. По ней, сообщил он в ходе отчета в Госдуме, уже выдано кредитов на сумму 18,5 миллиарда рублей.
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Мишустин предложил выделить 2 млрд рублей дополнительно на льготную ипотеку в сёлах
Комсомольская правдавчера в 06:19
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Политика
Зеленский выполнил требование захватчика заложников в Луцке
Владимир Зеленский выполнил требование захватчика заложников в Луцке, сообщает «Газета.ru».
Моя Москва.онлайн вчера в 01:21
Политика
Дегтярев ответил на призывы покинуть пост врио главы Хабаровского края
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что не покинет пост, несмотря на призывы сделать это.
Газета.Ru вчера в 03:27
Общество
Работавшая в купальнике тульская медсестра стала телеведущей
Российская газета вчера в 09:49
Экономика
В Совфеде оценили идею о выплате пенсионерам по 15 тысяч рублей
Ранее в Общественной палате предложили единовременно выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей в качестве поддержки в период эпидемии коронавируса.
Lenta.ru вчера в 00:40
Экономика
Минфин предложил заморозить индексацию зарплат чиновников
Отмечается, что Минфин может отказаться от индексации зарплат госслужащих в 2021 году.
Газета.Ru 21 июля в 03:27
Финансы
Названы последствия снижения ключевой ставки ЦБ до нового минимума
Москва, 22 июля 2020, 22:47 — REGNUM 24 июля Банк России в очередной раз снизит ключевую ставку до нового минимума, уверен эксперт финансового рынка по брокерской, дилерской деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами Григорий Вершинин.
REGNUM вчера в 15:47
Происшествия
СК возбудил дело после исчезновения Ан-2 в Бурятии
Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте СК России сообщило о возбуждении уголовного дела после пропажи самолёта Ан-2 с людьми на борту в Бурятии.
RT на русском вчера в 22:30
Хоккей
Умер олимпийский чемпион и участник Суперсерии Александр Гусев
В составе сборной СССР хоккеист становился чемпионом мира и Европы в 1973 и 1974 года, участвовал в Суперсерии СССР — Канада в 1972 году и в Кубке Канады 1976 года.
Матч ТВ вчера в 06:08
Политика
Трамп назвал умными Путина, Си Цзиньпина и Эрдогана
Вашингтон, 23 июля 2020, 04:57 — REGNUM Президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган отличаются острым умом, заявил американский президент Дональд Трамп в своем интервью телеканалу Fox News.
REGNUM вчера в 21:57
Происшествия
«Коммерсантъ» узнал об отводе двух адвокатов Фургала
РБК вчера в 02:34
Гаджеты
Microsoft выпустит Windows 10X в 2021 году
Американская компания Microsoft перенесла релиз операционной системы (ОС) Windows 10X, которая была представлена еще осенью прошлого года, на 2021 год, пишет ZDnet.
Live24 21 июля в 03:01
Шоу-бизнес
Канье Уэст сказал, что уже два года хочет развестись с Ким Кардашьян
Популярный рэп-исполнитель и кандидат в президенты США Канье Уэст продолжил серию шокирующих публикаций в своём Twitter.
ИнфоСМИ вчера в 07:37
Единоборства
Исмаилов потяжелел до 97 кг перед боем с Емельяненко
Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов рассказал, какой вес ему удалось набрать в ходе подготовки к поединку с другим бойцом MMA Александром Емельяненко.
Чемпионат вчера в 08:02
Шоу-бизнес
«Очень сексуально»: Пугачева покорила поклонников стройными ногами
Пользователи Сети отметили, что артистка похудела, из-за чего стала выглядеть "очень сексуально".
VSE42.RU вчера в 22:28
Политика
Трамп допустил закрытие других дипломатических миссий Китая в США
Вашингтон, 23 июля 2020, 02:42 — REGNUM Вслед за генеральным консульством Китая в Хьюстоне, власти США могут закрыть и другие дипломатические миссии КНР, заявил 22 июля американский президент Дональд Трамп на брифинге в Белом доме.
REGNUM вчера в 19:42
Происшествия
СБУ задержала бывшего сотрудника, причастного к убийству Захарченко
Киев, 23 июля 2020, 00:13 — REGNUM Служба безопасности Украины задержала своего бывшего сотрудника Андрея Байдалу, который, по данным МВД ДНР, причастен к убийстве главы республики Александра Захарченко.
REGNUM вчера в 17:13
Шоу-бизнес
28-летняя дочь Розы Сябитовой второй раз вышла замуж
Дочь самой известной телевизионной свахи страны Розы Сябитовой Ксения вышла замуж. Ее избранником стал инженер-технолог Максим Шевченко.
Wday.ru вчера в 08:00
Экономика
Мишустин утвердил кешбэк до 15 тыс. рублей за поездки по России
Максимальный размер компенсации составляет 15 тыс. рублей. Она выплачивается за туры дороже 75 тыс. рублей.
Газета.Ru вчера в 10:49
Шоу-бизнес
Нюша в бикини показала огромную татуировку на животе
Популярная российская певица Нюша показала поклонникам огромную татуировку на животе.
ФАН вчера в 06:35
Общество
Знатока «Что? Где? Когда?» обвинили в домогательствах
Ровшан Аскеров прокомментировал «Ридусу» обвинения в домогательствах в адрес Михаила Скипского.
Известия вчера в 09:39
Общество
Власти Кубани усилят контроль за соблюдением правил Роспотребнадзора
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что в регионе усилят контроль за соблюдением требований Роспотребнадзора из-за роста случаев COVID-2019, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 16:29
Шоу-бизнес
Суд взыскал с Шепелева 7 млн рублей в пользу родителей Жанны Фриске
Пресненский суд Москвы обязал телеведущего Дмитрия Шепелева выплатить семь миллионов рублей родителям певицы Жанны Фриске, сообщает «МК».
Ридус вчера в 15:49
Наука
Геофизики: Платон был прав – Земля в среднем состоит из кубов
Геофизики из США и Венгрии доказали, что древнегреческий философ Платон был прав – Земля в среднем состоит из кубов.
Актуальные Новости вчера в 08:58
Экономика
Глава Пенсионного фонда доложил Путину о снижении доходов россиян
Зарплаты россиян во время распространения коронавируса упали, из-за чего в Пенсионный фонд (ПФР) стало поступать меньше средств.
РБК вчера в 10:06
Энергетика
США потеснили Россию на нефтяном рынке Европы
США воспользовались сделкой ОПЕК+ и потеснили Россию на нефтяном рынке Европы.
Lenta.ru вчера в 10:44
Общество
Суд огласил результат ДНК-теста сына Децла
Lenta.ru вчера в 15:02
Общество
Суд арестовал бренды косметической компании Natura Siberica
BFM.ru вчера в 14:22
Гаджеты
Складной смартфон Samsung Galaxy Z Flip 5G представлен официально
Новый складной смартфон от компании Samsung Galaxy Z Flip 5G представлен официально.
UfacityNews.ru вчера в 16:10
Общество
Ортопед назвал способ улучшить сон
Неровный матрац может привести к изменению позы во время сна, за этим следуют сложные последствия, например, искривление позвоночника, появление болей в спине, а также то самое чувство разбитости утром.
ToDay News Ufa 00:07