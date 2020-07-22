Экономика

Российская газетаРоссийская газетаМишустин поддержал выделение допсредств на льготную сельскую ипотеку

Премьер-министр Михаил Мишустин поддерживает предложение о направлении дополнительных двух миллиардов рублей в программу льготной сельской ипотеки. По ней, сообщил он в ходе отчета в Госдуме, уже выдано кредитов на сумму 18,5 миллиарда рублей.
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Мишустин: льготная программа сельской ипотеки будет расширена

РИА Новостивчера в 04:07
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Владимир Зеленский выполнил требование захватчика заложников в Луцке, сообщает «Газета.ru».
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Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что не покинет пост, несмотря на призывы сделать это.
Газета.Ru вчера в 03:27
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Отмечается, что Минфин может отказаться от индексации зарплат госслужащих в 2021 году.
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Названы последствия снижения ключевой ставки ЦБ до нового минимума

Москва, 22 июля 2020, 22:47 — REGNUM 24 июля Банк России в очередной раз снизит ключевую ставку до нового минимума, уверен эксперт финансового рынка по брокерской, дилерской деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами Григорий Вершинин.
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Происшествия

СК возбудил дело после исчезновения Ан-2 в Бурятии

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Хоккей

Умер олимпийский чемпион и участник Суперсерии Александр Гусев

В составе сборной СССР хоккеист становился чемпионом мира и Европы в 1973 и 1974 года, участвовал в Суперсерии СССР — Канада в 1972 году и в Кубке Канады 1976 года.
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Трамп назвал умными Путина, Си Цзиньпина и Эрдогана

Вашингтон, 23 июля 2020, 04:57 — REGNUM Президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган отличаются острым умом, заявил американский президент Дональд Трамп в своем интервью телеканалу Fox News.
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Microsoft выпустит Windows 10X в 2021 году

Американская компания Microsoft перенесла релиз операционной системы (ОС) Windows 10X, которая была представлена еще осенью прошлого года, на 2021 год, пишет ZDnet.
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Популярный рэп-исполнитель и кандидат в президенты США Канье Уэст продолжил серию шокирующих публикаций в своём Twitter.
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Пользователи Сети отметили, что артистка похудела, из-за чего стала выглядеть "очень сексуально".
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Трамп допустил закрытие других дипломатических миссий Китая в США

Вашингтон, 23 июля 2020, 02:42 — REGNUM Вслед за генеральным консульством Китая в Хьюстоне, власти США могут закрыть и другие дипломатические миссии КНР, заявил 22 июля американский президент Дональд Трамп на брифинге в Белом доме.
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СБУ задержала бывшего сотрудника, причастного к убийству Захарченко

Киев, 23 июля 2020, 00:13 — REGNUM Служба безопасности Украины задержала своего бывшего сотрудника Андрея Байдалу, который, по данным МВД ДНР, причастен к убийстве главы республики Александра Захарченко.
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Экономика

Мишустин утвердил кешбэк до 15 тыс. рублей за поездки по России

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Нюша в бикини показала огромную татуировку на животе

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Знатока «Что? Где? Когда?» обвинили в домогательствах

Ровшан Аскеров прокомментировал «Ридусу» обвинения в домогательствах в адрес Михаила Скипского.
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Власти Кубани усилят контроль за соблюдением правил Роспотребнадзора

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что в регионе усилят контроль за соблюдением требований Роспотребнадзора из-за роста случаев COVID-2019, передает РИА "Новости".
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Суд взыскал с Шепелева 7 млн рублей в пользу родителей Жанны Фриске

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Геофизики: Платон был прав – Земля в среднем состоит из кубов

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Спасатели нашли тело пропавшего на камчатском вулкане туриста

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Глава Пенсионного фонда доложил Путину о снижении доходов россиян

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РБК вчера в 10:06
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Энергетика

США потеснили Россию на нефтяном рынке Европы

США воспользовались сделкой ОПЕК+ и потеснили Россию на нефтяном рынке Европы.
Lenta.ru вчера в 10:44
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Суд огласил результат ДНК-теста сына Децла

Lenta.ru вчера в 15:02
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Суд арестовал бренды косметической компании Natura Siberica

BFM.ru вчера в 14:22
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Складной смартфон Samsung Galaxy Z Flip 5G представлен официально

Новый складной смартфон от компании Samsung Galaxy Z Flip 5G представлен официально.
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