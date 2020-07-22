Премьер-министр Михаил Мишустин поддерживает предложение о направлении дополнительных двух миллиардов рублей в программу льготной сельской ипотеки. По ней, сообщил он в ходе отчета в Госдуме, уже выдано кредитов на сумму 18,5 миллиарда рублей.

Финансы Названы последствия снижения ключевой ставки ЦБ до нового минимума Москва, 22 июля 2020, 22:47 — REGNUM 24 июля Банк России в очередной раз снизит ключевую ставку до нового минимума, уверен эксперт финансового рынка по брокерской, дилерской деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами Григорий Вершинин. 194

Происшествия СК возбудил дело после исчезновения Ан-2 в Бурятии Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте СК России сообщило о возбуждении уголовного дела после пропажи самолёта Ан-2 с людьми на борту в Бурятии. 3

Хоккей Умер олимпийский чемпион и участник Суперсерии Александр Гусев В составе сборной СССР хоккеист становился чемпионом мира и Европы в 1973 и 1974 года, участвовал в Суперсерии СССР — Канада в 1972 году и в Кубке Канады 1976 года. 1

Политика Трамп назвал умными Путина, Си Цзиньпина и Эрдогана Вашингтон, 23 июля 2020, 04:57 — REGNUM Президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган отличаются острым умом, заявил американский президент Дональд Трамп в своем интервью телеканалу Fox News.

Гаджеты Microsoft выпустит Windows 10X в 2021 году Американская компания Microsoft перенесла релиз операционной системы (ОС) Windows 10X, которая была представлена еще осенью прошлого года, на 2021 год, пишет ZDnet. 8

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Политика Трамп допустил закрытие других дипломатических миссий Китая в США Вашингтон, 23 июля 2020, 02:42 — REGNUM Вслед за генеральным консульством Китая в Хьюстоне, власти США могут закрыть и другие дипломатические миссии КНР, заявил 22 июля американский президент Дональд Трамп на брифинге в Белом доме. 205

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Общество Власти Кубани усилят контроль за соблюдением правил Роспотребнадзора Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что в регионе усилят контроль за соблюдением требований Роспотребнадзора из-за роста случаев COVID-2019, передает РИА "Новости". 102

Наука Геофизики: Платон был прав – Земля в среднем состоит из кубов Геофизики из США и Венгрии доказали, что древнегреческий философ Платон был прав – Земля в среднем состоит из кубов.