Общество
RuNews24.ruМишустин подписал постановление о новых выплатах на детей до 16 лет
Родителям не придется вновь подавать заявление. Тем, кто пока что не обращался за этими пособиями, надо это сделать до 1 октября. Единовременную выплату за июнь и июль такие семьи получат одной суммой.
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с чего всё началось
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о новой выплате по 10 тыс. руб. семьям с детьми до 16 лет, сообщается на сайте правительства.РБК05:13
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Автоматически обработаны 7242 источника, обновлено в 21:48, Ашберн
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