с чего всё началось

Родителям не придется вновь подавать заявление. Тем, кто пока что не обращался за этими пособиями, надо это сделать до 1 октября. Единовременную выплату за июнь и июль такие семьи получат одной суммой.

Мишустин подписал постановление о новых выплатах на детей до 16 лет

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