Общество

RuNews24.ruRuNews24.ruМишустин подписал постановление о новых выплатах на детей до 16 лет

Родителям не придется вновь подавать заявление. Тем, кто пока что не обращался за этими пособиями, надо это сделать до 1 октября. Единовременную выплату за июнь и июль такие семьи получат одной суммой.
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с чего всё началось
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о новой выплате по 10 тыс. руб. семьям с детьми до 16 лет, сообщается
 на сайте правительства.
РБК05:13

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Мишустин подписал постановление о новой выплате россиянам с детьми

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Мишустин подписал постановление о новых выплатах семьям с детьми

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Мишустин подписал постановление о новой выплате семьям с детьми

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Мишустин подписал постановление о новой выплате семьям с детьми до 16 лет

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Мишустин подписал постановление о новой выплате по 10 тыс. рублей семьям с детьми

ТАСС04:30

Мишустин подписал постановление о выплате на детей до 16 лет

РИА Новости05:14

Мишустин подписал постановление о новой выплате семьям с детьми

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