Общество
Газета.RuМишустин подписал постановление о новых выплатах семьям с детьми
Глава российского правительства Михаил Мишустин подписал постановление о выплатах семьям с детьми до 16 лет. Документ опубликован на сайте кабмина. Согласно постановлению, россияне получат единовременную финансовую помощь в размере 10 тыс. рублей на каждого ребенка в данной возрастной категории.
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Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о новой выплате по 10 тыс. руб. семьям с детьми до 16 лет, сообщается на сайте правительства.РБК05:13
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