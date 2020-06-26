с чего всё началось

Глава российского правительства Михаил Мишустин подписал постановление о выплатах семьям с детьми до 16 лет. Документ опубликован на сайте кабмина. Согласно постановлению, россияне получат единовременную финансовую помощь в размере 10 тыс. рублей на каждого ребенка в данной возрастной категории.

Мишустин подписал постановление о новых выплатах семьям с детьми

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