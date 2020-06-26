Общество

Газета.RuГазета.RuМишустин подписал постановление о новых выплатах семьям с детьми

Глава российского правительства Михаил Мишустин подписал постановление о выплатах семьям с детьми до 16 лет. Документ опубликован на сайте кабмина. Согласно постановлению, россияне получат единовременную финансовую помощь в размере 10 тыс. рублей на каждого ребенка в данной возрастной категории.
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Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о новой выплате по 10 тыс. руб. семьям с детьми до 16 лет, сообщается
 на сайте правительства.
РБК05:13

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Мишустин подписал постановление о новой выплате россиянам с детьми

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Мишустин подписал постановление о новых выплатах семьям с детьми

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Мишустин подписал постановление о новой выплате семьям с детьми до 16 лет

РБК05:13

Мишустин подписал постановление о выплате на детей до 16 лет

РИА Новости05:14

Мишустин подписал постановление о новой выплате семьям с детьми

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Мишустин подписал постановление о новой выплате семьям с детьми

НТВ04:26

Мишустин подписал постановление о новой выплате по 10 тыс. рублей семьям с детьми

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