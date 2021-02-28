Скелет древнего человека оказался максимально близок к обезьяньему почти 4,4 млн лет назад

Как стало известно EVO-RUS.COM, со ссылкой на собственный источник, американские ученые провели новое исследования останков древнего человека, который погиб почти 4,4 млн лет назад, и обнаружили, что скелет наглядно демонстрирует эволюцию человека от обезьян.