Мишустин подписал постановление о продлении нынешнего порядка техосмотра
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о продлении действующей системы техосмотра, дав автовладельцам и собственникам профильного бизнеса лучше подготовиться к вступлению в силу новых правил техосмотра.В источнике
С чего всё началось
Глава правительства Михаил Мишустин подписал постановление, продлевающее действующий порядок проведения техосмотра автомобиля до 1 октября, сообщило
правительство.
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