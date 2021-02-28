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Газета.Ru
Газета.Ru

Мишустин подписал постановление о продлении нынешнего порядка техосмотра

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о продлении действующей системы техосмотра, дав автовладельцам и собственникам профильного бизнеса лучше подготовиться к вступлению в силу новых правил техосмотра.В источнике
С чего всё началось
Глава правительства Михаил Мишустин подписал постановление, продлевающее действующий порядок проведения техосмотра автомобиля до 1 октября, сообщило
 правительство.
Подробнее о событии

Мишустин принял решение о судьбе техосмотра

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